Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa y desata rumores de colaboración en el último show de la cantante en el Estadio GNP

Luis Miguel reapareció en redes sociales tras semanas de ausencia.
El “Sol de México” publicó una fotografía editada en donde aparece junto a nada más y nada menos que Dua Lipa, la estrella británica que se encuentra en la Ciudad de México desde principios de diciembre por su gira mundial Radical Optimism Tour.
¿Luis Miguel cantará con Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros?
La publicación del cantante nacionalizado mexicano se viralizó en redes sociales y desató fuertes rumores sobre una posible colaboración con la estrella pop.
Y es que Dua Lipa incluyó covers de artistas de cada país que visitó con su gira mundial y México no fue la excepción.
En su primera presentación (1 de diciembre) en el Estadio GNP Seguros cantó “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez, mientras que en el segundo interpretó “Oye mi amor” de Maná con Fher.
No obstante, otros consideran que Luis Miguel compartió ese edit porque supuestamente Dua Lipa interpretó la canción “Bésame mucho” con los arreglos que él presentó en su cover de 1997.
- “Es porque Dua cantó su versión de Bésame mucho."
- "Pensé que sería por el himno del mundial pero seguro es por Sabor a mi."
- "Ya anda de coqueto el Sol."
- “Luismi otra vez saliendo de la baticueva para confirmar que es popera y admin de popbase."
- "Se nos viene un featuring."
Hasta el momento, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto.
Radical Optimism Tour | Setlist
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini
¿Qué cover podría cantar Dua Lipa en su último concierto en la Ciudad de México?
La estrella británica suele guardar hasta el último momento el cover que eligió. No obstante, sus fans han sugerido algunos temas a través de redes sociales. Destacan:
- Rosa pastel - Belanova
- Hasta la raíz - Natalia Lafourcade
- Sálvame- RBD -Anahí
- Eres para mí - Julieta Venegas
- Eres - Café Tacvba
- Corre - Jesse & Joe
- El triste - José José
- Querida - Juan Gabriel
- Como la flor - Selena Quintanilla
- La Llorona - Chabela Vargas
- Ahora te puedes marchar - Luis Miguel
- Ni una sola palabra - Paulina Rubio
- La maldita primavera - Yuri
- Basta ya - Jenni Rivera
- Amigos no por favor - Yuridia