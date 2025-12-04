México

Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa y desata rumores de colaboración en el último show de la cantante en el Estadio GNP

La estrella británica cerrará su gira mundial Radical Optimism Tour en la Ciudad de México

Guardar
(X: @LMXLM)
(X: @LMXLM)

Luis Miguel reapareció en redes sociales tras semanas de ausencia.

El “Sol de México” publicó una fotografía editada en donde aparece junto a nada más y nada menos que Dua Lipa, la estrella británica que se encuentra en la Ciudad de México desde principios de diciembre por su gira mundial Radical Optimism Tour.

(X: @LMXLM)
(X: @LMXLM)

¿Luis Miguel cantará con Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros?

La publicación del cantante nacionalizado mexicano se viralizó en redes sociales y desató fuertes rumores sobre una posible colaboración con la estrella pop.

Y es que Dua Lipa incluyó covers de artistas de cada país que visitó con su gira mundial y México no fue la excepción.

En su primera presentación (1 de diciembre) en el Estadio GNP Seguros cantó “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez, mientras que en el segundo interpretó “Oye mi amor” de Maná con Fher.

Dua Lipa canta "Bésame Mucho" en México. (Video: Armando Montes)

No obstante, otros consideran que Luis Miguel compartió ese edit porque supuestamente Dua Lipa interpretó la canción “Bésame mucho” con los arreglos que él presentó en su cover de 1997.

  • “Es porque Dua cantó su versión de Bésame mucho."
  • "Pensé que sería por el himno del mundial pero seguro es por Sabor a mi."
  • "Ya anda de coqueto el Sol."
  • “Luismi otra vez saliendo de la baticueva para confirmar que es popera y admin de popbase."
  • "Se nos viene un featuring."

Hasta el momento, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto.

Así fue el dueto de Dua Lipa y Fher de Maná con “Oye mi amor” en la CDMX. (Tiktok: @valecitajasso)

Radical Optimism Tour | Setlist

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance the Night 
  • Don’t Start Now
  • Houdini
La estrella del pop se
La estrella del pop se pasea por la Ciudad de México. Crédito: TikTok/mydanyboy

¿Qué cover podría cantar Dua Lipa en su último concierto en la Ciudad de México?

La estrella británica suele guardar hasta el último momento el cover que eligió. No obstante, sus fans han sugerido algunos temas a través de redes sociales. Destacan:

  • Rosa pastel - Belanova
  • Hasta la raíz - Natalia Lafourcade
  • Sálvame- RBD -Anahí
  • Eres para mí - Julieta Venegas
  • Eres - Café Tacvba
  • Corre - Jesse & Joe
  • El triste - José José
  • Querida - Juan Gabriel
  • Como la flor - Selena Quintanilla
  • La Llorona - Chabela Vargas
  • Ahora te puedes marchar - Luis Miguel
  • Ni una sola palabra - Paulina Rubio
  • La maldita primavera - Yuri
  • Basta ya - Jenni Rivera
  • Amigos no por favor - Yuridia

Temas Relacionados

Luis MiguelDua LipaEstadio GNPCDMXRadical Optimism TourJuan GabrielSetlistEstadio GNP Segurosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Juan Ferrara habla del impacto que tuvo la muerte de su exesposa Alicia Bonet y reconoce que alistó su testamento

El icónico galán de telenovelas reflexionó sobre la vejez y la muerte durante un encuentro con la prensa

Juan Ferrara habla del impacto

Rosalía anuncia gira en México por su álbum Lux Tour 2026: estas son las fechas y sedes

La española regresa a nuestro país con una de las producciones más esperadas del año

Rosalía anuncia gira en México

Larcamón asegura que Cruz Azul buscará “enmudecer el Volcán” en la Semifinal de Vuelta

El partido de Vuelta entre Tigres y Cruz Azul se disputará este sábado

Larcamón asegura que Cruz Azul

Valor de apertura del euro en México este 4 de diciembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Rosalía anuncia gira en México

Rosalía anuncia gira en México por su álbum Lux Tour 2026: estas son las fechas y sedes

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Policía de Tailandia recopila pruebas contra Fátima Bosch tras demanda por difamación

Cazzu revela detalles sobre la crianza de Inti y confirma que su hija no escucha la música de Nodal

Kim Shantal habla del supuesto interés de Eleazar Gómez por ella en La Granja VIP

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB