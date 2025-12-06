México

Dua Lipa canta “Amor Prohibido” de Selena en su último concierto del Estadio GNP Seguros y cierra con éxito su “Radical Optimism Tour”

La cantante británica celebró el último de tres conciertos en la Ciudad de México

Guardar
Dua Lipa homenajeó a Selena (Ig
Dua Lipa homenajeó a Selena (Ig de Dua Lipa) (John Everett/Houston Chronicle via AP)

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el último de tres conciertos que ofreció la cantante británica Dua Lipa en la Ciudad de México. El show no sólo fue el final de su paso por el emblemático Estadio GNP Seguros, sino también el cierre de su taquillera gira mundial Radical Optimism Tour.

La presencia de Dua Lipa en la capital del país ha generado una expectación inusual, no solo por sus conciertos, sino también por sus paseos por la capital como una turista más.

La artista británica fue vista en varios puntos clave de la Ciudad de México: desde restaurantes de mariscos, hasta tiendas de ropa, bares de música salsa y hasta modestas taquerías.

Dua Lipa y su cover final en el Estadio GNP Seguros: “Amor Prohibido” de Selena

Las expectativas para el último concierto de la gira en México eran altas, especialmente por la incógnita respecto a la canción de un artista local que interpretaría.

Tras sorprender con la versión de Bésame mucho de Luis Miguel y el dueto con Fher de Maná, los seguidores mexicanos querían que Dua Lipa rindiera homenaje a Juan Gabriel.

Sin embargo, la británica eligió uno de los temas más emblemáticos de Selena Quintanilla para su último concierto: Amor Prohibido.

La cantante sorprendió a los más de 60 mil asistentes con el cover, mismo que interpretó en la punta de la pasarela y acompañada de su banda.

Así fueron los conciertos de Dua Lipa en México

Dua Lipa deslumbra con su
Dua Lipa deslumbra con su gira "Radical Optimism Tour".

Con una introducción visual que evocaba olas marinas, seguida de su aparición en el escenario interpretando Training Seasons y luciendo un atuendo plateado que captó la atención del público, Dua Lipa ofreció tres shows en la Ciudad de México.

En la primera parte del espectáculo, la artista incluyó temas emblemáticos de su discografía, desde los éxitos de su álbum debut hasta sus lanzamientos más recientes.

Canciones como End of an era, Break my heart, One kiss, Whatcha doing, Levitating y These Walls formaron parte del repertorio inicial.

Posteriormente, llegó uno de los momentos más esperados de la noche:

La británica invitó al mexicano
La británica invitó al mexicano a cantar juntos "Oye mi amor" (Ig/manaoficial)

el cover de un artista local. La primera noche fue Bésame Mucho, la segunda noche Oye mi amor y para el último concierto cantó Amor Prohibido.

Los conciertos continuaron con una serie de cambios de vestuario y la interpretación de temas como Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever y Happy for you.

Un segundo escenario se elevó en el centro del estadio, permitiendo a la cantante acercarse aún más a sus seguidores mientras interpretaba Love again, Anything for love y Be the one. El concepto del show se definió como un recorrido musical inspirado en la estética disco de los años setenta y ochenta.

El cierre de los espectáculos estuvieron marcado por las canciones más bailables de la británica: New rules, Dance the night, el clásico Don’t start now y Houdini.

Temas Relacionados

Dua LipaRadical Optimism TourEstadio GNP SegurosSelena Quintanillamexico-entretenimiento

Más Noticias

Asesinan a transportista en Culiacán, su unidad se estrelló contra oficinas del ayuntamiento

El conductor había tratado de huir en el vehículo tras recibir disparos por parte de los presuntos agresores

Asesinan a transportista en Culiacán,

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 5 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.6

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Se hace oficial el horario de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México

La plataforma ha confirmado que la última entrega de la serie se lanzará en dos volúmenes, coincidiendo con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el país

Se hace oficial el horario

Tris: todos los números ganadores de hoy 5 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serán las funciones de

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

Aseguran laboratorio clandestino con 8 toneladas de precursores químicos y 300 kilos de metanfetamina en Michoacán

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

DEA capacitó a la Guardia Civil de Michoacán en EEUU para fortalecer habilidades tácticas

ENTRETENIMIENTO

Se hace oficial el horario

Se hace oficial el horario de estreno del Vol. 2 de la quinta temporada de Stranger Things en México

De qué murió Eduardo Manzano “El Polivoz”, esto es lo que reveló su hijo

Trol 2: la película de titanes que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

Conoce el K-drama que compite con Stranger Things por ser la serie favorita de Netflix México

Esta fue la primera vez que Dua Lipa se presentó en México

DEPORTES

El jugador “promesa” de Cruz

El jugador “promesa” de Cruz Azul que se fue a Tigres y no ha respondido, apenas suma 5 minutos en la temporada

Cuántas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

Pitbull Cruz vs Lamont Roach: dónde y a qué hora ver la pelea en vivo este 6 de diciembre

La IA predice al ganador de la serie entre Tigres y Cruz Azul después del empate en semifinales de la Liga MX

Terence Crawford responde a quienes lo critican por “no vender” y se acuerda de Canelo Álvarez