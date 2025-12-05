México

Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

También llevaban bolsas con posible metanfetamina

Guardar
El vehículo done viajaban fue
El vehículo done viajaban fue interceptado (SSEM)

Un par de sujetos fueron capturados en el Estado de México junto con rifles de asalto, dichas personas fueron capturadas por su probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento por receptación y portación de arma prohibida. Además las autoridades los identifican como posibles integrantes de un grupo delictivo originario de Michoacán, al parecer la Familia Michoacana.

Las detenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 4 de diciembre. Los sujetos fueron identificados como Jesús “N” de 23 años de edad y José “N” de 22 años.

Según las averiguaciones de las autoriades mexiquenses, los sujetos capturados estarían relacionados con actividades de cobro de piso, robo de vehículos y vigilancia a las corporaciones de seguridad (halconeo).

Fue en el municipio de Tenancingo que el sistema de arcos carreteros identificó sobre la carretera Zumpahuacán-Tenancingo un auto con reporte de robo, un Jetta de color blanco.

Los operadores del C5 alertaron a los agentes de seguridad que estaban en campo sobre la unidad de interés, por lo que los efectivos implementaron un despliegue y operativo de búsqueda.

Las armas aseguradas (SSEM)
Las armas aseguradas (SSEM)

Los sospechosos trataron de escapar

Fue al circular en el barrio de Los Shiperes, sobre calle Alcatraz, los agentes vieron un vehículo con las características de la unidad de interés.

Además, cuando los tripulantes del automóvil trataron de escapar del lugar, lo que obligó a que los agentes implementaran una maniobra que derivó en la interceptación de los sospechosos.

Tras estos hechos, los uniformados solicitaron una revisión que derivó en el aseguramiento de los rifles de asalto conocidos como “cuernos de chivo”, una pistola abastecida, un par de cargadores, cartuchos útiles, así como 44 bolsas con presunto crystal (metanfetamina).

El vehículo en el que
El vehículo en el que viajaban también fue asegurado (SSEM)

“De acuerdo con las averiguaciones [los sujetos] pertenecen a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad mexiquense. Es decir, podrían ser miembros de la Familia Michoacana, el grupo criminal liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga.

Tanto las personas capturadas como los indicios fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Toluca y en dicho sitio fue iniciada una carpeta de investigación con la finalidad de que sea determinada situación jurídica.

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana

Por su parte, el pasado 5 de noviembre fue detenido Geovanni “N”, un joven de 18 años de edad, quien fue capturado en Villa Guerrero luego de que elementos de seguridad recibieron información sobre un supuesto miembro de un grupo criminal realizando actividades de vigilancia y quien reportaba el paso de los cuerpos de seguridad.

En dicha ocasión, los agentes mexiquenses vieron a un sujeto que arrojó artefactos ponchallantas para causar afectaciones en un vehículo oficial, el detenido sería integrante de la Familia Michoacana.

Temas Relacionados

EdomexFamilia MichoacanaTenancingoMetanfetaminaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo podría afectar la Ley de Aguas Nacionales a consumidores, empresas y agricultores

Con esta reforma, se elimina la posibilidad de que particulares compren, transfieran o negocien concesiones

Cómo podría afectar la Ley

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Dashia Rocío “N” fue internada en prisión preventiva después de que la víctima pagó la extorsión, revelaron autoridades judiciales mexiquenses

Procesan a joven que se

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

El empresario y amigo cercano de la artista aclaró que nunca reveló detalles personales y cuestionó los motivos detrás de las declaraciones de la periodista sobre la vida de Paulina Rubio

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

La británica se pronunció sobre la experiencia de cantar “Oye mi amor” junto al mexicano

Dua Lipa manda adulador mensaje

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre: retiran un tren de la Línea 3, reportan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a joven que se

Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Implican a mexicano en decomiso de más de media tonelada de metanfetamina oculta entre moras en EEUU

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

ENTRETENIMIENTO

Óscar Madrazo explota contra Maxine

Óscar Madrazo explota contra Maxine Woodside por asegurar que Paulina Rubio está en la ruina: “Miente para subir su rating”

Dua Lipa manda adulador mensaje a Fher de Maná tras su dueto y se prepara para el cierre de su “Radical Optimism Tour”

Los actores más populares de Televisa que están en OnlyFans: esto es lo que cobran

Andrea Rodríguez podría quedar fuera de Hoy tras cinco años de producir el matutino de Televisa

La canción más sonada en Spotify México este día

DEPORTES

Este es el resultado que

Este es el resultado que predice la IA para el cierre de semifinales entre Toluca y Monterrey en el Nemesio Diez

Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en la CDMX, Monterrey y Guadalajara

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford: “Pierde mucho más”

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo