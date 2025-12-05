Detienen a dos presuntos miembros de la Familia Michoacana con rifles de asalto en Edomex

El vehículo done viajaban fue interceptado (SSEM)

Un par de sujetos fueron capturados en el Estado de México junto con rifles de asalto, dichas personas fueron capturadas por su probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento por receptación y portación de arma prohibida. Además las autoridades los identifican como posibles integrantes de un grupo delictivo originario de Michoacán, al parecer la Familia Michoacana.

Las detenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 4 de diciembre. Los sujetos fueron identificados como Jesús “N” de 23 años de edad y José “N” de 22 años.

Según las averiguaciones de las autoriades mexiquenses, los sujetos capturados estarían relacionados con actividades de cobro de piso, robo de vehículos y vigilancia a las corporaciones de seguridad (halconeo).

Fue en el municipio de Tenancingo que el sistema de arcos carreteros identificó sobre la carretera Zumpahuacán-Tenancingo un auto con reporte de robo, un Jetta de color blanco.

Los operadores del C5 alertaron a los agentes de seguridad que estaban en campo sobre la unidad de interés, por lo que los efectivos implementaron un despliegue y operativo de búsqueda.

Las armas aseguradas (SSEM)

Los sospechosos trataron de escapar

Fue al circular en el barrio de Los Shiperes, sobre calle Alcatraz, los agentes vieron un vehículo con las características de la unidad de interés.

Además, cuando los tripulantes del automóvil trataron de escapar del lugar, lo que obligó a que los agentes implementaran una maniobra que derivó en la interceptación de los sospechosos.

Tras estos hechos, los uniformados solicitaron una revisión que derivó en el aseguramiento de los rifles de asalto conocidos como “cuernos de chivo”, una pistola abastecida, un par de cargadores, cartuchos útiles, así como 44 bolsas con presunto crystal (metanfetamina).

El vehículo en el que viajaban también fue asegurado (SSEM)

“De acuerdo con las averiguaciones [los sujetos] pertenecen a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”, es parte de lo informado por la Secretaría de Seguridad mexiquense. Es decir, podrían ser miembros de la Familia Michoacana, el grupo criminal liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga.

Tanto las personas capturadas como los indicios fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Toluca y en dicho sitio fue iniciada una carpeta de investigación con la finalidad de que sea determinada situación jurídica.

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana

Por su parte, el pasado 5 de noviembre fue detenido Geovanni “N”, un joven de 18 años de edad, quien fue capturado en Villa Guerrero luego de que elementos de seguridad recibieron información sobre un supuesto miembro de un grupo criminal realizando actividades de vigilancia y quien reportaba el paso de los cuerpos de seguridad.

En dicha ocasión, los agentes mexiquenses vieron a un sujeto que arrojó artefactos ponchallantas para causar afectaciones en un vehículo oficial, el detenido sería integrante de la Familia Michoacana.