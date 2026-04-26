Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra Hot Spanish por presunto plagio (RS)

La productora internacional Endemol planea iniciar acciones legales contra HotSpanish tras el estreno de La Mansión VIP, un reality show digital que replica el encierro de celebridades bajo vigilancia, formato registrado de La Casa de los Famosos y Big Brother.

El ex conductor de Venga La Alegría, Horacio Villalobos, afirma en un podcast que la empresa ya analiza el caso y que la “fórmula” empleada por el influencer podría derivar en un proceso jurídico por presunto plagio.

La Mansión VIP supera a la televisión tradicional en audiencia digital

La Mansión VIP, creada y conducida por HotSpanish, debutó en abril de 2026. El programa logró picos de hasta 488,000 espectadores simultáneos en YouTube, cifra que supera el alcance de varios realities emitidos por televisión abierta.

La propuesta se presenta como alternativa sin censura ni regulación, permitiendo dinámicas y confrontaciones no vistas en formatos tradicionales.

El formato, según especialistas y usuarios en redes sociales, replica la estructura de La Casa de los Famosos, donde celebridades conviven bajo monitoreo constante.

¿La Mansión VIP en peligro? Posible plagio de formato a La Casa de los Famosos podría tener consecuencias legales (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

Entre los participantes destacan Niurka Marcos, Alfredo Adame, Sol León, Eli Esparza, Naim Darrechi, Queen Buenrostro, Aldo Arturo, Katy Cardona, Carlos Alberto Fuentes, Aida Cortés y Enzo Durand.

EndemolShine Boomdog y Banijay, titulares de derechos

El formato original, Big Brother, creado por John de Mol, pertenece a la multinacional Banijay, que gestiona los derechos a través de su filial EndemolShine Boomdog. En Estados Unidos, la licencia se distribuye a través de Telemundo, mientras que en México y Latinoamérica la versión local es producida por TelevisaUnivision bajo la dirección de Rosa María Noguerón.

Villalobos sostiene: “Este señor HotSpanish puede meterse en un problema porque la empresa que es dueña de Big Brother y La casa de los famosos, entre otros programas, tiene planeado ejercer alguna acción jurídica en contra de este señor porque hay demasiadas similitudes entre La casa de los famosos, Big Brother y este programa. Te lo aviso, ¿eh? Y lo sé de muy buena fuente”.

Riesgo de demandas y consecuencias legales

Si se confirma el uso no autorizado del formato, Banijay podría presentar demandas por violación de derechos de autor, competencia desleal y solicitar el retiro de contenido de plataformas digitales.

Entre las consecuencias potenciales se encuentran sanciones económicas y la suspensión de la transmisión del reality en YouTube y otros medios digitales.

El debate sobre la originalidad y los límites legales frente a la copia en la industria del entretenimiento digital se reaviva, en especial por la velocidad con la que formatos exitosos son replicados en nuevas plataformas.

La comparación entre ambos realities se intensifica por la convivencia en una mansión, el monitoreo constante y la inexistencia de filtros regulatorios.

Primer confirmado de La Casa de los Famosos México 3: quién es la estrella que llega al reality show de Televisa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Participantes y ambiente de confrontación

La rivalidad entre La Mansión VIP y La Casa de los Famosos se nutre de declaraciones de sus propios participantes. Niurka Marcos afirma: “En La Casa de los Famosos hay fraude, aquí todo es más claro”. Alfredo Adame sostiene: “Aquí no hay edición que esconda nada”.

Estas posturas posicionan el reality digital como una alternativa más transparente, aunque generan críticas por la falta de supervisión y la exposición de episodios violentos y confrontaciones físicas.

El formato incluye zonas como “cárcel”, rutinas de gimnasio y jacuzzi, lo que ha llevado a incidentes de agresión verbal y física en transmisiones en vivo. La producción defiende la transparencia y el acceso irrestricto como su valor diferencial, aunque especialistas advierten sobre los riesgos éticos y el posible impacto en la audiencia joven.