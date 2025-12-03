Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

Ocho periodistas asesinados entre 2006 y 2025.

La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Michoacán no sólo persiste, sino que se ha profundizado en los últimos años.

De acuerdo con registros de Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), entre 2016 y 2025 al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas en la entidad, una de ellas incluso con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos más con resguardo de la Fiscalía estatal.

Espacio OSC también urgió al gobierno federal a que el recién anunciado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contemple medidas específicas para la protección de estos sectores en alto riesgo ya que, también recordó que dentro del gremio periodístico se tiene registro de ocho periodistas asesinados entre 2006 y 2025, tres de ellos ocurridos en los últimos años y presuntamente relacionados con su labor informativa.

“En Espacio OSC expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán”, detalló la organización civil.

Desplazamiento forzado, ataques físicos la violencia digital que acecha a los activistas

La violencia no solo se registra en los homicidios de los periodistas y los activistas defensores, sino que también se extiende a agresiones que incluye:

Desplazamiento forzado

Ataques físicos

Amenazas

Hostigamiento

Violencia digital y de género

Entre 2016 y 2025 al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas en Michoacán.

La organización también señaló que los activistas y los periodistas que cubre temas de política y seguridad enfrentan mayores niveles de riesgo, en un contexto marcado por disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, con presunta colusión de autoridades locales.

Además, diversas organizaciones nacionales de derechos humanos advirtieron que esta violencia impacta de manera desproporcionada a pueblos indígenas y mujeres, cuyos territorios, procesos organizativos y formas de vida se ven amenazados por intereses criminales, económicos y políticos.

“Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con las autoridades.

“Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, prosiguió el comunicado de Espacio OSC.

El asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo revela injusticias de funcionarios estatales y municipales

Otro de los datos relevantes dentro de la investigación, es el registro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), institución que documentó sólo en 2024 un total de 16 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en Michoacán, a lo que sumaron ataques recientes ocurridos el 6 de noviembre en el municipio de Madero.

Tras la muerte de Carlos Manzo y Bernardo Bravo se implementó el Plan Michoacán. (FB)

En tanto, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró al menos 78 agresiones contra mujeres periodistas entre 2023 y 2025, entre ellas bloqueos informativos, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, amenazas y campañas de desprestigio, con participación de funcionarios estatales y autoridades municipales.

A este panorama se suman los recientes asesinatos del expresidente municipal Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo, hechos que según las organizaciones, reflejan la dimensión de la crisis de violencia que vive Michoacán desde hace años.

Además, Article 19 documentó tres nuevas agresiones contra periodistas de Uruapan y Morelia entre el 1 y 3 de noviembre de 2025, que concluyeron en hostigamiento digital y actos de censura.

Michoacán se posiciona como la tercera entidad con mayor número de personas bajo el Mecanismo Federal de Protección

Actualmente, Michoacán es la tercera entidad del país con mayor número de personas defensoras y periodistas bajo el Mecanismo Federal de Protección:

158 protegidos en total, de las cuales:

75 son mujeres

124 son personas defensoras

34 son periodistas

Michoacán es la tercera entidad del país con mayor número de personas defensoras y periodistas bajo el Mecanismo Federal de Protección. - crédito iStock

Ante dicho escenario, las organizaciones defensoras nacionales hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum que reconozca a periodistas y personas defensoras como poblaciones con necesidades especiales de protección, debido a la gravedad de los ataques que enfrentan y al papel clave que desempeñan en la defensa de derechos y la construcción de la paz.

Las organizaciones también exigieron fortalecer la coordinación entre los gobiernos estatal y federal a través del Mecanismo de Protección, así como avanzar en una ruta integral de prevención con presencia territorial y participación de la sociedad civil dentro de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Además, demandaron que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial establezca un plan específico de investigación y judicialización en los delitos contra estos sectores, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.