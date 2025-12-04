Procesan a joven que se presentaba como miembro del CJNG para extorsionar en el Edomex

Dashia Rocío "N" fue imputada por la extorsión realizada a un comerciante en el Edomex. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Dashia Rocío “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión, realizado presentándose como miembro de una célula criminal con orígenes en Jalisco, la cual sería el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mujer procesada habría realizado el crimen en contra de un comerciante que trabajaba en la colonia San Rafael, municipio de Tlalnepantla.

Modus operandi de la presunta extorsionadora en Tlalnepantla

Informes de la fiscalía del Estado detallaron que la presunta extorsión habría sido realizada a finales de septiembre de 2025.

En los hechos se presume que Dashia Rocío “N”, acompañada de dos hombres, arribó a un establecimiento comercial de la colonia San Rafael, con el argumento de formar parte de una estructura delictiva originaria de Jalisco.

La extorsión se realizó en un local comercial ubicado en el municipio de Tlalnepantla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información oficial, los implicados exigieron al propietario una cuota mensual a cambio de garantizar su seguridad y la del local.

Unos días después, la víctima presuntamente recibió una carta con instrucciones para depositar el dinero en una cuenta bancaria y, tras realizar la transferencia, enviar el comprobante al número de WhatsApp proporcionado.

De quién era la cuenta utilizada para realizar el cobro

La FGJEM destacó en el informe que la titular de la cuenta bancaria a donde se depositó el monto de la extorsión correspondía con el nombre de Dashia Rocío “N”.

Según las autoridades, esa prueba fue lo que reforzó los indicios necesarios para su detención.

Asimismo, la fiscalía destacó que el comerciante afectado decidió llevar el caso ante las autoridades por temor a represalias, lo que aportó recibos y mensajes entregados a los agresores como evidencia clave.

Detención de Dashia Rocío “N”

El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión que fue concedida por un Juez de Control del Estado de México.

Con la captura de la imputada, la FGJEM concretó el ingreso de Dashia Rocío “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Tras la audiencia inicial, el juzgador dictó la vinculación a proceso por el delito de extorsión, además de imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria se estableció en tres meses.

Delincuentes utilizan a los cárteles para generar miedo a sus víctimas

Reportes de autoridades señalan que en distintas regiones de México, se han detectado casos en los que grupos delictivos locales se hacen pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin serlo.

En ocasiones la organización criminal es suplantada para extorsionar. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Estos individuos utilizan la mala reputación del CJNG para extorsionar a comerciantes, empresarios y familias, amenazando con represalias si no reciben pagos.

Hasta el momento las autoridades estatales no han confirmado que Dashia Rocío “N” forme parte del CJNG, lo que abre la posibilidad de que su extorsión