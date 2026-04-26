Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Supernova Génesis 2026 se realizará el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y se transmitirá en vivo en Netflix. (Supernova Génesis: Instagram)

El evento Supernova: Génesis 2026 irrumpe este domingo 26 de abril como la primera transmisión en vivo de Netflix para Latinoamérica, con combates entre celebridades, música y entretenimiento desde la Arena Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde ver Supernova Génesis 2026?

La plataforma de streaming permite a usuarios de más de 190 países seguir la transmisión simultánea, programada para las 7:00 pm en la capital mexicana.

El cinturón de la edición presenta un diseño en color rojo, con una placa central dorada y engastes de diamantes y rubíes, anunciando la búsqueda de un título exclusivo para los protagonistas de la noche.

Cartelera completa:

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina) Mario Bautista vs. Aaron Mercury Karely Ruiz vs. Kim Shantal Milica vs. Ari Geli (AriGameplays) Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito” Abraham “ElAbrahaham” Flores vs. Nando

El especial Supernova: Génesis tendrá como host a Juan Guarnizo, mientras que los comentaristas de la noche serán La Cotorrisa —Ricardo Pérez y Slobotzky— junto con Carlos “El Zar” Aguilar.

El inicio está marcado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en un formato que une la emoción del boxeo con la expectativa de un show en vivo.

Karely Ruiz peleará contra Kim Shantal en sustitución de Lupita Villalobos, quien canceló su participación por problemas de salud. (Netflix / Ring Royale)

¿Quiénes son los cantantes y artistas invitados?

En el apartado musical, la presencia de artistas del regional mexicano como Carín León y Óscar Maydón se suma al género urbano representado por el puertorriqueño Ozuna. La cartelera se refuerza con una participación especial de la actriz Bárbara de Regil y el creador de contenido Alexis Omman, cuya función específica dentro del evento aún no se detalla.

La IA pronostica a los ganadores de cada pelea

No existe un método confiable para predecir con certeza el resultado de peleas de este tipo, donde intervienen factores como el espectáculo, la preparación desigual y aspectos emocionales.

Aun así, a través de modelos de inteligencia artificial (IA) como Gemini y ChatGPT, es posible realizar una proyección basada en el físico, la disciplina, los antecedentes y la experiencia previa en combate.

El siguiente pronóstico es el resultado del cruce de información de tres modelos de IA.

1. Alana Flores vs. Flor Vigna

Análisis: Alana tiene la ventaja de la experiencia previa en el ring ( La Velada del Año ) y una disciplina deportiva muy marcada. Flor Vigna, aunque es una atleta de alto rendimiento en danza y acrobacia, ha mostrado mucha tensión psicológica en la previa (pidiendo pruebas antidopaje y expresando temor al arbitraje).

Factor clave El cardio y la frialdad de Alana bajo presión.

Proyección: Ganadora, Alana Flores por decisión unánime.

Flor Vigna anticipa la intensa rivalidad en el evento Supernova: Génesis en la Arena Ciudad de México. (Netflix )

2. Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Análisis: Esta es una de las peleas más parejas físicamente. Mercury ha buscado intimidar proponiendo pelear sin careta, lo que sugiere una gran confianza en su pegada. Bautista, por su parte, ha mantenido un perfil más estratégico.

Factor clave El alcance. Mercury suele aprovechar bien su estatura, pero Bautista tiene una movilidad superior.

Proyección: Ganador, Aaron Mercury por decisión dividida.

3. Karely Ruiz vs. Kim Shantal

Análisis: Una pelea envuelta en incertidumbre médica. Kim Shantal sufrió un colapso en los entrenamientos finales, lo que pone en duda su resistencia física. Karely Ruiz entra como reemplazo de último minuto, lo que significa que no tuvo un campamento de entrenamiento completo, pero llega “fresca”.

Factor clave: El estado de salud de Kim. Si Kim no está al 100%, la agresividad natural de Karely podría imponerse.

Proyección: Ganadora, Karely Ruiz (posiblemente por abandono médico o TKO si Kim se fatiga rápido).

Supernova Génesis, evento multidisciplinario de boxeo, música y creadores digitales en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

4. Milica vs. Ari Geli (AriGameplays)

Análisis: Milica es probablemente la peleadora más técnica de toda la cartelera, con un récord de 2-1 y victorias contundentes en 2025. Ari Geli tiene la ventaja de la altura y el alcance, además de la experiencia de haber peleado antes, pero su estilo es menos agresivo que el de la serbia-mexicana.

Factor clave: La técnica de golpeo y potencia de Milica.

Proyección: Ganadora, Milica por decisión unánime.

5. Víctor “Lonche” Ordoñez vs. Guillermo “Willito” Peña

Análisis: El careo terminó en golpes reales, lo que indica que la “pelea amistosa” quedó atrás. Willito se ve físicamente más robusto, mientras que Lonche apuesta por la agilidad. En los intercambios del careo, se vio a un Willito más decidido.

Factor clave: El control de las emociones. Quien pierda la cabeza primero dejará huecos en la defensa.

Proyección: Ganador, Willito por TKO.

6. Abraham “ElAbrahaham” Flores vs. Nando

Análisis: Abraham ha abrazado la narrativa del “boxeo mexicano”, mostrando una confianza absoluta en su técnica. Nando tiene una rivalidad de años con él, lo que garantiza una pelea de mucho volumen de golpes pero quizás poca técnica defensiva.

Factor clave: La herencia boxística y el entrenamiento enfocado de Abraham.

Proyección: Ganador, ElAbrahaham por decisión.

Luego de meses marcados por cruces públicos, acusaciones y abandonos inesperados, Supernova: Génesis se perfila como un parteaguas en eventos que mezclan deporte y entretenimiento, ahora con el respaldo de un gigante de la industria.