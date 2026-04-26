Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Foto: Policía Municipal Manzanillo

Ocho elementos de la Policía Municipal de Manzanillo fueron vinculados a proceso tras ser señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente compartir información operativa de seguridad a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante diciembre de 2023.

La autoridad judicial ordenó la prisión preventiva justificada para los imputados, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación complementaria, establecida en un plazo de dos meses. Los delitos que se les imputan son asociación delictuosa y uso indebido de información concerniente a actividades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como del sistema penitenciario.

Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 2 y el 19 de diciembre de 2023, periodo durante el cual los policías habrían compartido detalles sobre la presencia y ausencia de fuerzas policiales y militares, así como información sobre actividades de seguridad y hechos delictivos en el municipio de Manzanillo a una célula del CJNG.

La investigación reveló que la información se compartía por medio de mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema, lo que les facilitó la comisión de actividades delictivas.

Foto: SSPC Colima

Los ocho hombres fueron identificados como: Rolando “N” (con 21 años de antigüedad en en la Policía Municipal); Sergio Alejandro “N” (17 años); Nora Alejandra “N” (12 años); José Santos “N” (17 años); Roberto “N” (10 años); José Luis “N” (10 años); Martín Gerardo “N” (8 años) y Miguel Ángel “N” (25 años).

Luego de su detención, el fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informó en conferencia de prensa que los policías detenidos presuntamente filtraban información sobre detenciones, puntos de revisión y reportes del C5i en tiempo real.

Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, afirmó que los policías “traicionaron la confianza del pueblo por presumiblemente coludirse con quienes buscan de manera recurrente arrebatarle la paz a la población”. La alcaldesa destacó que las detenciones son un mensaje claro de que las consecuencias llegan para quienes cometen delitos.

El secretario de Seguridad Estatal, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, anunció que, con el objetivo de restaurar la confianza en la ciudadanía tras los hechos, se implementará el Plan Cuadrante con un despliegue de nuevas patrullas, de las cuales 24 estarán destinadas a Manzanillo.

Foto: SSPC Colima

Así funciona Threema, la aplicación que usaban los policías para informar al CJNG

Threema es una aplicación de mensajería desarrollada en Suiza en 2012 por Manuel Kasper. Su estructura prioriza el anonimato: no requiere número telefónico ni correo electrónico para crear una cuenta, lo que dificulta el rastreo e identificación de usuarios.

Además, permite la eliminación de mensajes una vez que son entregados y no almacena información en servidores, dificultando la vigilancia o captura de pruebas por parte de las autoridades.

La aplicación fue adoptada inicialmente por usuarios preocupados por su privacidad tras las filtraciones de Edward Snowden y los cambios en las políticas de WhatsApp. Desde entonces, Threema ha consolidado una base de más de 12 millones de personas, incluidas ocho mil organizaciones en todo el mundo, entre ellas la policía y el ejército suizos, empresas como Mercedes-Benz, bancos europeos, gobiernos y hospitales, de acuerdo con cifras oficiales de la empresa.

Costos y niveles de privacidad en las versiones privada y empresarial

Threema es una aplicación de mensajería de origen suizo en la que el CJNG ha encontrado una forma de comunicarse sin dejar rastro. (Infobae)

El plan básico para usuarios particulares, llamado Threema Private, tiene un costo único de USD 6 (alrededor de 100 pesos). Este plan permite crear cuentas sin datos personales, cumple con el Reglamento General de Protección de Datos, está disponible para todas las plataformas y ofrece cifrado de extremo a extremo en mensajes y archivos.

Para empresas, existen diversas suscripciones. El plan Core tiene un precio de USD 3 por usuario al mes (50 pesos), con capacidades de administración centralizada, comunicación segura y gestión de hasta 200 usuarios.

El plan Professional cuesta USD 5 por usuario mensual (86 pesos) y agrega comunicación masiva, integración de API, soporte premium y número ilimitado de empleados. Finalmente, el plan OnPrem permite a empresas instalar la app en servidores propios y controlar de manera total la infraestructura y la personalización.

El sistema de “cero conocimiento” de Threema garantiza que únicamente los destinatarios previstos pueden leer los mensajes. Ni las autoridades ni la propia empresa tienen acceso al contenido, lo que complica los procesos de investigación criminal y enjuiciamiento ante la justicia.