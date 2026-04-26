Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

La cantante y actriz Anahí publicó una fotografía inédita en sus historias de Instagram para conmemorar el aniversario de su relación con el político Manuel Velasco.

En la imagen, la pareja aparece abrazada frente a una puerta de madera, en un entorno arquitectónico que remite a la tradición mexicana.

La publicación destaca el mensaje: “14 años juntos! Feliz aniversario!! Y hace 11 el más bonito sí, acepto ante Dios. Gracias por regalarme lo más bonito que tengo, mi familia! Por ser novios eternos! Por tu lealtad y tu corazón gigante!! Te amo mi güero! Mi lugar más seguro en el mundo, tú. Siempre tú. Still you. Always you. Forever you”.

La celebración incluyó la frase “HAPPY ANNIVERSARY” y la canción “You’re Still The One” de Shania Twain, reforzando el tono íntimo de la fecha.

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

La pareja suma 14 años juntos y 11 de matrimonio

Anahí y Manuel Velasco iniciaron su relación hace 14 años, según la publicación que la artista realizó en su cuenta verificada.

La historia entre ambos no comenzó con un flechazo inmediato, sino a partir de una amistad. “Fuimos amigos primero”, dijo Anahí en entrevista de portada en 2025, al recordar los orígenes de la relación.

La pareja convivió como amigos durante aproximadamente un año antes de formalizar el noviazgo. Ninguno de los dos buscaba una relación en ese momento, según relató la intérprete, pero el vínculo se fue transformando hasta consolidarse en una historia de pareja.

“Nos pegó el amor”, explicó la exintegrante de RBD, atribuyendo la solidez del lazo a la complicidad y el entendimiento mutuo.

En 2015, Anahí y Manuel Velasco decidieron casarse. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos Manuel y Emiliano. La cantante subraya la importancia de los valores y la vida en común como ejes de su relación.

La familia como eje central de la historia

Al conmemorar el aniversario, la artista agradeció a su esposo por “regalarme lo más bonito que tengo, mi familia”. La publicación no solo refleja el paso del tiempo, sino la construcción de un hogar basado en la lealtad y el compromiso. Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y actual senador, también compartió mensajes en redes sociales para celebrar la fecha.

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

La pareja ha mantenido una presencia pública intermitente, eligiendo compartir momentos familiares en fechas significativas. En las publicaciones, Anahí llama a Velasco “mi lugar más seguro en el mundo”, frase que sintetiza el significado de la relación para la cantante.

Una historia que nació de la amistad y creció en complicidad

La relación entre Anahí y Manuel Velasco es una de las más reconocidas en el ámbito del entretenimiento mexicano. El origen en la amistad marcó la diferencia, según la propia artista. “Esa base, nacida en la amistad, ha sido clave en una relación que con los años evolucionó en matrimonio y familia”, declaró.

El aniversario no solo remite a la duración del lazo, sino a una construcción diaria marcada por la confianza y el acompañamiento. La fotografía compartida este 26 de abril se suma a una serie de recuerdos familiares que la pareja ha hecho públicos en fechas anteriores.