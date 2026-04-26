México

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

La historia entre ambos no comenzó con un flechazo inmediato, sino a partir de una amistad

Guardar
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

La cantante y actriz Anahí publicó una fotografía inédita en sus historias de Instagram para conmemorar el aniversario de su relación con el político Manuel Velasco.

En la imagen, la pareja aparece abrazada frente a una puerta de madera, en un entorno arquitectónico que remite a la tradición mexicana.

La publicación destaca el mensaje: “14 años juntos! Feliz aniversario!! Y hace 11 el más bonito sí, acepto ante Dios. Gracias por regalarme lo más bonito que tengo, mi familia! Por ser novios eternos! Por tu lealtad y tu corazón gigante!! Te amo mi güero! Mi lugar más seguro en el mundo, tú. Siempre tú. Still you. Always you. Forever you”.

La celebración incluyó la frase “HAPPY ANNIVERSARY” y la canción “You’re Still The One” de Shania Twain, reforzando el tono íntimo de la fecha.

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

La pareja suma 14 años juntos y 11 de matrimonio

Anahí y Manuel Velasco iniciaron su relación hace 14 años, según la publicación que la artista realizó en su cuenta verificada.

La historia entre ambos no comenzó con un flechazo inmediato, sino a partir de una amistad. “Fuimos amigos primero”, dijo Anahí en entrevista de portada en 2025, al recordar los orígenes de la relación.

La pareja convivió como amigos durante aproximadamente un año antes de formalizar el noviazgo. Ninguno de los dos buscaba una relación en ese momento, según relató la intérprete, pero el vínculo se fue transformando hasta consolidarse en una historia de pareja.

“Nos pegó el amor”, explicó la exintegrante de RBD, atribuyendo la solidez del lazo a la complicidad y el entendimiento mutuo.

En 2015, Anahí y Manuel Velasco decidieron casarse. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos Manuel y Emiliano. La cantante subraya la importancia de los valores y la vida en común como ejes de su relación.

La familia como eje central de la historia

Al conmemorar el aniversario, la artista agradeció a su esposo por “regalarme lo más bonito que tengo, mi familia”. La publicación no solo refleja el paso del tiempo, sino la construcción de un hogar basado en la lealtad y el compromiso. Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas y actual senador, también compartió mensajes en redes sociales para celebrar la fecha.

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio
Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio

La pareja ha mantenido una presencia pública intermitente, eligiendo compartir momentos familiares en fechas significativas. En las publicaciones, Anahí llama a Velasco “mi lugar más seguro en el mundo”, frase que sintetiza el significado de la relación para la cantante.

Una historia que nació de la amistad y creció en complicidad

La relación entre Anahí y Manuel Velasco es una de las más reconocidas en el ámbito del entretenimiento mexicano. El origen en la amistad marcó la diferencia, según la propia artista. “Esa base, nacida en la amistad, ha sido clave en una relación que con los años evolucionó en matrimonio y familia”, declaró.

El aniversario no solo remite a la duración del lazo, sino a una construcción diaria marcada por la confianza y el acompañamiento. La fotografía compartida este 26 de abril se suma a una serie de recuerdos familiares que la pareja ha hecho públicos en fechas anteriores.

Temas Relacionados

AnahíManuel VelascoRBDChiapasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 26 de abril: continúa la carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 26 de abril: continúa la carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma

Grecia Quiroz lanza aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero

La edil Grecia Quiroz evalúa la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027

Grecia Quiroz lanza aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero

Tris: jugada ganadora y resultado de los sorteos del sábado 25 de abril

Consulta aquí todas las cifras obtenidas desde las 13:00 hasta las 21:00 horas

Tris: jugada ganadora y resultado de los sorteos del sábado 25 de abril

El consumo regular de yogurt podría ayudar a la prevenir un tipo de cáncer, aseguran estudios

Estudios internacionales, incluyendo investigaciones de Harvard, identifican una relación entre consumir al menos dos porciones semanales de yogur probiótico y una menor incidencia de lesiones precancerosas en el colon y recto

El consumo regular de yogurt podría ayudar a la prevenir un tipo de cáncer, aseguran estudios

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

La creadora de contenido prefirió reservarse los nombres de sus posibles rivales, pero hizo referencia a figuras como Karely Ruiz

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

Detienen a ocho policías municipales en Guanajuato por presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

Poncho de Nigris envía mensaje de apoyo a Karely Ruiz previo a su pelea en Supernova Génesis

Elaine Haro dará su primer concierto en CDMX: invitados, sorpresas y setlist

La Cineteca Nacional rememora los 20 años de “Una película de huevos” y desata reacciones

DEPORTES

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

Tabla de goleo de la Liga MX: quién fue el campeón del torneo Clausura 2026

Cómo quedó la Liguilla: los dos partidos confirmados al momento para cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX