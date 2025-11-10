Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

El sujeto capturado (SSEM)

Agentes de seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre identificado como presunto informante que estaría relacionado con un grupo delictivo originario de Michoacán, presuntamente la Familia Michoacana.

La detención de un sujeto identificado como Geovanni “N”, quien tiene 18 años de edad, sucedió en Villa Guerrero. Efectivos de seguridad recibieron información sobre un supuesto miembro de un grupo criminal que al parecer se dedicaba a vigilar y reportar el paso de los cuerpos de seguridad.

Fue sobre la carretera, a la altura de la localidad de Totolmajac, que integrantes de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) vieron que un sujeto lanzó artefactos de metal para posiblemente dañar la unidad oficial.

Lo asegurado por los agentes (SSEM)

Debido a lo anterior, los agentes estatales interceptaron al sujeto para realizarle una inspección que derivó en el hallazgo de nueve ponchalllantas, así como seis bolsas de plástico con presunta marihuana, un radio y una motocicleta de color rojo con negro.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, el aprehendido podría ser miembro de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán y su función era informar sobre el paso de patrullas oficiales en la zona, por lo que las indagatorias continuarán”, es parte del informe de las autoridades mexiquenses.

El joven de 18 años fue capturado por los agentes y posteriormente fue llevado ante el Ministerio Público para que sea determinada su situación jurídica.

10 personas presuntamente ligadas a la Familia Michoacana

Los individuos capturados (SSEM)

Por su parte, el pasado 23 de octubre fue informado el arresto de 10 personas señaladas como presuntos integrantes de la Familia Michoacana y quienes fueron aseguradas tras un ataque contra efectivos de seguridad. Además, los capturados estarían relacionados con el delito de privación de la libertad.

Eb dicha ocasión, los uniformados fueron alertados sobre una persona que estaba retenida contra su voluntad en la localidad de San Pablo Malacatepec.

Fueron arrestados Pedro “N” de 39 años, David “N” de 20 años, Luis “N” de 19 años, Rafael “N” de 29 años, Edwin “N” de 31 años, Alberto “N” de 23 años, Nancy “N” de 30 años, Jessica “N” de 31 años, Berenice “N” de 22 años y Enediht “N” de 28 años.

Dichas personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y a quienes también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.