México

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Los elementos se encontraban en el municipio de Pinos cuando fueron emboscados

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Seguridad Zacatecas - patrulla Policía Estatal
Foto: SSP Zacatecas

Elementos de seguridad del estado de Zacatecas fueron atacados a balazos cuando realizaban labores de vigilancia en el municipio de Pinos durante la madrugada de este sábado 25 de abril.

La agresión ocurrió cuando agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y elementos de la Policía Municipal de Pinos fueron sorprendidos por sujetos armados mientras patrullaban la carretera estatal 144, en las inmediaciones de la comunidad El Obraje.

Los agentes repelieron la agresión, sin que pudieran ser detenidos los atacantes debido a que lograron huir del sitio. La Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de la agresión dejó a dos policías heridos.

Sin embargo, uno de los elementos, adscrito a la Policía Municipal, falleció pese a los esfuerzos médicos realizados tras su traslado. El segundo, perteneciente a la FRIZ, permanece estable y bajo atención médica.

Balacera detrás de un mercado en Zacatecas deja tres muertos
Imagen ilustrativa de una acción de seguridad en Zacatecas. (Facebook/Juan Manuel Robledo)

Las autoridades mantienen un operativo permanente en la zona, con la participación conjunta del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado. El objetivo central es ubicar y detener a los responsables del ataque, reforzando la vigilancia para garantizar la seguridad de la población.

Lo ocurrido en Pinos responde a un contexto de riesgo constante para quienes desempeñan labores de prevención y disuasión del delito en la región.

Las instituciones participantes expresaron su condena ante estos hechos y reafirmaron su compromiso de continuar las acciones necesarias para preservar la paz social y la integridad de quienes residen y trabajan en Zacatecas.

Atacan con explosivos instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya: tres agentes resultaron heridos

Un hecho violento similar se registró el pasado 5 de marzo, cuando la comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya fue atacada con explosivos.

ZACATECAS, ZACATECAS, 15NOVIEMBRE2023.- Tres hombres fueron asesinados la noche de este miércoles cuando se encontraban trabajando en el interior de una panadería. Alrededor de las 21:00 hrs se reportaron fuertes detonaciones en la colonia Colinas del Padre 3era Sección, cuando los elementos de Policía de Proximidad recorrieron la zona hasta llegar a la esquina de la Av. Cerro de las Campana y Mesa Prieta; fueron localizados tres personas con heridas de arma de fuego en el interior. Minutos más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil Estatal quienes al valorar a dos jóvenes y un adulto ya se encontraban sin vida. Al llegar al lugar, familiares pudieron confirmar que se trataba del padre y sus dos hijos, quienes trabajaban en su panadería. La escena del crimen quedó a cargo de Policía de Investigación y peritos de la Dirección General de Asuntos Periciales, mientras el ligara fue resguardado por Policía Municipales y Ejército Mexicano. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa / El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los reportes, la agresión se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando un comando armado arribó a las instalaciones de seguridad y cometió el ataque.

Los hechos provocaron un despliegue de seguridad por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno para resguardar el área y lograr la ubicación de los responsables, quienes lograron huir del sitio.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, confirmó la agresión con un artefacto explosivo que provocó daños materiales en la comandancia municipal, así como heridas a tres uniformados que se encontraban en la zona.

En el sitio fueron desplazados agentes de la Fiscalía General del Estado y de la República para realizar los peritajes correspondientes.

Atacan con explosivo comandancia de Luis Moya, Zacatecas
Foto: Redes sociales

Reyes Mugüerza detalló que tras el despliegue operativo se pudo identificar que los agresores huyeron hacia el estado de Aguascalientes, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades de dicha entidad para lograr ubicarlos.

Videos compartidos por testigos de la agresión captaron el momento en el que se registró la explosión a varios metros de la comandancia, donde se observó una nube de polvo de gran altura que se disipó a los pocos segundos.

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