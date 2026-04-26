Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Foto: SSP Zacatecas

Elementos de seguridad del estado de Zacatecas fueron atacados a balazos cuando realizaban labores de vigilancia en el municipio de Pinos durante la madrugada de este sábado 25 de abril.

La agresión ocurrió cuando agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y elementos de la Policía Municipal de Pinos fueron sorprendidos por sujetos armados mientras patrullaban la carretera estatal 144, en las inmediaciones de la comunidad El Obraje.

Los agentes repelieron la agresión, sin que pudieran ser detenidos los atacantes debido a que lograron huir del sitio. La Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de la agresión dejó a dos policías heridos.

Sin embargo, uno de los elementos, adscrito a la Policía Municipal, falleció pese a los esfuerzos médicos realizados tras su traslado. El segundo, perteneciente a la FRIZ, permanece estable y bajo atención médica.

Imagen ilustrativa de una acción de seguridad en Zacatecas. (Facebook/Juan Manuel Robledo)

Las autoridades mantienen un operativo permanente en la zona, con la participación conjunta del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado. El objetivo central es ubicar y detener a los responsables del ataque, reforzando la vigilancia para garantizar la seguridad de la población.

Lo ocurrido en Pinos responde a un contexto de riesgo constante para quienes desempeñan labores de prevención y disuasión del delito en la región.

Las instituciones participantes expresaron su condena ante estos hechos y reafirmaron su compromiso de continuar las acciones necesarias para preservar la paz social y la integridad de quienes residen y trabajan en Zacatecas.

Atacan con explosivos instalaciones de la Policía Municipal de Luis Moya: tres agentes resultaron heridos

Un hecho violento similar se registró el pasado 5 de marzo, cuando la comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya fue atacada con explosivos.

Imagen ilustrativa / El ataque se registró alrededor de las 18:00 horas. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con los reportes, la agresión se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando un comando armado arribó a las instalaciones de seguridad y cometió el ataque.

Los hechos provocaron un despliegue de seguridad por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno para resguardar el área y lograr la ubicación de los responsables, quienes lograron huir del sitio.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, confirmó la agresión con un artefacto explosivo que provocó daños materiales en la comandancia municipal, así como heridas a tres uniformados que se encontraban en la zona.

En el sitio fueron desplazados agentes de la Fiscalía General del Estado y de la República para realizar los peritajes correspondientes.

Foto: Redes sociales

Reyes Mugüerza detalló que tras el despliegue operativo se pudo identificar que los agresores huyeron hacia el estado de Aguascalientes, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades de dicha entidad para lograr ubicarlos.

Videos compartidos por testigos de la agresión captaron el momento en el que se registró la explosión a varios metros de la comandancia, donde se observó una nube de polvo de gran altura que se disipó a los pocos segundos.