Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis (Netflix)

Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis, un encuentro mediático que reunirá a influencers, creadores de contenido digital y cantantes en una serie de peleas de box.

A diferencia del año pasado, en esta ocasión los combates principales se transmitirán exclusivamente por la plataforma de Netflix, mientras que el resto de la función se podrá seguir de manera gratuita por los canales oficiales del evento.

Cartelera completa del Supernova

Luego de varios cambios previo al evento, la cartelera completa del Supernova Génesis quedó definida: Alana Flores (México) enfrentará a Flor Vigna (Argentina), Mario Bautista se medirá con Aaron Mercury, Karely Ruiz luchará contra Kim Shantal, Milica tendrá como rival a Ari Geli (AriGameplays), Víctor Ordoñez “Lonche” combatirá frente a Guillermo Peña “Willito”, y Abraham “ElAbrahaham” Flores peleará con Nando.

Lonche de Huevito y Willito, creadores de contenido, se enfrentan durante la conferencia previa a Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, generando gran expectación. (Supernova Génesis)

Cartelera completa del Supernova Génesis

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina) Mario Bautista vs. Aaron Mercury Karely Ruiz vs. Kim Shantal Milica vs. Ari Geli (AriGameplays) Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito” Abraham “El Abrahaham” Flores vs. Nando

¿A qué hora empiezan los combates del Supernova Génesis y cuáles se podrán ver gratis?

De las 16:00 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), las peleas del Supernova Génesis se podrán ver de manera gratuita por los canales oficiales del evento ( YouTube, Twitch, Facebook y TikTok). Durante este horario se transmitirán los combates de Milica vs. Ari Geli o Abraham “El Abrahaham” Flores vs. Nando.

Por otra parte, a partir de las 19:00 horas la transmisión será exclusivamente por la plataforma de Netflix, ahí se podrán ver las peleas estelares como la de Alana Flores vs. Flor Vigna, Karely Ruiz vs. Kim Shantal, Mario Bautista vs. Aaron Mercury o Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”.

¿Quiénes serán los invitados en el Supernova?

El evento Supernova: Génesis 2026 reunirá a figuras reconocidas de la música y el entretenimiento en la Arena Ciudad de México, generando expectativa por la diversidad de sus invitados especiales. Entre los nombres confirmados destacan exponentes del regional mexicano y del género urbano, así como creadores de contenido digital con gran alcance.

El exparticipante de Las estrellas bailan en hoy reveló que ha sacrificado proyectos por Supernova Génesis 2026. Crédito: Netflix

La organización anunció que Carín León y Ozuna serán los principales responsables del segmento musical, fusionando estilos para captar públicos de diferentes géneros. Junto a ellos, los asistentes podrán ver en escena a Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho, quienes aportarán el toque regional y corridos tumbados a la programación.

El evento también contará con la presencia de Alexis Omman, sumándose como uno de los invitados especiales. Además, la conducción estará a cargo de Berth O! y Juan Guarnizo, mientras que La Cotorrisa, conformada por Ricardo Pérez y Slobotzky, participará en los comentarios y análisis durante la transmisión.