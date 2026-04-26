Liga Mx Femenil: estos serán los cruces de cuartos de final para la liguilla

Después de la última jornada del certamen, cada uno de los equipos ya conoce cuál será su rival en la primera ronda de la fiesta grande del futbol mexicano. (Instagram)

La temporada regular del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil llegó a su fin, dejando listos los cruces de cuartos de final para la liguilla, donde las Amazonas de Tigres buscarán defender la corona e ir por el bicampeonato, mientras que América y Chivas sueñan con romper su sequía de títulos.

Cuáles serán los cruces de cuartos de final en la Liga Mx Femenil

La Liga Mx dará a conocer fechas y horarios a principios de semana. (TW Cruz Azul Femenil)

Después de una intensa última jornada, donde se definió al último invitado a la liguilla, así quedaron las posiciones dentro de la tabla general:

América: 42 puntos, +31 diferencia de goles. Monterrey: 40 puntos, +31 diferencia de goles. Tigres UANL: 37 puntos, +28 diferencia de goles. Pachuca: 36 puntos, +31 diferencia de goles. Guadalajara: 34 puntos, +14 diferencia de goles. Toluca: 33 puntos, +12 diferencia de goles. Cruz Azul: 31 puntos, +19 diferencia de goles. FC Juárez: 29 puntos, +9 diferencia de goles.

Con esto en mente, así se jugarán los cuartos de final:

Rayadas del Monterrey vs Cruz Azul

Las Rayadas de Monterrey cedieron el liderato general de la Liga MX Femenil tras caer 0-3 ante Tigres Femenil en una edición más del Clásico Regio, resultado que permitió al América escalar a la cima de la tabla general.

Este tropiezo provocó que el cuadro regiomontano tenga que medirse ante un Cruz Azul que no será un adversario sencillo, pues vienen de tener la mejor temporada de su historia el semestre pasado, donde lograron clasificar hasta las semifinales.

Sin embargo, las Rayadas buscarán retomar el rumbo que en algún momento las tuvo como el mejor equipo del torneo.

América vs Bravas de Juárez

laEste encuentro pinta para ser el más disparejo de los cuatro cruces debido a la distancia entre uno y otro equipo en la clasificación, donde las Bravas de Juárez tuvieron que esperar hasta la última jornada y vencer a las Rojinegras del Atlas para dejar fuera a Xolos de Tijuana.

Para el cuadro azulcrema, esta es una oportunidad de recuperar la confianza ante su afición y buscan finalmente conseguir un título, luego de haber perdido las dos finales que disputaron en 2025.

Tigres vs Toluca

La temporada de las Amazonas ha sido irregular; pero la calidad individual de su plantilla les permitió asegurar la tercera posición, a pesar de no mostrar la contundencia habitual de torneos anteriores.

Por su parte, Toluca consolida su proyecto como uno de los más sólidos del futbol femenil en México. La apuesta por incorporar figuras internacionales de renombre, como Eugénie Le Sommer y Deneisha Blackwood, ha elevado el nivel competitivo de las Diablas.

Pachuca vs Chivas

Ambos equipos han disputado par de finales con dos victoria para el Guadalajara. (Foto: Cuartoscuro)

Este duelo destaca como el más equilibrado de los Cuartos de Final, enfrentando a dos equipos que mostraron inconsistencias a lo largo de la campaña, dejando escapar puntos valiosos debido a una alta acumulación de empates.

Aunque las Tuzas parten como ligeras favoritas al terminar mejor posicionadas en la tabla, el Guadalajara llega respaldado por su amplia experiencia en instancias de eliminación directa.

El precedente más reciente entre ambos ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando protagonizaron un reñido empate 1-1 en territorio tapatío, lo que anticipa una serie sumamente cerrada.

Para el Rebaño Sagrado, este enfrentamiento tiene un significado especial, ya que fue precisamente ante el cuadro hidalguense contra quien conquistaron sus dos títulos de liga.