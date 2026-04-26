Pay de chocolate casero: receta fácil y cremosa para un postre irresistible

La receta de pay de chocolate casero combina practicidad con sabor profundo, ideal para cualquier ocasión especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de chocolate casero es uno de esos postres que nunca pasan desapercibidos. Su sabor profundo y su consistencia cremosa lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan algo dulce sin complicarse demasiado en la cocina.

A diferencia de otras recetas más elaboradas, esta preparación destaca por su practicidad. Con ingredientes accesibles y pasos sencillos, es posible lograr un resultado que luce y sabe como de pastelería, pero hecho desde casa.

Además, su versatilidad permite servirlo frío, lo que lo hace aún más atractivo en días cálidos o como cierre perfecto para una comida especial.

Ingredientes

El pay de chocolate casero destaca por utilizar ingredientes accesibles y pasos sencillos, permitiendo un resultado digno de pastelería desde casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del chocolate influye directamente en el sabor final, por lo que elegir uno de buena calidad puede marcar la diferencia.

1 paquete de galletas tipo María

100 g de mantequilla derretida

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

200 g de chocolate semiamargo

1 sobre de grenetina

1/4 de taza de agua (para hidratar la grenetina)

Preparación

La calidad del chocolate empleado en el pay de chocolate influye directamente en la intensidad y riqueza del sabor final. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir el orden correcto ayuda a lograr una textura firme y uniforme, ideal para que el pay mantenga su forma al servir.

Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino

Mezcla con la mantequilla derretida hasta formar una pasta

Coloca la mezcla en un molde y presiona para formar la base

Refrigera por 20 minutos

Hidrata la grenetina con el agua y deja reposar unos minutos

Derrite el chocolate a baño maría o en microondas

Licúa la leche condensada, la leche evaporada y el chocolate derretido

Calienta ligeramente la grenetina hasta que se disuelva e intégrala a la mezcla

Vierte sobre la base y refrigera por al menos 4 horas

Tips para lograr un resultado perfecto

Servir el pay de chocolate frío permite disfrutar plenamente su textura cremosa y resaltar los matices de sabor en cada bocado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un mejor acabado, puedes decorar con trozos de chocolate o un poco de crema batida antes de servir. Esto no solo mejora la presentación, también añade contraste en textura.

Si deseas un sabor más intenso, puedes optar por chocolate con mayor porcentaje de cacao. Esto aportará un toque más profundo y menos dulce al resultado final.

Mantener el pay bien refrigerado es clave para conservar su firmeza. Servirlo frío permite disfrutar mejor su consistencia cremosa y resaltar cada uno de sus sabores.