México

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Una noticia inesperada sacude a los seguidores en medio de una racha de conciertos exitosos dentro y fuera de México

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Jesse & Joy celebran su presentación número 26 en el Auditorio Nacional, reafirmando su éxito en la música pop mexicana. - (Instagram/@jesseboy)
Jesse & Joy celebran su presentación número 26 en el Auditorio Nacional, reafirmando su éxito en la música pop mexicana. - (Instagram/@jesseboy)

El escenario del Auditorio Nacional volvió a ser testigo del impacto de Jesse & Joy, quienes alcanzaron su presentación número 26 en este emblemático recinto. En medio de este logro, una noticia volvió a encender la conversación: Jesse platicó sobre su próximo proyecto como solista.

La revelación ocurre previo a su show, donde el artista detalla que esta nueva etapa llevará por nombre “Jesse and The Supernovas”. Aunque muestra entusiasmo, también surgen dudas entre seguidores sobre el futuro del dueto, uno de los más consolidados del pop en español.

Pese a la sorpresa, ambos dejan claro que su vínculo artístico continúa. Mientras tanto, el público responde con la misma fidelidad que los ha acompañado durante años, llenando nuevamente el recinto capitalino.

Jesse rompe el silencio y emociona con su nueva etapa

Jesse & Joy celebran su presentación número 26 en el Auditorio Nacional, reafirmando su éxito en la música pop mexicana. - (Instagram/@jesseboy)
Jesse anuncia su próximo proyecto solista, 'Jesse and The Supernovas', y anticipa el lanzamiento del álbum 'Sombrero' este año. - (Instagram/@jesseboy)

Durante el encuentro con medios, Jesse habló sin rodeos sobre este proyecto alterno que marcará un momento distinto en su carrera. Aseguró sentirse pleno con esta decisión y respaldado por su entorno cercano.

“Pues feliz, la verdad… el proyecto se llama ‘Jesse and the Supernovas’ y el primer álbum que saldrá este año se llama ‘Sombrero’”, comentó, dejando ver que este lanzamiento será una extensión de su identidad musical.

Por su parte Joy, lo definió como una evolución natural: “También somos individuos”, afirmó, reforzando la idea de que ambos pueden explorar nuevas facetas sin dejar de trabajar juntos.

Una residencia que sigue creciendo en la CDMX

El dúo mexicano presenta un repertorio que recorre sus grandes éxitos y canciones emblemáticas, generando nostalgia y emoción entre el público.
'El Despecho Tour' suma cinco presentaciones en la CDMX, consolidando la estancia del dúo en el emblemático recinto. - (Instagram/@jesseboy)

El dúo no solo celebra su historia, también construye nuevos capítulos. A lo largo del año han sumado cinco presentaciones dentro de su gira “El Despecho Tour” en el mismo recinto, consolidando una residencia.

La próxima cita ya está marcada: 19 de junio, fecha en la que además celebrarán el cumpleaños de Joy. La conexión con su audiencia ha sido clave para alcanzar este tipo de logros.

Sobre este vínculo, el propio cantante señala: “Esa sonrisa… el sentirlos de cerca… se ha vuelto una tradición muy bonita que seguiré haciendo”. Así se refiere a su costumbre de convivir y sorprender a los fans de forma cercana antes de cada show.

Joy brilla con reconocimiento internacional

Joy recibió el premio Espíritu de Cambio en Billboard Mujeres Latinas, resaltando su impacto y liderazgo en la industria musical latina. - (Instagram/@joy)
Joy recibió el premio Espíritu de Cambio en Billboard Mujeres Latinas, resaltando su impacto y liderazgo en la industria musical latina. - (Instagram/@joy)

Mientras Jesse abre una nueva etapa, Joy también vive un momento destacado tras recibir el premio Espíritu de Cambio en Billboard Mujeres Latinas en la Música. Este reconocimiento resalta su impacto dentro de la industria y su influencia en la comunidad latina.

La artista compartió su emoción con sinceridad: “Estoy muy, muy contenta… fue un reconocimiento hermoso”, expresó al recordar la ceremonia.

Para Joy, la música ha sido una herramienta transformadora. En sus palabras, le permitió “unir todas mis pasiones en una sola”, además de abrir camino para nuevas generaciones, consolidando así su papel como una figura influyente más allá de los escenarios.

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