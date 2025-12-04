Fueron vinculados a proceso “Los Crazys”, presuntos ladrones de coches y motos del Edomex

Los cuatro sujetos presuntamente forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos en el municipio de Ecatepec. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Edomex

Tras una investigación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron vinculados a proceso cuatro sujetos señalados como integrantes de la banda conocida como “Los Crazys”, presuntamente dedicada al robo de vehículos con violencia en Ecatepec, Estado de México.

Miguel “N”, Gustavo “N”, Uriel Yosafat “N” y Marcelino “N” son los detenidos, quienes enfrentan cargos derivados de su probable participación en al menos 20 robos violentos cometidos en varias colonias del municipio mexiquense.

Investigación y modus operandi de “Los Crazys”

Averiguaciones coordinadas por la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEdomex) permitieron identificar una serie de robos violentos ocurridos en las siguientes colonias de Ecatepec:

Valle de Aragón

Sagitarios

Villas de Guadalupe

Xalostoc

Nueva Aragón

Estos hechos habrían sido cometidos por la banda antes mencionada.

“Los Crazys” presuntamente actuaba desplazándose en motocicletas y vehículos adicionales, los cuales eran empleados como “muros” para bloquear el paso de las víctimas.

Según reportes de la FJGEM, los implicados utilizaban armas de fuego con el objetivo de intimidar y someter a los propietarios de los automóviles, forzándolos a entregar sus vehículos bajo amenaza.

Además, las autoridades revelaron que tras consumar los asaltos, los autos sustraídos eran trasladados a la Ciudad de México.

Por esto detuvieron a “Los Crazys”

Los hechos que motivaron la investigación y posterior captura de los acusados ocurrieron el pasado 8 de noviembre de 2025.

Según autoridades, Miguel “N”, Gustavo “N”, Uriel Yosafat “N” y Marcelino “N”, en compañía de dos personas más, interceptaron a una víctima en Ecatepec.

Los 4 hombres fueron detenidos tras una investigación que los vinculó con el robo de una moto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo presuntamente agredió físicamente al afectado con palos y luego lo amenazó utilizando un arma de fuego, exigiendo la entrega de su motocicleta. Posteriormente los atacantes escaparon del lugar tras consumar el robo.

La acción coordinada de las autoridades permitió ubicar y detener a los presuntos integrantes de “Los Crazys”, quienes fueron ingresados a un centro penitenciario y de reinserción social del municipio de Ecatepec.

Las autoridades afirmaron que la identificación y arresto de los 4 implicados derivaron de labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional.

Proceso judicial y situación legal de los detenidos

Tras presentar las pruebas ante la autoridad judicial, la FGJEM informó que el juez del caso dictó auto de vinculación a proceso para los imputados y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, los presuntos responsables permanecerán sujetos a prisión preventiva como medida cautelar.

La FGJEM reiteró mediante un comunicado que "los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra“, conforme a la presunción de inocencia que rige en el sistema de justicia penal mexicano.