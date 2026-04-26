Una representación abstracta del cerebro como capital, con destellos y gráficos ascendentes que simbolizan su valor económico y social en redes neuronales globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne de ganso es reconocida por su densidad nutricional y por el efecto ancestral en la alimentación tradicional, gracias a la presencia de vitamina B12 y omega-3, dos compuestos que favorecen la función cerebral y el sistema nervioso.

Este alimento, que recibe el aval de la FAO desde 2002 como opción ecológica clave, se distingue entre las aves por su alto contenido de hierro y grasas saludables, así como por su aporte energético y proteico.

En 2002, la FAO resaltó la carne de ganso por la calidad de su crianza y su valor nutricional, situándola como una de las alternativas más completas para dietas que buscan energía y nutrientes en una sola fuente. La carne supera los 10 miligramos de hierro por cada 100 gramos, cifra superior a la del pollo o el cerdo.

La carne de ganso aporta hierro, zinc y grasas monoinsaturadas

El consumo de carne de ganso ayuda a reducir el colesterol LDL por su proporción de grasas monoinsaturadas, similares a las del aceite de oliva. Este perfil graso contribuye a la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades asociadas al exceso de grasas saturadas.

Un cuenco de vidrio transparente rebosa de cápsulas blandas de color amarillo dorado, simbolizando la búsqueda continua de soluciones para mejorar la salud y el bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ganso es fuente relevante de hierro y zinc, dos minerales clave para el sistema inmunológico. La cantidad de hierro presente en la carne supera a la de la res y otras aves. El zinc, por su parte, facilita las funciones de defensa y la regeneración de tejidos.

Proteína completa y energía para el desarrollo muscular

La proteína de la carne de ganso contiene todos los aminoácidos esenciales, favoreciendo el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Por esta razón, el alimento ha tenido un papel histórico en dietas tradicionales de alto rendimiento energético.

El aporte de vitaminas del complejo B, especialmente B6 y B12, junto con la vitamina A en forma de retinol, fortalece la salud de la piel y promueve la función cognitiva. La combinación de estos nutrientes apoya el desarrollo neurológico y la prevención de la anemia.

Propiedades antiinflamatorias y aplicaciones tradicionales

La grasa de ganso, utilizada de manera tópica en la medicina popular, es conocida por su capacidad para aliviar dolores reumáticos y articulares. En comunidades rurales, la aplicación directa sobre la piel ha sido una práctica común para sanar heridas y reducir inflamaciones.

El uso tradicional de la carne y la grasa no solo responde a la demanda nutricional, sino también a su versatilidad en la cocina. El ganso se adapta a preparaciones asadas, guisadas y en sopas, conservando el valor de sus nutrientes tras la cocción.

Representación visual de la compleja actividad neuronal dentro del cerebro humano, destacando la interconexión y los puntos de intensa energía azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones sobre el consumo y la moderación

Aunque el perfil graso del ganso es favorable comparado con otras carnes, su contenido calórico es elevado. Se recomienda limitar la ingesta de la piel para evitar un consumo excesivo de calorías, sobre todo en personas con necesidades energéticas bajas.

La carne de ganso destaca por la presencia de vitamina B12 y omega-3, dos nutrientes que favorecen la memoria y la concentración. Su inclusión regular en la dieta puede apoyar el funcionamiento cerebral, especialmente en etapas de desarrollo o en adultos mayores.

El alimento contiene también riboflavina, que ayuda a la producción de energía, y vitamina A, que protege el tejido cutáneo. La versatilidad culinaria y la densidad nutricional posicionan al ganso como una opción valiosa para quienes buscan beneficios integrales en su alimentación.