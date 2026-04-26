Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

El agua de horchata es una de las bebidas más representativas en muchas mesas, especialmente por su sabor suave y su frescura inconfundible. Prepararla en casa no solo permite disfrutarla recién hecha, también da la oportunidad de ajustar su dulzor y consistencia al gusto.
Su base de arroz y canela crea una combinación equilibrada que ha perdurado por generaciones. Esta mezcla, sencilla pero llena de tradición, convierte a la horchata en una opción ideal tanto para comidas cotidianas como para ocasiones especiales.
Aunque existen muchas variantes, la receta clásica sigue siendo la favorita por su autenticidad. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, se puede lograr una bebida cremosa y llena de sabor.
Ingredientes
Elegir arroz de buena calidad y canela aromática marcará la diferencia en el resultado final. La frescura del agua también influye en el sabor.
- 1 taza de arroz
- 1 raja de canela
- 4 tazas de agua (para remojar)
- 2 tazas de agua adicional
- 1 taza de leche
- 1/2 taza de azúcar
- Hielo al gusto
Preparación
El secreto está en el remojo, ya que permite que el arroz libere mejor su sabor y textura al licuarse.
- Lava el arroz y colócalo en un recipiente
- Agrega la canela y las 4 tazas de agua
- Deja reposar por al menos 4 horas o toda la noche
- Licúa la mezcla junto con el agua de remojo
- Cuela el líquido para retirar los residuos sólidos
- Añade la leche, el azúcar y las 2 tazas de agua restante
- Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes
- Sirve con hielo al gusto
Consejos para mejorar su sabor y textura
Para intensificar su aroma, puedes dejar reposar la mezcla más tiempo antes de licuar. Esto ayudará a que la canela impregne mejor el arroz, dando como resultado un sabor más profundo.
Si prefieres una versión más ligera, puedes reducir la cantidad de leche o sustituirla por agua adicional. También es posible ajustar el azúcar según tu preferencia, logrando una bebida más equilibrada.
Servirla bien fría realza su frescura y la convierte en el complemento perfecto para una gran variedad de platillos. Su sencillez y sabor la mantienen como una de las favoritas en cualquier temporada.