México

Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

Bebida clásica, dulce y perfecta para acompañar cualquier comida en días calurosos

Guardar
Seis fotos detallan la elaboración de agua de horchata: remojo de arroz y canela, mezcla de ingredientes, colado y el vaso final con hielo y canela.
La horchata casera destaca como una de las bebidas más tradicionales en la gastronomía, conocida por su sabor suave y refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de horchata es una de las bebidas más representativas en muchas mesas, especialmente por su sabor suave y su frescura inconfundible. Prepararla en casa no solo permite disfrutarla recién hecha, también da la oportunidad de ajustar su dulzor y consistencia al gusto.

Su base de arroz y canela crea una combinación equilibrada que ha perdurado por generaciones. Esta mezcla, sencilla pero llena de tradición, convierte a la horchata en una opción ideal tanto para comidas cotidianas como para ocasiones especiales.

Aunque existen muchas variantes, la receta clásica sigue siendo la favorita por su autenticidad. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, se puede lograr una bebida cremosa y llena de sabor.

Ingredientes

Seis imágenes que muestran la preparación de Agua de Horchata: remojado de arroz y canela, licuado, colado, añadido de azúcar, mezclado y bebida final con hielo.
La receta clásica de horchata utiliza arroz, canela, leche, azúcar y agua para lograr una bebida cremosa y llena de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir arroz de buena calidad y canela aromática marcará la diferencia en el resultado final. La frescura del agua también influye en el sabor.

  • 1 taza de arroz
  • 1 raja de canela
  • 4 tazas de agua (para remojar)
  • 2 tazas de agua adicional
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de azúcar
  • Hielo al gusto

Preparación

Vaso de horchata con canela en rama y polvo. Alrededor hay cuencos con arroz, almendras, azúcar, una botella de vainilla, jarra de agua, licuadora y colador.
Preparar agua de horchata en casa permite ajustar tanto el dulzor como la consistencia según los gustos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en el remojo, ya que permite que el arroz libere mejor su sabor y textura al licuarse.

  • Lava el arroz y colócalo en un recipiente
  • Agrega la canela y las 4 tazas de agua
  • Deja reposar por al menos 4 horas o toda la noche
  • Licúa la mezcla junto con el agua de remojo
  • Cuela el líquido para retirar los residuos sólidos
  • Añade la leche, el azúcar y las 2 tazas de agua restante
  • Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes
  • Sirve con hielo al gusto

Consejos para mejorar su sabor y textura

Collage de seis imágenes detallando la preparación de agua de horchata: remojo de arroz, mezcla en licuadora, filtrado y vaso final de horchata.
Adaptar la horchata a una versión más ligera es posible sustituyendo la leche por agua o ajustando la cantidad de azúcar al gusto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para intensificar su aroma, puedes dejar reposar la mezcla más tiempo antes de licuar. Esto ayudará a que la canela impregne mejor el arroz, dando como resultado un sabor más profundo.

Si prefieres una versión más ligera, puedes reducir la cantidad de leche o sustituirla por agua adicional. También es posible ajustar el azúcar según tu preferencia, logrando una bebida más equilibrada.

Servirla bien fría realza su frescura y la convierte en el complemento perfecto para una gran variedad de platillos. Su sencillez y sabor la mantienen como una de las favoritas en cualquier temporada.

Temas Relacionados

BebidaHorchatamexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Pay de chocolate casero: receta fácil y cremosa para un postre irresistible

Dulce intenso con textura suave, ideal para compartir en cualquier ocasión especial

Pay de chocolate casero: receta fácil y cremosa para un postre irresistible

La Orquesta Escuela Carlos Chávez sacude Bellas Artes: 200 jóvenes paralizan la sala con Réquiem de Verdi

Jóvenes músicos llenaron la Sala Principal con una de las obras más poderosas del repertorio clásico. El público no se fue igual...

La Orquesta Escuela Carlos Chávez sacude Bellas Artes: 200 jóvenes paralizan la sala con Réquiem de Verdi

Contingencia ambiental: ¿usar cubrebocas realmente ayuda a evitar enfermedades?

No todas las mascarillas ofrecen la misma protección frente a la contaminación, factor que puede marcar la diferencia entre desarrollar o no un padecimiento asociado con la mala calidad del aire

Contingencia ambiental: ¿usar cubrebocas realmente ayuda a evitar enfermedades?

Carne de ganso: los ancestrales beneficios nutrutivos que incluyen vitamina B12 y omega-3 para la salud cerebral

Este alimento, que recibe el aval de la FAO desde 2002 como opción ecológica clave, se distingue entre las aves por su alto contenido de hierro y grasas saludables

Carne de ganso: los ancestrales beneficios nutrutivos que incluyen vitamina B12 y omega-3 para la salud cerebral

Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su solidaridad por ataque en carretera Panamericana

Autoridades mexicanas acompañan la exigencia internacional de justicia para las víctimas de la tragedia en Colombia

Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su solidaridad por ataque en carretera Panamericana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

Marina repele ataque en El Rosario, Sinaloa, tres agresores fueron neutralizados en poblado de Matatán

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril: detienen a hombre que apuñaló y dejó en coma a Wendy en Edomex

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

ENTRETENIMIENTO

CCXP 2026: la ilustradora Sadelionne planea segundo tomo de su proyecto original y lidia con la Inteligencia Artificial

CCXP 2026: la ilustradora Sadelionne planea segundo tomo de su proyecto original y lidia con la Inteligencia Artificial

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

DEPORTES

Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

¿Cuál es la relación de la familia Alfredo Harp Helú con los Padres de San Diego?

Quién es Alek Thomas, jugador de la selección mexicana que conectó el primer HR de la MLB Mexico City Series 2026

Liga Mx Femenil: estos serán los cruces de cuartos de final para la liguilla

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026