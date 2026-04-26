Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

La horchata casera destaca como una de las bebidas más tradicionales en la gastronomía, conocida por su sabor suave y refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de horchata es una de las bebidas más representativas en muchas mesas, especialmente por su sabor suave y su frescura inconfundible. Prepararla en casa no solo permite disfrutarla recién hecha, también da la oportunidad de ajustar su dulzor y consistencia al gusto.

Su base de arroz y canela crea una combinación equilibrada que ha perdurado por generaciones. Esta mezcla, sencilla pero llena de tradición, convierte a la horchata en una opción ideal tanto para comidas cotidianas como para ocasiones especiales.

Aunque existen muchas variantes, la receta clásica sigue siendo la favorita por su autenticidad. Con pocos ingredientes y algo de paciencia, se puede lograr una bebida cremosa y llena de sabor.

Ingredientes

La receta clásica de horchata utiliza arroz, canela, leche, azúcar y agua para lograr una bebida cremosa y llena de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir arroz de buena calidad y canela aromática marcará la diferencia en el resultado final. La frescura del agua también influye en el sabor.

1 taza de arroz

1 raja de canela

4 tazas de agua (para remojar)

2 tazas de agua adicional

1 taza de leche

1/2 taza de azúcar

Hielo al gusto

Preparación

Preparar agua de horchata en casa permite ajustar tanto el dulzor como la consistencia según los gustos personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secreto está en el remojo, ya que permite que el arroz libere mejor su sabor y textura al licuarse.

Lava el arroz y colócalo en un recipiente

Agrega la canela y las 4 tazas de agua

Deja reposar por al menos 4 horas o toda la noche

Licúa la mezcla junto con el agua de remojo

Cuela el líquido para retirar los residuos sólidos

Añade la leche, el azúcar y las 2 tazas de agua restante

Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes

Sirve con hielo al gusto

Consejos para mejorar su sabor y textura

Adaptar la horchata a una versión más ligera es posible sustituyendo la leche por agua o ajustando la cantidad de azúcar al gusto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para intensificar su aroma, puedes dejar reposar la mezcla más tiempo antes de licuar. Esto ayudará a que la canela impregne mejor el arroz, dando como resultado un sabor más profundo.

Si prefieres una versión más ligera, puedes reducir la cantidad de leche o sustituirla por agua adicional. También es posible ajustar el azúcar según tu preferencia, logrando una bebida más equilibrada.

Servirla bien fría realza su frescura y la convierte en el complemento perfecto para una gran variedad de platillos. Su sencillez y sabor la mantienen como una de las favoritas en cualquier temporada.