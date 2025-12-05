México

Descubre la plaza de CDMX con nevadas artificiales, talleres y fotos con Santa esta Navidad 2025

Este mes, uno de los puntos favoritos de la ciudad reunirá dinámicas pensadas para sacar el máximo provecho a las fiestas invernales

Fotografía de un adorno de
Fotografía de un adorno de Navidad en una feria navideña, el 18 de diciembre de 2023, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

La Ciudad de México se prepara para sorprender a quienes buscan vivir una temporada decembrina diferente.

Este año, una plaza emblemática ha anunciado nevadas artificiales, talleres navideños y actividades solidarias para todos los integrantes de la familia.

A continuación te compartimos los detalles sobre la ubicación, el programa y todo lo que debes saber.

Nevadas artificiales, el principal atractivo del invierno capitalino

Las nevadas artificiales se han consolidado como uno de los espectáculos más populares durante las fiestas navideñas en la capital.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 2025, la plaza presenta un calendario de presentaciones que abarca cinco semanas, dirigido tanto a visitantes locales como turistas. El horario regular contempla:

  • Domingos: 19:00 y 19:30 horas
  • Martes y miércoles: 19:00 horas
  • Jueves: 19:30 horas
  • Viernes y sábados: 19:00, 19:30 y 20:00 horas

No habrá nevadas los días: 1, 8, 15 y 25 de diciembre, ni el 1 de enero. La experiencia consiste en espacios donde la nieve artificial cae mientras la música y la decoración reproducen la atmósfera tradicional de la época.

Talleres navideños para el público de todas las edades

Quienes visiten la plaza durante la temporada podrán integrarse a una amplia variedad de talleres gratuitos, enfocados en manualidades navideñas. Las actividades estarán disponibles en la planta baja, de 13:00 a 18:00 horas, durante los fines de semana. El programa incluye:

  • Taller de muñeco de nieve: 6 de diciembre
  • Taller Botella Mágica: 7 de diciembre
  • Decoración de tazas de cerámica: 13 de diciembre
  • Taller de galleta de jengibre: 14 de diciembre
  • Taller cascanueces: 15 de diciembre
  • Taller de velas navideñas: 21 de diciembre
Un plato con galletas de
Un plato con galletas de jengibre decoradas con glaseado blanco, en formas festivas como muñecos, árboles de Navidad, estrellas y corazones, se presenta sobre una mesa de madera. La imagen evoca el espíritu navideño y la tradición de la repostería casera durante las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada fecha está orientada a distintas edades y permite que los participantes elaboren objetos para llevar a casa.

Tómate la foto con Santa y participa en la donación de juguetes

El clásico encuentro con Santa Claus tendrá lugar desde el 29 de noviembre hasta el 24 de diciembre en el “Túnel de Luz”. Los horarios para tomarse la foto son los siguientes:

  • 12:00 a 14:00 horas
  • 16:00 a 21:00 horas
  • El 24 de diciembre se reduce de 12:00 a 17:00 horas.

El 1 de enero no se ofrecerán sesiones fotográficas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la plaza, dónde está y cómo llegar?

Todas las actividades tendrán lugar en Antara Fashion Hall, una de las plazas comerciales más conocidas de Ciudad de México.

  • Dirección: Avenida Ejército Nacional 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso resulta sencillo por transporte público (metro Polanco, estación más cercana o en auto privado, con estacionamiento disponible.

El recinto se ubica en una zona con conexiones viales y otras atracciones, lo que facilita la visita a este punto durante temporada navideña. Las fechas y horarios de cada actividad pueden consultarse en la cartelera oficial de la plaza para obtener información actualizada.

