México

Claudia Sheinbaum se reúne con mexicanos en Washington: “Queremos un buen trato”

Tras el sorteo sorteo del Mundial 2026 la mandataria llevó a cabo el acercamiento donde aseguró que mejorarán los consulados

Claudia Sheinbaum se reunió en Washington con connacionales. (Foto: @Claudiashein)

Luego de la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con la mexicanos en Washington.

A través de las cuentas oficiales del Gobierno de México se dio a conocer el encuentro con los connacionales en Estados Unidos:

“La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Washington encuentro con la comunidad mexicana; reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes. Avanzan las acciones para mejorar los consulados”.

En la misma publicación se destacó que uno de los mensajes emitidos por la mandataria fue: “Somos trabajadores, gente honesta y queremos un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”. Cabe destacar que durante el acercamiento con la comunidad mexicana también estuvo presente Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.

Después de la reunión con Donald Trump y Mark Carney, Sheinbaum llevó a cabo el acercamiento con mexicanos en Washington. (Foto: @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump: T-MEC no fue abordado

Durante un diálogo breve con representantes de medios, Sheinbaum calificó el encuentro como “muy positivo” y precisó que tuvo una duración cercana a una hora, donde también estuvo el primer ministro de Canadá, aclaró que el T-MEC no formó parte de la agenda durante la conversación.

En su cuenta oficial de X, la presidenta aseguró que abordaron la oportunidad que representa para México, Estados Unidos y Canadá, la Copa Mundial de Fútbol 2026, destacando que hablaron de la “buena relación” trilateral.

Entre los temas que la presidenta buscaba abordar en este encuentro ers en materia de comercio, principalmente en tema automotriz, acero y aluminio.

Durante el encuentro con la comunidad mexicana, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del embajador Esteban Moctezuma. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum retorna a México tras cumplir con agenda en Washington

Durante la conferencia matutina de este 5 de diciembre de 2025, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó el encuentro con medios ante la ausencia de Sheinbaum aseguró que la mandataria regresaría este viernes por la tarde al país y adelantó parte de la agenda que tendría la mandataria tras su paso por Estados Unidos:

  • Intervendrá en el sorteo donde se determinará el grupo de países en que jugará la Selección Nacional, al ser una de las tres naciones sede de la Copa Mundial de Futbol 2026″.
  • “La Presidenta Sheinbaum se reunirá brevemente, por separado, con sus homólogos para abordar temas de la agenda internacional”.
  • Sostendrá un encuentro con hermanas y hermanos migrantes residentes en Estados Unidos que migraron en busca de mayores oportunidades de desarrollo”.
Claudia Sheinbaum fue recibida por mexicanos en Washington. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum llevará a cabo evento en el Zócalo por los “7 años de la transformación”

En su conferencia matutina del jueves, 4 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a la población a acudir el 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde planea abordar “los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando”.

Además, anunció que este sábado a las 11:00 horas priorizará los logros “las conquistas del pueblo de México” alcanzadas en los últimos siete años, periodo iniciado tras el triunfo del movimiento originalmente encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos son los puntos más relevantes de la visita de Sheinbaum en Washington

  1. Tras reunirse con Donald Trump y Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con la comunidad mexicana en Washington, donde reafirmó el compromiso de defender los derechos de migrantes y mejorar los servicios consulares.
  2. Durante su diálogo con la prensa, Sheinbaum calificó como positiva la reunión trilateral con Trump y Carney, señaló que el T-MEC no se abordó y destacó la importancia de la colaboración para la Copa Mundial 2026.
  3. Sheinbaum convocó a la población a un evento en el Zócalo el 6 de diciembre para presentar avances y logros de los últimos siete años del movimiento iniciado por López Obrador, donde abordará los retos futuros.

