Cómo llega la selección de Corea del Sur al segundo partido vs México en el Mundial 2026

La selección mexicana se enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido del mundial

Corea del Sur llegó al
Corea del Sur llegó al cuarto lugar en 2002 (Crédito: Reuters/Kim Soo-Hyeon)

México enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido dentro del Grupo A en la Copa del Mundo, un encuentro que se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara.

Con este encuentro se repite el partido que ambos equipos tuvieron en el mundial de Rusia 2018, donde la selección mexicana venció 2-1 a los surcoreanos.

La selección de Corea del Sur se transformó en una presencia obligada en las Copas del Mundo y 2026 no será la excepción con su 11° participación consecutiva en la máxima cita del futbol internacional. Este viernes conoció sus rivales y acá te contamos su actualidad.

¿Cómo llegó al Mundial?

Los Tigres de Asia no tuvieron mayores problemas para sacar su boleto a la cita en territorio americano. En la segunda fase de clasificación, fueron líderes del Grupo C con 16 puntos sobre 18 posibles con el asterisco de que solo recibió un gol y fue en el empate 1-1 sobre Tailandia, que se quedó afuera tras finalizar tercero con 8 unidades, por detrás de China (8, avanzó a la próxima fase por mejor resultado en partidos entre sí) y por delante de Singapur (1).

Ya en la Fase Final, volvió a imponer el ritmo en el Grupo B con un andar invicto de seis triunfos y cuatro empates. Totalizó 22 puntos y terminó por encima de Jordania (16, clasificó al Mundial), Irak (15, jugará el Repechaje), Omán (11), Palestina (10) y Kuwait (5).

¿Quién es el Director Técnico?

Myung-bo Hong asumió el mando del equipo nacional en julio de 2024 en reemplazo del alemán Jürgen Klinsmann y lo guió en el camino para disputar una nueva Copa del Mundo, la segunda suya como orientador en la selección después de haber sido el entrenador durante Brasil 2014, donde fue eliminado en primera fase. También estuvo en las Juveniles con destacados rendimientos: alcanzó los cuartos de final del Mundial Sub 20 de 2009 y el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

¿Cuál es su estrategia?

El conjunto surcoreano apuesta a una alineación conservadora con muchos recaudos para minimizar riesgos, disciplina y rigor táctico, que lo ha llevado a ser la mejor valla invicta en sus grupos durante las Eliminatorias. Los cinco defensores están acompañados de cuatro jugadores en el mediocampo y una sola referencia de ataque en el centro de la ofensiva.

Las figuras del equipo

Juega en Los Angeles FC
Juega en Los Angeles FC (Crédito: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

Heung-min Son está a las puertas de afrontar su cuarta Copa del Mundo a los 33 años. El delantero de Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos se mantuvo durante una década en el Tottenham de Inglaterra desde 2015 hasta mitad de 2025, cuando decidió dar un vuelco en su carrera y tener su primera experiencia del otro lado del Océano Atlántico.

También se destacan en la nómina otros futbolistas, como Kang-in Lee y Hee-chan Hwang. El primer caso se trata del volante ofensivo de 24 años campeón de la UEFA Champions League con el París Saint-Germain (PSG) y reciente finalista del Mundial de Clubes, mientras que el segundo es el centrodelantero del Wolverhampton de Inglaterra, que está último con 2 puntos en 13 fechas de la Premier League.

Historial en Mundiales

Hasta 1986, la selección de Corea del Sur solo había participado en una edición (Suiza 1954). A partir de 1986, dijo presente en todas las citas. Será su 12° vez en la Copa del Mundo y su mejor performance se remonta al cuarto lugar alcanzado en el torneo coorganizado con Japón en 2002. En ocho ocasiones no pasó la primera fase.

