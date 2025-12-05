Sheinbaum destaca reunión con Trump y Carney: acuerdan seguir trabajando en materia comercial

Sheinbaum se reúne con Donald Trump y Mark Carney en Washington. (Foto: @Claudiashein)

A través e su cuenta de X, Claudia Sheinbaum destacó la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde hablaron de temas comerciales.

“Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, subrayó la mandataria, cabe destacar que en la misma publicación compartió fotografías donde se le puede ver con el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

En la misma publicación adelantó que las tres naciones seguirán trabajando: “Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

En un breve encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum aseguró que durante la reunión no abordaron el tema del T-MEC, describió la reunión como “muy positiva”, la cual duró aproximadamente una hora.

Donald Trump destacó la buena relación con México y Canadá

Este viernes 5 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Washington, desde ahí, el presidente Donald Trump destacó la colaboración tanto de Sheinbaum como de Carney:

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes”.

El mandatario estadounidense adelantó que tendría un encuentro con sus homólogos: “Nos reuniremos con ambos y nos llevamos muy bien”.

Comercio y migración entre los temas centrales de la conversación entre México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum vio prioritario tema comercial en reunión trilateral

Ayer, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, precisó que aún cuando Donald Trump ha planteado que pondrá fin al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto no cierra la puerta a otro acuerdo entre las naciones del norte de América:

“Hay una revisión, pero no es cierto que termine el Tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado”.

También destacó el tema arancelario y la relación que México mantiene con Estados Unidos:

“México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países en este incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero, seguimos teniendo una de las mejores posiciones”.

Agregó que entre los temas prioritarios se encuentran los “automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron. Eso ya se terminó y pues tenemos que seguir avanzando”.

Por tercera vez se llevará a cabo en México la Copa Mundial

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del Mundial 2026 Crédito: Presidencia

Durante el evento que se celebró en el Centro Kennedy de Washington, D. C., Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la participación de México en este evento de corte internacional:

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

Cabe destacar que México albergará 13 encuentros en:

Ciudad de México

Guadalajara

Jalisco

Monterrey

Nuevo León

El partido inaugural se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, el cual será disputado entre México y Sudáfirca.