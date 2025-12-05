México

Sheinbaum destaca reunión con Trump y Carney: acuerdan seguir trabajando en materia comercial

Tras evento del Sorteo del Mundial 2026 los mandatarios de México, EEUU y Canadá sostuvieron un encuentro donde no se abordo el T-MEC

Guardar
Sheinbaum se reúne con Donald
Sheinbaum se reúne con Donald Trump y Mark Carney en Washington. (Foto: @Claudiashein)

A través e su cuenta de X, Claudia Sheinbaum destacó la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde hablaron de temas comerciales.

“Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, subrayó la mandataria, cabe destacar que en la misma publicación compartió fotografías donde se le puede ver con el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

En la misma publicación adelantó que las tres naciones seguirán trabajando: “Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”.

En un breve encuentro con medios de comunicación, Sheinbaum aseguró que durante la reunión no abordaron el tema del T-MEC, describió la reunión como “muy positiva”, la cual duró aproximadamente una hora.

Donald Trump destacó la buena relación con México y Canadá

Este viernes 5 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Washington, desde ahí, el presidente Donald Trump destacó la colaboración tanto de Sheinbaum como de Carney:

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excelentes”.

El mandatario estadounidense adelantó que tendría un encuentro con sus homólogos: “Nos reuniremos con ambos y nos llevamos muy bien”.

Comercio y migración entre los
Comercio y migración entre los temas centrales de la conversación entre México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum vio prioritario tema comercial en reunión trilateral

Ayer, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, precisó que aún cuando Donald Trump ha planteado que pondrá fin al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto no cierra la puerta a otro acuerdo entre las naciones del norte de América:

“Hay una revisión, pero no es cierto que termine el Tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado”.

También destacó el tema arancelario y la relación que México mantiene con Estados Unidos:

“México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países en este incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero, seguimos teniendo una de las mejores posiciones”.

Agregó que entre los temas prioritarios se encuentran los “automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron. Eso ya se terminó y pues tenemos que seguir avanzando”.

Por tercera vez se llevará a cabo en México la Copa Mundial

La presidenta Claudia sheibaum durante el sorteo del Mundial 2026 Crédito: Presidencia

Durante el evento que se celebró en el Centro Kennedy de Washington, D. C., Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la participación de México en este evento de corte internacional:

Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

Cabe destacar que México albergará 13 encuentros en:

  • Ciudad de México
  • Guadalajara
  • Jalisco
  • Monterrey
  • Nuevo León

El partido inaugural se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, el cual será disputado entre México y Sudáfirca.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumDonald TrumpMark CraneySorteo del Mundial 2026Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

El equipo nacional buscará mantener su dominio histórico ante el conjunto asiático durante la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026

México vs Corea del Sur:

Pensiones del Bienestar tendrán aumento en 2026: estas serían las nuevas cantidades de pago

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, confirmó ajustes en los apoyos sociales

Pensiones del Bienestar tendrán aumento

Dólar no frena su caída en México y cierra su peor semana del año este 5 de diciembre

La moneda nacional mostró su fortaleza frente al billete verde en la primera semana de diciembre con su precio más bajo por unidad de dólar en lo que va del 2025

Dólar no frena su caída

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series de
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA y seguridad pública de

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series de

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

Exatlón México: quién gana el Juego de Salvación hoy 5 de diciembre

La enfermedad que atravesó Eduardo Manzano, “El Polivoz”, poco antes de morir

“Desire”, canción del Mundial 2026, desata ola de memes en redes sociales

DEPORTES

México vs Corea del Sur:

México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026

“Qué casualidad”: Javier Aguirre reacciona al resultado para México en el Sorteo Mundial 2026

Cuál será la segunda selección a la que se enfrentará México en el Mundial 2026