Sheinbaum llega con Brugada, Pablo Lemus y Samuel García a la sede del sorteo del Mundial 2026

La presidenta arribó con los mandatarios de Nuevo León, CDMX y Jalisco: las tres sedes principales del Mundial 2026 en México | Jesús Aviles / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se encuentra en el Kennedy Center para ser parte del sorteo de grupos previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en diversas sedes y estadios de México-Estados Unidos y Canadá. En el lugar, Sheinbaum Pardo arribó acompañada de los gobernadores de los tres estados sede en el país: Pablo Lemus (gobernador de Jalisco), Samuel García (gobernador de Nuevo León) y Clara Brugada (jefa de gobierno de la CDMX).

Así mismo, la titular del Ejecutivo Federal fue captada junto con el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, quien también ya se ha encontrado con los otros dos mandatarios restantes de América del Norte: Donald Trump, presidente norteamericano, y Mark Carney, primer ministro canadiense.

La noticia fue confirmada por las redes sociales de la Selección Mexicana, quienes publicaron lo siguiente en su cuenta oficial de X:

En compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum llegó al Centro John F. Kennedy para el Sorteo del Mundial 2026 | X / @miselecciónmx

“Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, listos para el evento. #SomosMéxico” (sic), se lee en el posteo. A este mensaje se le suma una foto de la presidenta mexicana con el titular de la asociación internacional de futbol.

Clara Brugada comparte fotos desde el Kennedy Center por el sorteo del Mundial 2026

Previo a la presentación de Sheinbaum Pardo, Clara Brugada publicó un par de imágenes, donde se le observa igualmente con la mandataria federal y el presidente Infantino con el siguiente texto:

“Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino. ¡Vamos México!“, (sic) destacó.

La jefa de gobierno de la CDMX presumió una foto con la presidenta Sheinbaum y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino | X / @ClaraBrugadaM

Samuel García se une a “presumir” su llegada al sorteo futbolero desde Washington D.C.

Información en desarrollo...