Llega al Senado iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas

El Senado retoma una de las reformas laborales más esperadas por millones de trabajadores. Crédito: X Laura Itzel Castillo (AP Foto/Eduardo Verdugo|Especial)

El Senado de la República recibió la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una propuesta que abre un nuevo ciclo laboral del país.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, entregó formalmente el proyecto, subrayando que “responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras”.

La reforma busca modificar el Artículo 123, Apartado A, de la Constitución, con el fin de garantizar condiciones más humanas, equilibradas y compatibles con estándares internacionales.

La senadora detalló que este cambio forma parte de un proceso de modernización laboral en el que se prioriza el derecho al descanso y la calidad de vida.

El documento entregado al Senado establece los lineamientos para reducir progresivamente las horas de trabajo hasta alcanzar las 40 semanales. Crédito: Laura Itzel Castillo

En su comunicación oficial, destacó que el objetivo central es fortalecer el principio constitucional de trabajo digno, incorporado desde 1917 en respuesta a las exigencias sociales surgidas tras la Revolución Mexicana.

El senado recibe formalmente documento sobre la reducción de la jornada laboral

En el documento entregado al pleno, la senadora Castillo Juárez enfatiza que la reducción de la jornada laboral no solo actualiza un marco legal que llevaba más de un siglo sin modificaciones de fondo, sino que avanza hacia la justicia laboral que demanda el contexto actual.

El comunicado detalla que la propuesta establece una jornada máxima de 40 horas semanales y garantiza un día de descanso obligatorio por cada seis días trabajados con goce de salario íntegro.

Se han realizado en los últimos años manifestaciones para reducir la jornada laboral. Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro

También fija nuevas reglas para el trabajo extraordinario, que deberá pagarse al doble, con un tope de 12 horas distribuidas en un máximo de cuatro días por semana.

El inicio de la discusión sobre la reducción de jornada laboral

La discusión sobre reducir la jornada laboral lleva por lo menos una década en México, pero cobró fuerza en los últimos años debido a comparaciones internacionales y al aumento del estrés y desgaste laboral.

Actualmente, México es uno de los países de la OCDE donde más horas se trabaja al año, pero con niveles de productividad más bajos.

Organismos internacionales han recomendado desde hace tiempo que las jornadas laborales se ajusten no solo por equidad, sino para mejorar la salud física y mental, el equilibrio familiar y la productividad general.

Colectivos recordaron que la iniciativa estaba lista para aprobar desde 2022. (Frente Nacional Yo x las 40 Horas)

A ello se suma una demanda creciente de sindicatos, especialistas y trabajadores que, desde 2023, presionaron para incluir la reducción de horas en la agenda legislativa.

Cómo funcionará la implementación de la reducción laboral a 40 horas

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso hoy, 3 de diciembre, una aplicación gradual del cambio para permitir la adaptación de empresas y sectores productivos, el calendario planteado es:

2027: jornada de 46 horas

2028: jornada de 44 horas

2029: jornada de 42 horas

2030: jornada de 40 horas

La presidencia y la Secretaría del Trabajo recalcaron que esta reducción no afectará salarios, sueldos ni prestaciones, y aseguraron que el objetivo es mejorar la calidad de vida sin disminuir ingresos.

Tras entregar la iniciativa, la presidenta del Senado publicó un mensaje en redes sociales para destacar la trascendencia del momento.

“Acabamos de recibir en el Senado mexicano una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”, expresó.