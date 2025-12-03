Sheinbaum presenta reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas gradualmente: así disminuirá por año

Sheinbaum informó que la reducción de la jornada laboral se realizará de forma gradual. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el proyecto de reforma para la reducir de 48 a 40 horas la semana laboral de manera gradual, tras lograr un acuerdo con representantes del sector empresarial, sindicatos, instituciones académicas, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que para la reducción de la jornada a 40 horas, del 19 de junio al 30 de noviembre, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con dichos grupos.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que la reforma será presentada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, para que sea un derecho constitucional de las y los trabajadores.

Precisó que la reforma entrará en vigor el 1 de mayo del 2026; sin embargo, la disminución gradual de la jornada laboral comience en enero del 2027 hasta alcanzar las 40 horas en el 2030.

Aclaró que la reducción no implicará ninguna disminución en sueldos, salarios ni prestaciones y resaltó que por primera vez, se incluyó la prohibición de horas extras para menores de edad, reforzando la protección de los derechos laborales para este sector de la población.

¿Cómo será la reducción gradual de la jornada laboral?

El calendario propuesto contempla que en 2027 la jornada será de 46 horas, en 2028 de 44 horas, en 2029 de 42 horas y finalmente en 2030 se consolidará la jornada de 40 horas semanales.

No obstante, el proceso de transición iniciará con la entrada en vigor de la reforma el 1 de mayo de 2026.

Bolaños López señaló que durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.

Mientras que en la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de nueve a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de cuatro horas triples, pero en ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Señaló que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona como obligación de las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral, que será emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

¿Cuáles serán los beneficios para los trabajadores?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son:

Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales.

Mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.

Menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas.

Mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sectores como la industria manufacturera, el comercio minorista, los servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, el transporte, correos y almacenamiento, así como el comercio mayorista, concentran el mayor número de personas que se verán beneficiadas por la reducción de la jornada laboral.