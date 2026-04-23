Refuerzan limpieza, prevención y organización vecinal en colonias de Morelia ante temporada de lluvias

Programa preventivo para limpiar cuerpos de agua y redes en Morelia, Michoacán

El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, fortaleció su presencia en colonias y tenencias del municipio mediante una serie de recorridos enfocados en mejorar las condiciones urbanas, atender de manera directa a la ciudadanía y reforzar acciones preventivas y de limpieza ante la próxima temporada de lluvias.

El funcionario visitó diversas zonas del municipio, entre ellas Lomas del Punhuato, Cotzurio, Chiquimitío, Tenencia Morelos, Loma Real y Pablo González.

En cada punto sostuvo encuentros con habitantes, escuchando de primera mano las problemáticas más urgentes y estableciendo compromisos para dar seguimiento puntual a las demandas comunitarias.

Trabajos de limpieza en drenajes y desazolve

Personal del municipio de Morelia se reunió con vecinos para hacer acciones de prevención ante la temporada de lluvias

En la colonia Lomas del Punhuato, uno de los principales temas abordados fue el impacto que podrían generar las lluvias en la zona.

Vecinos expresaron su preocupación por posibles inundaciones y afectaciones en vialidades, por lo que se plantearon acciones preventivas como limpieza de drenajes, desazolve y monitoreo constante de puntos críticos, en el cual el municipio trabajará de manera permanente.

Benítez Silva destacó la importancia de la participación ciudadana para reportar riesgos y colaborar en la prevención de contingencias.

Por su parte, en Loma Real se llevaron a cabo cursos de primeros auxilios dirigidos a habitantes, impartidos por personal de Protección Civil. Estas capacitaciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura de prevención en las colonias, dotando a la población de herramientas básicas para actuar en situaciones de emergencia, ya sea por fenómenos naturales o incidentes domésticos.

Las jornadas también incluyeron labores de limpieza en espacios públicos, retiro de residuos y revisión de áreas que podrían representar un riesgo sanitario o ambiental. Estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir afectaciones mayores durante la temporada de lluvias.

Revisión de obras

En la Tenencia Morelos, el secretario participó en la instalación de Comités de Obra en calles de Zimpanio Norte y San José del Cerrito.

Estos comités tienen como objetivo fomentar la organización vecinal y garantizar que los proyectos de infraestructura y mejora urbana se desarrollen con transparencia y en coordinación con la ciudadanía.

El secretario del Ayuntamiento reiteró que estos recorridos continuarán en diferentes puntos de la capital michoacana, como parte de una política de ser gobierno preventivo. Subrayó que la atención directa permite identificar con mayor precisión las necesidades de cada colonia y actuar de manera más eficiente.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener una comunicación constante con las autoridades municipales, reportar incidencias y participar activamente en las acciones comunitarias. “El trabajo conjunto es fundamental para lograr mejores resultados y construir un entorno más seguro y ordenado para todos”, señaló.