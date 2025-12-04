México

Cuál la es la edad óptima para dejar el consumo de alcohol definitivamente

Conoce el impacto a la salud que tiene tomar bebidas alcohólicas

Recuerda lo que provoca el
Recuerda lo que provoca el alcohol antes de servirte el primer trago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia médica y la psicología han analizado durante décadas el impacto del alcohol en el organismo humano. Investigaciones recientes apuntan a que la decisión de abandonar el consumo de alcohol a una edad específica puede tener efectos significativos en la salud física y mental, así como en la esperanza de vida.

La pregunta sobre la “edad óptima” para dejar el alcohol recorre tanto consultorios médicos como conversaciones privadas, motivada por el deseo de prolongar una vida saludable y reducir riesgos asociados a enfermedades.

Los datos plantean que dejar el consumo de alcohol definitivamente no solo previene daños al hígado, el corazón y el sistema neurológico, sino que también incide en la disminución de trastornos del ánimo, accidentes y problemas sociales.

Los estudios muestran cómo los riesgos relacionados con el alcohol se incrementan a partir de la mediana edad, aunque los efectos acumulativos comienzan mucho antes.

El impacto del alcohol en el organismo a través de los años

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del consumo de alcohol varían según la edad, el sexo y la salud general de cada persona. Durante la adolescencia y los veinte años, el cuerpo tiene una mayor capacidad de recuperación ante daños eventuales, pero la exposición prolongada durante esta ventana de la vida establece patrones que aumentan la probabilidad de desarrollar dependencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la exposición temprana al alcohol puede modificar el desarrollo cerebral, afectando la toma de decisiones y la salud emocional en etapas posteriores.

A partir de los treinta años, los mecanismos de regeneración celular disminuyen y el metabolismo hepático se vuelve menos eficiente.

Existen evidencias que quienes interrumpen el consumo en la década de los treinta presentan mejoras sustantivas en marcadores de salud cardiovascular y reducen en forma notoria el riesgo de enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer. Los especialistas coinciden en que, mientras más temprano se abandone el consumo, mayor es la posibilidad de revertir daños.

Consecuencias de dejar el alcohol en la mediana edad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor de los cuarenta y cinco años, los estudios revelan una disminución más marcada en la tolerancia al alcohol. El cuerpo procesa el etanol con mayor dificultad, lo que se traduce en daños orgánicos más evidentes.

Reducir o eliminar el consumo de alcohol en este periodo genera beneficios casi inmediatos: mejoras en la presión arterial, el metabolismo de la glucosa y la calidad del sueño. En personas que presentan antecedentes familiares de enfermedades crónicas, los efectos protectores de abandonar el consumo se amplifican. Numerosos informes de instituciones médicas reconocidas sostienen que el abandono total a esta edad puede ser un punto de inflexión en la salud.

Beneficios de un abandono temprano y consideraciones a largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la investigación apunta que no existe una única “edad óptima” universal, los expertos subrayan que cuanto antes se deje el consumo de alcohol, mayores serán las posibilidades de evitar enfermedades degenerativas y trastornos mentales vinculados al consumo.

El abandono temprano contribuye también a mejorar habilidades cognitivas, relaciones familiares y laborales. El seguimiento a largo plazo de personas que dejaron de consumir antes de los treinta años evidencia una tasa menor de recaídas y una mayor satisfacción vital.

En contraste, dejar el alcohol en edades avanzadas sigue aportando beneficios, pero el organismo puede haber recibido daños irreversibles.

Los profesionales de la salud recomiendan informarse sobre las consecuencias del alcohol en cada etapa de la vida y tomar decisiones motivadas por el bienestar integral. Las campañas educativas apuntan a que la información y la prevención son la principal herramienta para reducir el consumo y fomentar hábitos saludables en todas las edades.

