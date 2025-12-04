México

Cómo preparar pastel de crepas y matcha, un postre delicado con sabor japonés

Se trata de una combinación de ingredientes que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y digestivo aportando vitamina C y proteínas

Guardar
Este postre es una excelente
Este postre es una excelente alternativa si queres combinar lo creativo con lo dulce - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de crepas con matcha es una preparación que combina técnica dando como resultado una imagen visualmente elegante. Si estás buscando un postre con el que puedas sorprender a tu familia esta es la alternativa ideal.

Este proceso inicia con la preparación de veinte crepas aromatizadas con matcha, que aportan color, suavidad y un sabor ligeramente vegetal característico del té. Estas se cocinan una a una hasta formar una pila uniforme que, al montarse, se convertirá en el cuerpo del pastel.

El resultado es un pastel que no requiere de horno y cuya textura es ligera y fresca. Convirtiéndolo en un postre perfecto para quienes buscan algo diferente y visualmente atractivo.

Receta de pastel de crepas y matcha

Un postre con una forma
Un postre con una forma original que destaca por su sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente tres horas con 30 minutos en tenerlo listo. Al finalizar el rendimiento total es de 8 porciones.

Ingredientes

Crepas de matcha

  • 5 huevos
  • 65 g de azúcar glass
  • 1 pizca de sal
  • 850 ml de leche
  • 95 g de mantequilla derretida + cantidad suficiente para engrasar
  • 325 g de harina
  • 2 1/2 cucharadas de matcha

Relleno

  • 500 ml de crema para batir
  • 50 g de azúcar refinada
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Terminado

  • 1 cucharada de matcha

Preparación

Crepas de matcha

  • Bata en un tazón los huevos con el azúcar glass, la leche, la mantequilla derretida y la sal hasta lograr una mezcla homogénea
  • Caliente un sartén antiadherente a fuego bajo y úntelo con un poco de mantequilla. Agregue 3 cucharadas de la mezcla y distribúyala girando el sartén ligeramente hasta cubrir toda la superficie
  • Cueza las crepas durante 1 minuto de cada lado; y repita este procedimiento hasta obtener 20 crepas. Reserve las crepas cubiertas con un trapo limpio

Relleno

  • Bata la crema para batir durante 5 minutos a velocidad media. Agregue el azúcar y el extracto de vainilla, continúe batiendo durante 10 minutos o hasta obtener picos firmes

Terminado

  • Coloque sobre una base redonda para pastel una crepa de matcha y distribuya encima una capa delgada de Relleno. Repita este procedimiento hasta terminar todas las crepas
  • Espolvoree el matcha sobre el pastel con ayuda de un colador

La leche como un alimento ideal en la repostería

La leche es un ingrediente
La leche es un ingrediente que se ocupa con frecuencia en la cocina - (imkagen Ilustrativa Infobae)

La leche es un ingrediente muy importante dentro de la cocina, especialmente para el área de repostería y panadería. Es un líquido nutritivo que está compuesto por agua, proteínas, grasas y lactosa que actúan como base para múltiples preparaciones. Su uso aporta suavidad, humedad, sabor y textura que permite integrar por completo todos los ingredientes.

En recetas como el pastel de crepas con matcha, la leche cumple un papel esencial al dar fluidez a la masa sin alterar su ligereza. Esto permite crear una mezcla que se distribuye con facilidad, formando crepas delgadas y uniformes.

Además de su aporte técnico, la leche también brinda un sabor neutro y delicado que complementa ingredientes más intensos como el matcha. Por ello, sigue siendo un elemento indispensable en recetas que buscan suavidad, cohesión y un acabado creativo y original.

Temas Relacionados

Pastel de crepasMatchaPostremexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.0 en Las Choapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Veracruz: se registra

México le dice adiós al reguetón y a Bad Bunny: estos fueron los artistas más escuchados en 2025

Spotify Wrapped reveló que en tierras mexicanas los “conejos malos” deben ceder su espacio a los jefes del corrido y a los nuevos sonidos nacionales

México le dice adiós al

Beca de Aprovechamiento Académico en Edomex: ¿Quiénes pueden registrarse del 4 al 6 de diciembre?

La convocatoria está dirigida a estudiantes con promedio mínimo de 9.5 en instituciones públicas del Subsistema Estatal

Beca de Aprovechamiento Académico en

“Es reparación de daño y arresto”: Ainara desmonta narrativa de ‘secuestro’ y ‘extorsión’ en el caso YosStop

La víctima rompió el silencio a través de su cuenta de TikTok

“Es reparación de daño y

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Conductores reportaron la presencia de bolsas negras de plástico cubiertas con cobijas bajo el puente vehicular

Autoridades debaten celebración de fiestas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades debaten celebración de fiestas

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

México le dice adiós al

México le dice adiós al reguetón y a Bad Bunny: estos fueron los artistas más escuchados en 2025

“Es reparación de daño y arresto”: Ainara desmonta narrativa de ‘secuestro’ y ‘extorsión’ en el caso YosStop

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: quiénes son los nominados de la semana

Ley Cazzu: la cantante compartió su opinión sobre la propuesta de reforma inspirada en su caso con Christian Nodal

Investigación fiscal vislumbra una amistad de negocios entre ex de Galilea Montijo y el matrimonio Gómez Mont y Álvarez Puga

DEPORTES

Germán Berterame, Julián Quiñones

Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Dream Matches Friday sacude la Arena México: se anuncian grandes funciones estelares para cerrar el 2025

Copa Intercontinental 2025: así llega el Flamengo de Brasil, primer rival de Cruz Azul en el torneo

Cristiano Ronaldo vs México en el Estadio Azteca: cuánto costarían los boletos y cómo entrar a la preventa

Quién es Amandine Miquel, la nueva entrenadora de las Rayadas de Monterrey