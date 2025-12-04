Cómo preparar pastel de crepas y matcha, un postre delicado con sabor japonés

Este postre es una excelente alternativa si queres combinar lo creativo con lo dulce - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de crepas con matcha es una preparación que combina técnica dando como resultado una imagen visualmente elegante. Si estás buscando un postre con el que puedas sorprender a tu familia esta es la alternativa ideal.

Este proceso inicia con la preparación de veinte crepas aromatizadas con matcha, que aportan color, suavidad y un sabor ligeramente vegetal característico del té. Estas se cocinan una a una hasta formar una pila uniforme que, al montarse, se convertirá en el cuerpo del pastel.

El resultado es un pastel que no requiere de horno y cuya textura es ligera y fresca. Convirtiéndolo en un postre perfecto para quienes buscan algo diferente y visualmente atractivo.

Receta de pastel de crepas y matcha

Un postre con una forma original que destaca por su sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente tres horas con 30 minutos en tenerlo listo. Al finalizar el rendimiento total es de 8 porciones.

Ingredientes

Crepas de matcha

5 huevos

65 g de azúcar glass

1 pizca de sal

850 ml de leche

95 g de mantequilla derretida + cantidad suficiente para engrasar

325 g de harina

2 1/2 cucharadas de matcha

Relleno

500 ml de crema para batir

50 g de azúcar refinada

1 cucharadita de extracto de vainilla

Terminado

1 cucharada de matcha

Preparación

Crepas de matcha

Bata en un tazón los huevos con el azúcar glass, la leche, la mantequilla derretida y la sal hasta lograr una mezcla homogénea

Caliente un sartén antiadherente a fuego bajo y úntelo con un poco de mantequilla. Agregue 3 cucharadas de la mezcla y distribúyala girando el sartén ligeramente hasta cubrir toda la superficie

Cueza las crepas durante 1 minuto de cada lado; y repita este procedimiento hasta obtener 20 crepas. Reserve las crepas cubiertas con un trapo limpio

Relleno

Bata la crema para batir durante 5 minutos a velocidad media. Agregue el azúcar y el extracto de vainilla, continúe batiendo durante 10 minutos o hasta obtener picos firmes

Terminado

Coloque sobre una base redonda para pastel una crepa de matcha y distribuya encima una capa delgada de Relleno. Repita este procedimiento hasta terminar todas las crepas

Espolvoree el matcha sobre el pastel con ayuda de un colador

La leche como un alimento ideal en la repostería

La leche es un ingrediente que se ocupa con frecuencia en la cocina - (imkagen Ilustrativa Infobae)

La leche es un ingrediente muy importante dentro de la cocina, especialmente para el área de repostería y panadería. Es un líquido nutritivo que está compuesto por agua, proteínas, grasas y lactosa que actúan como base para múltiples preparaciones. Su uso aporta suavidad, humedad, sabor y textura que permite integrar por completo todos los ingredientes.

En recetas como el pastel de crepas con matcha, la leche cumple un papel esencial al dar fluidez a la masa sin alterar su ligereza. Esto permite crear una mezcla que se distribuye con facilidad, formando crepas delgadas y uniformes.

Además de su aporte técnico, la leche también brinda un sabor neutro y delicado que complementa ingredientes más intensos como el matcha. Por ello, sigue siendo un elemento indispensable en recetas que buscan suavidad, cohesión y un acabado creativo y original.