Cómo preparar pastel de crepas y matcha, un postre delicado con sabor japonés

El pastel de crepas con matcha es una preparación que combina técnica dando como resultado una imagen visualmente elegante. Si estás buscando un postre con el que puedas sorprender a tu familia esta es la alternativa ideal.
Este proceso inicia con la preparación de veinte crepas aromatizadas con matcha, que aportan color, suavidad y un sabor ligeramente vegetal característico del té. Estas se cocinan una a una hasta formar una pila uniforme que, al montarse, se convertirá en el cuerpo del pastel.
El resultado es un pastel que no requiere de horno y cuya textura es ligera y fresca. Convirtiéndolo en un postre perfecto para quienes buscan algo diferente y visualmente atractivo.
Receta de pastel de crepas y matcha
El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y tardarás aproximadamente tres horas con 30 minutos en tenerlo listo. Al finalizar el rendimiento total es de 8 porciones.
Ingredientes
Crepas de matcha
- 5 huevos
- 65 g de azúcar glass
- 1 pizca de sal
- 850 ml de leche
- 95 g de mantequilla derretida + cantidad suficiente para engrasar
- 325 g de harina
- 2 1/2 cucharadas de matcha
Relleno
- 500 ml de crema para batir
- 50 g de azúcar refinada
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
Terminado
- 1 cucharada de matcha
Preparación
Crepas de matcha
- Bata en un tazón los huevos con el azúcar glass, la leche, la mantequilla derretida y la sal hasta lograr una mezcla homogénea
- Caliente un sartén antiadherente a fuego bajo y úntelo con un poco de mantequilla. Agregue 3 cucharadas de la mezcla y distribúyala girando el sartén ligeramente hasta cubrir toda la superficie
- Cueza las crepas durante 1 minuto de cada lado; y repita este procedimiento hasta obtener 20 crepas. Reserve las crepas cubiertas con un trapo limpio
Relleno
- Bata la crema para batir durante 5 minutos a velocidad media. Agregue el azúcar y el extracto de vainilla, continúe batiendo durante 10 minutos o hasta obtener picos firmes
Terminado
- Coloque sobre una base redonda para pastel una crepa de matcha y distribuya encima una capa delgada de Relleno. Repita este procedimiento hasta terminar todas las crepas
- Espolvoree el matcha sobre el pastel con ayuda de un colador
La leche como un alimento ideal en la repostería
La leche es un ingrediente muy importante dentro de la cocina, especialmente para el área de repostería y panadería. Es un líquido nutritivo que está compuesto por agua, proteínas, grasas y lactosa que actúan como base para múltiples preparaciones. Su uso aporta suavidad, humedad, sabor y textura que permite integrar por completo todos los ingredientes.
En recetas como el pastel de crepas con matcha, la leche cumple un papel esencial al dar fluidez a la masa sin alterar su ligereza. Esto permite crear una mezcla que se distribuye con facilidad, formando crepas delgadas y uniformes.
Además de su aporte técnico, la leche también brinda un sabor neutro y delicado que complementa ingredientes más intensos como el matcha. Por ello, sigue siendo un elemento indispensable en recetas que buscan suavidad, cohesión y un acabado creativo y original.