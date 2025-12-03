México

Por qué se canceló el ‘Martes Ciudadano’ en el Zócalo de la CDMX este martes 2 de diciembre

El Gobierno Ciudadano realizado por autoridades capitalinas fue suspendido por segunda semana consecutiva

Este martes 2 de diciembre
Este martes 2 de diciembre fue suspendido el 'Martes Ciudadano' en el Zócalo de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el ‘Martes Ciudadano’ en el Zócalo capitalino, el cual tradicionalmente se hace cada semana, fue cancelado este martes 2 de diciembre.

Estas reuniones entre la ciudadanía y autoridades del Gobierno capitalino fueron suspendidas en la fecha mencionada.

En anteriores ocasiones, el evento cambia de sede, debido a diferentes actividades, marchas y demás en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales oficiales, el Gobierno capitalino indicó que el ‘Martes Ciudadano’ se cancelaría para este martes 2 de diciembre.

“Si te tocan, nos toca”, programa lanzado en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Crédito: Instagram/@clara_brugada_m

Aunque las autoridades capitalinas no dieron a conocer la razón por la que fue cancelado el ‘Martes Ciudadano’ o ‘Gobierno Ciudadano’, pero debido a que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, preside estas jornadas, ahora no podrá estar presente.

Lo anterior debido a que por la tarde del pasado lunes 1 de diciembre se reportó por parte del Gobierno de la Ciudad de México el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.

Luego del fallecimiento de la madre de la mandataria capitalina, no se ha sabido nada de la morenista. De igual manera, en sus redes sociales oficiales no se ha reportado alguna actividad reciente antes de la noticia notificada por autoridades capitalinas.

Este martes 2 de diciembre
Este martes 2 de diciembre el Martes Ciudadano fue cancelado en el Zócalo de la CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México, en cuanto a lo referido por el Martes Ciudadano, detalló que para el próximo martes 9 de diciembre se llevarán a cabo estos encuentros entre la ciudadanía y autoridades capitalinas.

“Nuestra jornada de Zócalo Ciudadano se suspende y regresará el próximo 9 de diciembre. Te invitamos a mantenerte pendiente, porque volveremos con más servicios y espacios de participación para todas y todos”, escribió el Gobierno capitalino a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que es la segunda semana consecutiva que no se llevan a cabo las jornadas de Gobierno Ciudadano de cada martes en el Zócalo de la Ciudad de México.

Lo anterior, luego de que el pasado martes 25 de noviembre se llevó a cabo la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, por lo que este evento fue cancelado en la fecha mencionada.

De no haber otras actividades en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, este martes 9 de diciembre se realizará el ‘Martes Ciudadano’.

¿Qué es el martes de Zócalo ciudadano en la CDMX?

El “Martes Ciudadano” en el Zócalo de la Ciudad de México es una actividad gubernamental en la que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada acompañada de secretarios y otros funcionarios, brinda atención directa a la población en este punto de la capital del país todos los martes.

Su propósito es recibir y dar respuesta a solicitudes, inquietudes y reclamos de los habitantes de forma rápida y personal.

El “Martes Ciudadano” en el Zócalo de la Ciudad
El “Martes Ciudadano” en el Zócalo de la Ciudad de México es una actividad gubernamental. Crédito: X/@ProsocCDMX.

