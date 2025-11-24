CDMX suspende Zócalo Ciudadano este martes 25 de noviembre: cuál es la razón

Este martes de Zócalo Ciudadano de la CDMX no se llevará a cabo en este sitio de la capital del país. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que este próximo martes 25 de noviembre no se realizará el llamado, conocido y tradicional Zócalo Ciudadano, el cual se instala en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Esto fue anunciado por autoridades locales a través de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México este lunes 24 de noviembre.

Puntualizaron que el Martes Ciudadano quedará suspendido para este martes 24 de noviembre, donde asiste la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Asimismo, como en otras ocasiones, estas reuniones con autoridades de la capital del país con la ciudadanía, quienes asisten a realizar algunas peticiones, quejas y demandas, se llevan a cabo en otros puntos de la Ciudad de México, pero en esta ocasión quedará suspendida.

En conferencia de prensa anunciaron hasta cuando se puede hacer el trámite. Youtube: Clara Brugada Molina

“Te recordamos que el #ZócaloCiudadano de este martes queda suspendido”, escribió en sus redes sociales oficiales el Gobierno de la Ciudad de México.

De igual manera, indicó que el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país se llevará a cabo con normalidad para el próximo martes 2 de diciembre.

El Gobierno de la CDMX anunció la suspensión del Martes Ciudadano en el Zócalo capitalino este martes 25 de noviembre. Foto: X/@GobCDMX.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México no dio a conocer la razón por la que no se llevará a cabo el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país, hay un motivo por el cual no se llevarán a cabo estas reuniones de autoridades y la población.

La razón se debe a la Marcha del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Este martes 25 de noviembre se llevará a cabo la Marcha del 25N. Foto: Carolina Carrasco/ Infobae México.

Dada la ruta de la movilización social programada para la tarde de este próximo martes 25 de noviembre en la Ciudad de México, el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país se canceló, sin que se tuviera otro punto para llevarse a cabo.

Como se mencionó anteriormente, el Martes Ciudadano en el Zócalo capitalino se realizará el siguiente martes 2 de diciembre en esta zona de la Plaza de la Constitución.

¿Qué es el martes de Zócalo ciudadano en la CDMX?

El “Martes Ciudadano” en el Zócalo de la Ciudad es una actividad gubernamental en la que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada acompañada de secretarios y otros funcionarios, brinda atención directa a la población en este punto de la capital del país todos los martes.

Su propósito es recibir y dar respuesta a solicitudes, inquietudes y reclamos de los habitantes de forma rápida y personal.

En el Martes Ciudadano asiste la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: X/@ProsocCDMX.

Este programa fue implementado por Clara Brugada a su llegada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en octubre del año pasado.