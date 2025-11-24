México

CDMX suspende Zócalo Ciudadano este martes 25 de noviembre: cuál es la razón

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la cancelación de estas reuniones de la población con autoridades capitalinas

Guardar
Este martes de Zócalo Ciudadano
Este martes de Zócalo Ciudadano de la CDMX no se llevará a cabo en este sitio de la capital del país. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que este próximo martes 25 de noviembre no se realizará el llamado, conocido y tradicional Zócalo Ciudadano, el cual se instala en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Esto fue anunciado por autoridades locales a través de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México este lunes 24 de noviembre.

Puntualizaron que el Martes Ciudadano quedará suspendido para este martes 24 de noviembre, donde asiste la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Asimismo, como en otras ocasiones, estas reuniones con autoridades de la capital del país con la ciudadanía, quienes asisten a realizar algunas peticiones, quejas y demandas, se llevan a cabo en otros puntos de la Ciudad de México, pero en esta ocasión quedará suspendida.

En conferencia de prensa anunciaron hasta cuando se puede hacer el trámite. Youtube: Clara Brugada Molina

“Te recordamos que el #ZócaloCiudadano de este martes queda suspendido”, escribió en sus redes sociales oficiales el Gobierno de la Ciudad de México.

De igual manera, indicó que el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país se llevará a cabo con normalidad para el próximo martes 2 de diciembre.

El Gobierno de la CDMX
El Gobierno de la CDMX anunció la suspensión del Martes Ciudadano en el Zócalo capitalino este martes 25 de noviembre. Foto: X/@GobCDMX.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México no dio a conocer la razón por la que no se llevará a cabo el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país, hay un motivo por el cual no se llevarán a cabo estas reuniones de autoridades y la población.

La razón se debe a la Marcha del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Este martes 25 de noviembre
Este martes 25 de noviembre se llevará a cabo la Marcha del 25N. Foto: Carolina Carrasco/ Infobae México.

Dada la ruta de la movilización social programada para la tarde de este próximo martes 25 de noviembre en la Ciudad de México, el Martes Ciudadano en el Zócalo de la capital del país se canceló, sin que se tuviera otro punto para llevarse a cabo.

Como se mencionó anteriormente, el Martes Ciudadano en el Zócalo capitalino se realizará el siguiente martes 2 de diciembre en esta zona de la Plaza de la Constitución.

¿Qué es el martes de Zócalo ciudadano en la CDMX?

El “Martes Ciudadano” en el Zócalo de la Ciudad es una actividad gubernamental en la que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada acompañada de secretarios y otros funcionarios, brinda atención directa a la población en este punto de la capital del país todos los martes.

Su propósito es recibir y dar respuesta a solicitudes, inquietudes y reclamos de los habitantes de forma rápida y personal.

En el Martes Ciudadano asiste
En el Martes Ciudadano asiste la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: X/@ProsocCDMX.

Este programa fue implementado por Clara Brugada a su llegada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en octubre del año pasado.

Temas Relacionados

CDMXClara BrugadaZócalo CDMXZócalo CiudadanoGobierno CiudadanoMartes Ciudadanomexico-noticias

Más Noticias

Incendio en Ecatepec, bomberos atienden emergencia en Las Américas

Desde colonias aledañas se aprecian columnas de humo y fuertes llamas

Incendio en Ecatepec, bomberos atienden

Las vitaminas que deben tomar las embarazadas para prevenir la descalcificación, anemia y el bajo peso en el bebé

La falta de nutrientes en esta etapa puede tener un impacto significativo tanto en la madre como en el bebé

Las vitaminas que deben tomar

Avanza la renovación de los puentes Alameda Oriente 1 y 2 entre CDMX y Estado de México

De acuerdo con estimaciones de autoridades del Gobierno de México, las obras finalizarán a mediados del 2026

Avanza la renovación de los

SAT recaudó más de 5 billones de pesos en lo que va del año, un aumento del 7.9% en comparación con el 2024

Los ingresos federales rebasaron en más del doble lo programado para el periodo, según datos oficiales

SAT recaudó más de 5

Temblor en Sinaloa: se registra sismo de 4.1 en Ahome

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Sinaloa: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hay dos detenidos por la

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre

Muere Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

¿Fátima Bosch se ha hecho alguna cirugía estética?

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: granjeros sorprendidos por eliminación del domingo

DEPORTES

León Krauze menosprecia la crítica

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx