Ni por que tienen Chat GPT: Esta fue la pregunta de Sheinbaum sobre Lázaro Cárdenas que estudiantes del IPN no pudieron contestar

Sheinbaum cuestionó a los esrudiantes sobre Lázaro Cárdenas. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a protagonizar un incómodo momento junto a estudiantes, en esta ocasión del nivel de licenciatura del Instituto Polítecnico Nacional (IPN), luego de que no le respondieron una pregunta relacionada a Lázaro Cárdenas.

En la Asamblea Informativa de la Beca ‘Gertrudis Bocanegra’, que encabezó en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) Campus Palenque, la mandataria comenzó su intervención expresando su apoyo al IPN, afirmando que lo considera “algo especial”.

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Esto, dio pie a que Sheinbaum Pardo le preguntara a los estudiantes “¿Quién formó al Politécnico?”, a lo que ellos respondieron que fue el expresidente Lázaro Cárdenas.

Posteriormente, la presidenta cuestionó a los alumnos en qué años gobernó Lázaro Cárdenas, lo cual no respondió ninguno de los jóvenes presentes, generando un cambio en la expresión facial de la mandataria y una ligera tensión entre ambos.

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La mandataria bromeó con que los estudiantes buscarían la respuesta con ayuda de Wikipedia, Chat GPT o Gemini, pero ante el silencio que se generó, Sheinbaum respondió que el sexenio de Cárdenas fue de 1934 a 1940.

“Lázaro Cárdenas. Uno de los grandes presidentes de México. ¿En qué años gobernó? Ahí le van a buscar en el Wikipedia, en el ChatGPT, en el Gemini. ¿En qué años gobernó Cárdenas? Mmm. De 1934 a 1940″, dijo.

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La mandataria continúo las preguntas sobre historia de México, al cuestionaro sobre “¿Quién gobernó antes de Lázaro Cárdenas?“, aunque la respuesta se las dejó ”de tarea".

Aunque siguió con una cuarta pregunta sobre “¿Qué ocurrió en 1910 en México?“, a la que contestaron: ”la Revolución Mexicana".

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Sheinbaum Pardo continuó poniendo aprueba los conocimientos de los estudiantes sobre quién encabezó el gobierno de ese entonces y “¿Cuántos años estuvo en el poder?“.

-“¿Por qué fue importante la Revolución? ¿Quién gobernaba entonces?

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-Porfirio Díaz, respondieron.

“Porfirio Díaz. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 34, si contamos todo el porfiriato", puntualizó.

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El 6 de marzo pasado, Sheinbaum se sorprendió durante la inauguración del Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco, cuando al preguntar a los estudiantes quién fue Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, la mayoría respondió que no lo sabía.

Sheinbaum insistió con la pregunta, pero los jóvenes reiteraron su desconocimiento y expresaron que no querían más clases de historia, postura que ella reprobó.

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La mandataria aprovechó para destacar la importancia de conocer la historia nacional y explicó que Margarita Maza fue la esposa de Juárez, enfrentó pobreza y ayudó diplomáticamente durante la invasión francesa.

Sheinbaum también preguntó sobre Benito Juárez; en ese caso, los estudiantes identificaron que fue presidente de México. Ella explicó su papel en la separación entre Estado e Iglesia y en la Guerra de Reforma.

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Sheinbaum subrayó que su gobierno buscaba evitar la deserción escolar, por lo que implementó apoyos económicos como la beca Benito Juárez y la construcción de escuelas en zonas rurales.

Explicó que las nuevas preparatorias llevan el nombre de Margarita Maza. Además, la SEP anunció la elaboración de un nuevo libro de historia para primaria, enfocado en inclusión y diversidad, previsto para el ciclo escolar 2026-2027.