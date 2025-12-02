México

Congreso CDMX niega a Mauricio Tabe reposición de fecha para comparecencia

El alcalde de Miguel Hidalgo asegura que acudió en tiempo y forma a la comparecencia ante el 26 de noviembre

Crédito: Jesús Áviles| Infobae México
Durante la sesión ordinaria del 2 de diciembre de 2025, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echevarría, para reagendar la comparecencia referente al análisis del Paquete Económico 2025.

En un oficio enviado al presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma Suárez, el alcalde Mauricio Tabe Echevarría afirmó: “Me presenté en tiempo y forma en las instalaciones del Congreso de la CDMX el día de hoy 26 de noviembre, a las 13:00 horas”.

El edil solicitó que se facilitara una nueva mesa de trabajo para dialogar sobre el avance programático presupuestal, los resultados, metas y proyectos de presupuesto de la alcaldía. Tabe señaló que la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres Guadarrama (Morena) “modificó unilateralmente lo establecido”, impidiendo el acceso a concejales, medios de comunicación y funcionarios. Frente a ello, pidió que la reposición se diera “en condiciones de equidad”.

Comisión de Presupuesto argumenta improcedencia de solicitud

Valentina Batres, diputada local del
Valentina Batres, diputada local del Congreso de la Ciudad de México.|(Foto: Twitter&#64;GPMorenaCdMex)

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres Guadarrama, señaló que Tabe Echevarría no acudió a la comparecencia programada el 26 de noviembre a las 13:00 horas. Aclaró que el oficio presentado por el alcalde, fechado el mismo 26, fue ingresado materialmente el 27 de noviembre y recibido por la comisión el 28 de noviembre del presente año.

“La fecha de ingreso efectivo es la que produce efectos jurídicos y determina la oportunidad real de cada manifestación”, sostuvo Batres. Añadió que el escrito recibido por la comisión era meramente informativo y no representaba solicitud formal que implicara actuación específica.

De acuerdo con la diputada, la instancia competente para organizar comparecencias es la comisión que preside, no la mesa directiva.

“La mesa directiva no tiene facultades para realizar, modificar o reponer comparecencias presupuestarias; eso corresponde exclusivamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”, puntualizó. Batres enfatizó que el propio alcalde, al recibir notificación previa el 22 de octubre y al enviar información técnica el 22 de noviembre, reconoció a la comisión como competente en el proceso.

Justificación del cambio de sede

Tabe entrega informe escrito tras
Tabe entrega informe escrito tras impedirle comparecer en el Congreso de la Ciudad de México. Crédito: X: @MauricioTabe

Valentina Batres explicó que la decisión de ajustar la sede se debió a la interrupción provocada por un grupo numeroso de simpatizantes del alcalde, quienes utilizaron bocinas y megáfonos poco antes de la comparecencia.

Para salvaguardar el desarrollo de la sesión, la junta directiva de la comisión realizó el cambio al salón Luis Donaldo Colosio dentro del mismo recinto.

Batres detalló: “El ajuste no alteró la fecha, ni la naturaleza de la comparecencia y tuvo un único propósito institucional: garantizar condiciones mínimas de orden y audibilidad”.

El alcalde fue informado del cambio, según la presidenta de la comisión, y la comisión lo esperaba junto con diputados de otros grupos parlamentarios.

La Comisión de Presupuesto dará
La Comisión de Presupuesto dará por no presentada la comparecencia. Crédito/@mauriciotabe

De esta forma, el Congreso de la Ciudad de México mantuvo su postura y negó reprogramar la comparecencia relativa al Paquete Económico 2025 para la alcaldía de Miguel Hidalgo. En su comunicado, Batres Guadarrama manifestó que:

“Aunque el oficio del alcalde no formula una solicitud clara, su contenido y el turno permiten suponer que busca una nueva mesa de trabajo esta estructura lógica, debe aclararse que ello no es procedente. El proceso presupuestario está regulado por plazos constitucionales y reglamentarios estrictos, por ejemplo, el paquete económico debe presentarse a más tardar el 30 de noviembre”, establecido en la constitución local.

Asimismo, la diputada destacó que reprogramar una mesa de trabajo provocaría consecuencias:

  • Alteraría el procedimiento.
  • Afectaría la carga legislativa.
  • Podría comprometer la aprobación oportuna del paquete económico.

Batres subrayó que “no se trata de una falta de voluntad, sino de una imposibilidad material y jurídica derivada del marco institucional”.

Temas Relacionados

Mauricio TabeAlcaldía Miguel HidalgoCDMXCongreso de la CDMXPANMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

