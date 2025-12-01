Muere Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

El Gobierno capitalino expresa solidaridad con Clara Brugada ante la pérdida de su madre Crédito: Clara Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México informó esta tarde sobre el sensible fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En un mensaje oficial, la administración capitalina expresó su más sentido pésame y manifestó su acompañamiento a la mandataria local, deseando que ella y su familia encuentren consuelo y fortaleza en este momento de dolor.

Hasta ahora se desconoce la causa del fallecimiento, pues las autoridades capitalinas no han brindado detalles adicionales.

Comunicado del Gobierno de la Ciudad de México sobre el fallecimiento de la madre de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La información difundida se ha centrado en expresar solidaridad hacia la jefa de Gobierno, mientras se espera que, si así lo determinan los familiares, pueda darse a conocer más información posteriormente.

Miembros de la administración capitalina, alcaldes de la Ciudad de México y el Congreso local también se sumaron a las condolencias.

Claudia Sheinbaum manda condolencias a la jefa de Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó el fallecimiento de Margarita Molina Ríos y expresó su solidaridad y cariño hacia Brugada, así como hacia sus familiares y amigos.

Claudia Sheinbaum ante el fallecimiento de Margarita Ríos Molina.

Coordinador de C5 se suma a las condolencias para Clara Brugada

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, expresó su respeto y acompañamiento a Brugada, señalando que la memoria de su madre será luz y fortaleza para su familia.

Por su parte, Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo de Ciudad de México, Metro, dedicó a la jefa de Gobierno un mensaje en redes sociales: “Querida Jefa de Gobierno, estoy seguro de que el amor que tu madre sembró vive dentro de ti, acompañándote en cada paso y sosteniéndote en este momento tan doloroso”.

El director Adrián Rubalcaba se manifiesta sobre la pérdida de Clara Brugada.

En su cuenta de X, el Congreso capitalino lamentó el fallecimiento, mientras que el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, igualmente externó sus condolencias a la mandataria.

Alcalde de la Benito Juárez expresa su pésame a Clara Brugada.