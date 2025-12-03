Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas son las fechas clave para registrarse a este programa social en diciembre

Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México que tiene como objetivo proporcionar respaldo económico a mujeres adultas mayores en territorio nacional.

Este apoyo económico se dirige a mujeres que tengan entre 60 y 64 años, constituyendo un beneficio universal para quienes integran ese segmento de población.

Las beneficiarias del programa reciben un pago bimestral de 3 mil pesos, que se acredita directamente en sus cuentas en el Banco del Bienestar.

En un principio, el apoyo únicamente era destinado para mujeres de 63 y 64 años; la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, impulsó su ampliación para incluir también a mujeres desde los 60 años.

Adultas de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

A partir de agosto de este 2025, las mujeres de 60, 61 o 62 años, así como aquellas que recientemente hayan cumplido 63 o 64, pueden formalizar su inscripción en los módulos designados.

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México se encarga de la administración de este programa, coordinando todo lo referente a inscripciones, dispersión de apoyos y gestiones relacionadas.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Este lunes 1 de diciembre, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se informó sobre el inicio de un proceso de registro para quienes deseen sumarse a este programa social y recibir un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó los pormenores del procedimiento de incorporación, el cual dará inicio a partir de este lunes 1 de diciembre.

En la misma conferencia matutina, se detallaron las fechas de registro, que estarán organizadas según la letra inicial del apellido paterno de los solicitantes.

También se dieron a conocer los documentos requeridos que deben presentar las mujeres interesadas en inscribirse al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Estas son las fechas clave para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025 en este mes de diciembre

Detalló que los registros serán desde este lunes 1 hasta el sábado 13 de diciembre; las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los interesados.

Calendario de registros de la Pensión Bienestar 2025

Primer apellido | Día | Diciembre

A, B, C Lunes 1, 8

D, E, F, G, H Martes 2, 9

I, J, J, L, M Miércoles 3, 10

N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 4. 11

S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 5, 12

Todas las letras Sábado 6, 13

Montiel indicó que este proceso de registro se llevará a cabo en los módulos de cada aspirante, los cuales se pueden consultar en: gob.mx/bienestar.

Añadió que el horario de atención en estos espacios para el proceso de incorporación será de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2025 de este mes de diciembre. Foto: Secretaría del Bienestar.