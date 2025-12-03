Pensión Mujeres Bienestar 2025: estas son las fechas clave para registrarse a este programa social en diciembre

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México que tiene como objetivo proporcionar respaldo económico a mujeres adultas mayores en territorio nacional.
Este apoyo económico se dirige a mujeres que tengan entre 60 y 64 años, constituyendo un beneficio universal para quienes integran ese segmento de población.
Las beneficiarias del programa reciben un pago bimestral de 3 mil pesos, que se acredita directamente en sus cuentas en el Banco del Bienestar.
En un principio, el apoyo únicamente era destinado para mujeres de 63 y 64 años; la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, impulsó su ampliación para incluir también a mujeres desde los 60 años.
A partir de agosto de este 2025, las mujeres de 60, 61 o 62 años, así como aquellas que recientemente hayan cumplido 63 o 64, pueden formalizar su inscripción en los módulos designados.
La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México se encarga de la administración de este programa, coordinando todo lo referente a inscripciones, dispersión de apoyos y gestiones relacionadas.
Quienes integran este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.
Este lunes 1 de diciembre, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se informó sobre el inicio de un proceso de registro para quienes deseen sumarse a este programa social y recibir un apoyo bimestral de 3 mil pesos.
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó los pormenores del procedimiento de incorporación, el cual dará inicio a partir de este lunes 1 de diciembre.
En la misma conferencia matutina, se detallaron las fechas de registro, que estarán organizadas según la letra inicial del apellido paterno de los solicitantes.
También se dieron a conocer los documentos requeridos que deben presentar las mujeres interesadas en inscribirse al programa Pensión Mujeres Bienestar.
Estas son las fechas clave para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025 en este mes de diciembre
Ariadna Montiel dio a conocer las fechas clave para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar este mes de diciembre durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 1.
Detalló que los registros serán desde este lunes 1 hasta el sábado 13 de diciembre; las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los interesados.
Calendario de registros de la Pensión Bienestar 2025
Primer apellido | Día | Diciembre
A, B, C Lunes 1, 8
D, E, F, G, H Martes 2, 9
I, J, J, L, M Miércoles 3, 10
N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 4. 11
S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 5, 12
Todas las letras Sábado 6, 13
Montiel indicó que este proceso de registro se llevará a cabo en los módulos de cada aspirante, los cuales se pueden consultar en: gob.mx/bienestar.
Añadió que el horario de atención en estos espacios para el proceso de incorporación será de 10:00 a 16:00 horas.