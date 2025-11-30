México

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

Adultos mayores de 65 años y más son las personas que integran este programa social del Gobierno de México

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar corresponde a un programa social impulsado por el Gobierno de México, destinado a personas de 65 años o más.

Quienes forman parte de este esquema reciben un pago de 6 mil 200 pesos cada dos meses, mediante tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Este programa social tiene como finalidad asegurar un ingreso periódico para los adultos mayores de 65 años o más, con el objetivo de apoyarles en la cobertura de gastos básicos y fortalecer sus finanzas personales.

La responsabilidad de coordinar y supervisar el programa recae en la Secretaría del Bienestar, incluyendo los procesos de registro, distribución de pagos y atención a beneficiarios.

Adultos mayore de 65 años y más reciben un total de 6 mil 200 pesos bimestrales. Foto: Programas Sociales.

Este mes de noviembre que acaba de finalizar se llevó a cabo el depósito de la Pensión Bienestar más reciente para todos los beneficiarios.

En sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar, los adultos mayores de 65 años y más recibieron un total de 6 mil 200 pesos.

El calendario para la dispersión de este programa social federal depende de la primera letra del apellido paterno de cada adulto mayor, lo que facilita la gestión ordenada de los pagos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Los pagos finalizaron el pasado jueves 27 de noviembre, de acuerdo a los tiempos previstos y el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este onceavo mes del año.

Beneficiarios de este programa social del Gobierno de México se preguntan cuándo volverá a ser el próximo periodo de pagos de la Pensión Bienestar.

¿Cuándo será el próximo periodo de pagos de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios?

Una vez que el pago finalizó este mes de noviembre para todos los beneficiarios, los adultos mayores de 65 años y más se preguntan cuándo será el próximo periodo de pagos.

De acuerdo a los tiempos previstos por la Secretaría del Bienestar, el próximo periodo de pagos para todos los beneficiarios será en el mes de enero de 2026.

Por lo tanto, será a inicios del siguiente año cuando se hagan las dispersiones correspondientes a todos los beneficiarios de este programa social.

El siguiente periodo de pagos de la Pensión Bienestar será en el mes de enero de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Cabe recalcar que los pagos de este 2025 ya finalizaron para todos los beneficiarios, ya que la última dispersión de noviembre es correspondiente al último bimestre del año.

El bimestre mencionado anteriormente es el sexo, que abarca los meses de noviembre y diciembre, según lo marcado por el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

Nuevos registros para la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, ha notificado que así como los pagos se llevan a cabo de manera bimestral, los registros para nuevos beneficiarios son también cada dos meses.

Por lo tanto, este mes de diciembre se realizará el proceso de incorporación a nuevos beneficiarios que acaban de cumplir 65 años y más o que simplemente no se hayan registrado.

