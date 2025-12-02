Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo es el próximo periodo de pagos para todas las beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, orientado a brindar apoyo económico a mujeres adultas mayores en el país.

Este apoyo económico está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, y representa un beneficio de alcance universal para quienes forman parte de ese grupo de edad.

Las mujeres que acceden a este programa reciben un pago bimestral de 3 mil pesos, el cual se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Inicialmente, la cobertura solo incluía a mujeres de 63 y 64 años; la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, promovió ampliar el acceso a partir de los 60 años.

El programa social va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, aquellas con edades entre 60 y 62 años y quienes recientemente cumplieron 63 o 64 años pueden acudir a los módulos correspondientes para registrarse.

La Secretaría del Bienestar tiene a su cargo la operación de este apoyo, organizando inscripciones, pagos y trámites vinculados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante este mes de noviembre, tanto las nuevas beneficiarias como las que ya estaban registradas a este programa social recibieron su pago correspondiente al sexto bimestre del año, que abarca los meses de enero y febrero.

Los depósitos concluyeron el jueves 27 de noviembre, conforme al calendario establecido y a las fechas programadas para la Pensión Mujeres Bienestar de este mes once del año.

Personas inscritas en este programa social del Gobierno de México desean saber en qué fecha será el siguiente periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, ya que finalizó el de este mes de noviembre.

¿Cuándo será el próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para todas las beneficiarias?

Con el depósito concluido en noviembre para todas las beneficiarias, las mujeres de 60 a 64 años ahora esperan conocer la fecha del siguiente periodo de depósito.

Según los tiempos establecidos por la Secretaría del Bienestar, el siguiente ciclo de pagos para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar corresponde al mes de enero de 2026.

Así, al inicio del próximo año, se realizarán las transferencias a todas las inscritas en este programa social.

El próximo periodo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar será en el mes de enero de 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

Es importante señalar que los pagos correspondientes a 2025 concluyeron para todos los beneficiarios, pues la última dispersión de noviembre corresponde al bimestre final del año.

El periodo mencionado antes es el sexto, y abarca los meses de noviembre y diciembre, conforme al calendario oficial estipulado por la Secretaría del Bienestar.

Nuevas inscripciones para la Pensión Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que tanto los pagos como los registros de nuevos beneficiarios se efectúan cada dos meses.

Por ello, durante este mes de diciembre se realizará el proceso de incorporación para quienes acaban de cumplir 65 años o para quienes aún no hayan realizado su registro.