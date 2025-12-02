Pensión Bienestar 2025 anuncia periodo de registro para incorporar a nuevos beneficiarios: estas son las fechas clave

Este mes de diciembre habrá nuevas incorporaciones a este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas de 65 años en adelante.

Los integrantes de este apoyo económico obtienen un depósito de 6 mil 200 pesos cada bimestre, a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

El objetivo del programa es garantizar un ingreso regular para adultos mayores de 65 años o más, con la intención de que cuenten con apoyo en sus gastos esenciales y mejoren sus recursos económicos.

La Secretaría del Bienestar tiene la tarea de coordinar y supervisar este programa social del Gobierno de México, abarcando el registro, la entrega de pagos y la atención a quienes reciben este beneficio.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que habrá un nuevo proceso de incorporación. Foto: Archivo/Infobae México.

Durante el mes de noviembre recién concluido se realizó la dispersión más reciente de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios registrados.

Adultos mayores de 65 años y más recibieron en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de 6 mil 200 pesos.

Este lunes 1 de diciembre en la conferencia mañanera de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, se anunció que comenzará un periodo de registros para quienes quieran incorporarse a este programa social y recibir un total de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio detalles sobre este proceso de incorporación, el cual arrancará desde este lunes 1 de diciembre.

En la conferencia matutina presidencial, dio a conocer las fechas, las cuales serán de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de cada interesado.

De igual manera, reveló los documentos que los futuros beneficiarios de este programa social deben presentar al momento de querer registrarse a la Pensión Bienestar.

Estas son las fechas clave para registrarse a la Pensión Bienestar 2025 en este mes de diciembre

Ariadna Montiel dio a conocer las fechas clave para registrarse a la Pensión Bienestar este mes de diciembre durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 1.

Detalló que los registros serán desde este lunes 1 hasta el sábado 13 de diciembre; las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los interesados.

Calendario de registros de la Pensión Bienestar 2025

Primer apellido | Día | Diciembre

A, B, C Lunes 1, 8

D, E, F, G, H Martes 2, 9

I, J, J, L, M Miércoles 3, 10

N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 4. 11

S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 5, 12

Todas las letras Sábado 6, 13

Montiel indicó que este proceso de registro se llevará a cabo en los módulos de cada aspirante, los cuales se pueden consultar en: gob.mx/bienestar.

Añadió que el horario de atención en estos espacios para el proceso de incorporación será de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2025 de este mes de diciembre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Documentos para el registro de la Pensión Bienestar en este mes de diciembre

De acuerdo con Montiel, los documentos que los beneficiarios deben presentar al momento del registro para ingresar a este programa social del Gobierno de México y obtener 6 mil 200 pesos bimestrales son:

- Identificación oficial vigente

Credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

- CURP

Que la impresión sea reciente.

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio

No mayor a seis meses (teléfono, luz, agua o predial).

- Teléfono de contacto

Celular y de casa