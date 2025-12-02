México

Pensión Bienestar 2025 anuncia periodo de registro para incorporar a nuevos beneficiarios: estas son las fechas clave

En la conferencia matutina presidencia, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar reveló el calendario para inscribirse a este programa social y obtener 6 mil 200 pesos bimestrales

Guardar
Este mes de diciembre habrá
Este mes de diciembre habrá nuevas incorporaciones a este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigido a personas de 65 años en adelante.

Los integrantes de este apoyo económico obtienen un depósito de 6 mil 200 pesos cada bimestre, a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

El objetivo del programa es garantizar un ingreso regular para adultos mayores de 65 años o más, con la intención de que cuenten con apoyo en sus gastos esenciales y mejoren sus recursos económicos.

La Secretaría del Bienestar tiene la tarea de coordinar y supervisar este programa social del Gobierno de México, abarcando el registro, la entrega de pagos y la atención a quienes reciben este beneficio.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que habrá un nuevo proceso de incorporación. Foto: Archivo/Infobae México.

Durante el mes de noviembre recién concluido se realizó la dispersión más reciente de la Pensión Bienestar para todos los beneficiarios registrados.

Adultos mayores de 65 años y más recibieron en sus tarjetas del Banco del Bienestar un total de 6 mil 200 pesos.

Este lunes 1 de diciembre en la conferencia mañanera de la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, se anunció que comenzará un periodo de registros para quienes quieran incorporarse a este programa social y recibir un total de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio detalles sobre este proceso de incorporación, el cual arrancará desde este lunes 1 de diciembre.

En la conferencia matutina presidencial, dio a conocer las fechas, las cuales serán de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de cada interesado.

De igual manera, reveló los documentos que los futuros beneficiarios de este programa social deben presentar al momento de querer registrarse a la Pensión Bienestar.

Estas son las fechas clave para registrarse a la Pensión Bienestar 2025 en este mes de diciembre

Ariadna Montiel dio a conocer las fechas clave para registrarse a la Pensión Bienestar este mes de diciembre durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 1.

Detalló que los registros serán desde este lunes 1 hasta el sábado 13 de diciembre; las nuevas incorporaciones se llevarán a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los interesados.

Calendario de registros de la Pensión Bienestar 2025

Primer apellido | Día | Diciembre

A, B, C Lunes 1, 8

D, E, F, G, H Martes 2, 9

I, J, J, L, M Miércoles 3, 10

N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 4. 11

S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 5, 12

Todas las letras Sábado 6, 13

Montiel indicó que este proceso de registro se llevará a cabo en los módulos de cada aspirante, los cuales se pueden consultar en: gob.mx/bienestar.

Añadió que el horario de atención en estos espacios para el proceso de incorporación será de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario de registro de la
Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2025 de este mes de diciembre. Foto: Secretaría del Bienestar.

Documentos para el registro de la Pensión Bienestar en este mes de diciembre

De acuerdo con Montiel, los documentos que los beneficiarios deben presentar al momento del registro para ingresar a este programa social del Gobierno de México y obtener 6 mil 200 pesos bimestrales son:

- Identificación oficial vigente

Credencial para votar (INE), pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

- CURP

Que la impresión sea reciente.

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio

No mayor a seis meses (teléfono, luz, agua o predial).

- Teléfono de contacto

Celular y de casa

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2025Pensión BienestarPensión Bienestar 2025BecaPrograma SocialProgramas SocialesPago Pensión BienestarPago Pensión del BienestarPago Pensión del Bienestar 2025Pago Pensión Bienestar 2025PensiónBienestarAdultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Rubén Cerda revela que La Güereja podría perder su patrimonio por paracaidistas: “Le invadieron el terreno”

María Elena Saldaña vive momentos de tensión mientras intenta defender su propiedad, enfrentando tanto a ocupantes ilegales como a nuevos reclamantes que buscan quedarse con el predio

Rubén Cerda revela que La

La fruta tropical que te ayuda a dormir y a relajar la mente si la tomas antes de dormir

Algunos alimentos pueden ser nuestros aliados al momento de conciliar el sueño

La fruta tropical que te

Cuál es la nueva dirección de la Embajada de EEUU en México, cómo llegar y a partir de cuándo se realizarán trámites ahí

Quienes requieran servicios como entrevistas para visa o renovación de pasaporte deben acudir a la nueva ubicación, dejando de operar la antigua sede en Paseo de la Reforma

Cuál es la nueva dirección

Restauración histórica en la Catedral de Mérida avanza con láser de alta precisión

El emblemático recinto yucateco recibe atención especializada mediante técnicas innovadoras

Restauración histórica en la Catedral

Carne o batidos de proteína: qué es mejor y más efectivo para aumentar la masa muscular

Sin duda consumir la cantidad suficiente de este nutriente es vital para desarrollar músculo con el entrenamiento

Carne o batidos de proteína:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adelantan fecha para la sentencia

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Karla Berman por

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

DEPORTES

Grupo Orlegi niega venta del

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”