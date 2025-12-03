México

Lotería Nacional 2 de diciembre Sorteo Mayor 3995: Resultados ganadores y reintegros

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

El billete de lotería de
El billete de lotería de este sorteo hace referencia a los 80 años de la fundación del grupo bimbo. Crédito: Loteria Nacional

El Sorteo Mayor es conocido por ser uno de los juegos de azar más emblemáticos en México, con un premio principal de 21 millones de pesos distribuidos en tres series. Esta tradicional dinámica de la Lotería Nacional de México tiene lugar cada martes a las 20:00 (hora del centro del país).

Resultados Sorteo Mayor martes 2 de diciembre 2025

Foto: Cuartoscuro
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 07551
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 38132
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 13029
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 06673
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 09585
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 44848
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 49557
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 03275
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 09790
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 38061
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 07203
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 51253

Reintegros: 1 y 2

80 aniversario del Grupo Bimbo

El Grupo Bimbo es una
El Grupo Bimbo es una de las empresas mexicanas más exitosas en el mercado internacional. (Europa Press)

“Desde 1945, Grupo Bimbo ha formado parte de la historia y de la mesa de millones de familias mexicanas. Lo que comenzó como la visión de sus fundadores, hacer un pan realmente bueno, nutritivo, sabroso y fresco, trascendió fronteras y convirtió a la compañía en la panificadora líder a nivel mundial.

Hoy, Grupo Bimbo está presente en 39 países de América, Europa, Asia y África, con 245 plantas y panaderías, 1,500 centros de distribución y un equipo de más de 152,000 colaboradores que, cada día, hornean el pan con el mismo espíritu artesanal que dio origen a la marca", se lee en la página de la Lotería Nacional.

La serie que la empresa presenta en conjunto con la Lotería Nacional forma parte de las iniciativas con las que conmemora su 80 aniversario: ocho décadas en las que sus marcas han acompañado a las familias en los momentos más significativos de la vida cotidiana, construyendo un legado basado en la calidad, la accesibilidad y la cercanía.

¿Cómo funciona este sorteo?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

