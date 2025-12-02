México

Operación Cazador: aseguran más de mil 800 toneladas de autopartes en 20 cateos en CDMX

La SSC detalló que las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa son las zonas donde más autopartes se decomisaron

20 cateos fueron cumplimentadas por
20 cateos fueron cumplimentadas por autoridades federales y estatales. (FOTO: FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron mil 863 toneladas de autopartes como parte de la Operación Cazador, despliegue contra el robo de vehículos, motocicletas y la comercialización ilegal de refacciones en la capital del país.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, las acciones se realizaron entre el 12 y el 27 de noviembre, periodo en el que se ejecutaron 20 cateos en inmuebles presuntamente vinculados con el desmantelamiento, acopio y venta ilegal de autopartes.

Las autoridades señalaron que el operativo se llevó a cabo en las alcaldías:

  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Coyoacán
  • Xochimilco
  • Tláhuac
Mil 863 toneladas de autopartes
Mil 863 toneladas de autopartes fueron incautadas. (FOTO: FGJCDMX)

Según el comunicado oficial de la SSC, las demarcaciones donde más se concentró la mayor cantidad de aseguramientos fueron Cuauhtémoc e Iztapalapa. Tan solo en la colonia Morelos, las autoridades reportaron el decomiso de mil toneladas de autopartes, mientras que en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, fueron 500 toneladas más, ambas ubicadas en Cuauhtémoc.

Otro de los golpes más representativos fue en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, donde se aseguraron 20 toneladas adicionales.

Verificaciones y resguardo de inmuebles

Durante el mismo operativo, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizó 10 verificaciones administrativas en establecimientos comerciales, con el objetivo de revisar que contaran con la documentación necesaria para operar legalmente.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa
Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las zonas donde más autopartes fueron recuperadas. (FOTO: FGJCDMX)

Tras los hechos, las autoridades informaron que todos los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

Los cateos se efectuaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), bajo protocolos policiales y ministeriales y con apego al respeto de los derechos humanos.

Operación Fortaleza, un esfuerzo para contrarrestar el robo de autopartes

Como parte de las acciones interinstitucionales para combatir el robo de vehículos y delitos relacionados, autoridades de la CDMX y el Edomex, con apoyo de dependencias federales y corporaciones de 23 municipios, llevaron a cabo el pasado mes de septiembre la tercera fase de la Operación Fortaleza.

La Operación Fortaleza fue un
La Operación Fortaleza fue un trabajo conjunto entre autoridades capitalinas y fuerzas del Edomex. (FOTO: FGJCDMX)

Elementos de la SSC ejecutaron 13 órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en colonias identificadas como puntos de desmantelamiento vehicular, entre ellas San Felipe de Jesús, Santa Cruz Meyehualco, Exhipódromo de Peralvillo, Morelos, Paraje Zacatepec, entre otras.

Durante los operativos fueron detenidos tres hombres y se aseguraron los 13 inmuebles cateados junto con 11 mil 524 toneladas de autopartes, herramientas, compresores y 20 placas de circulación.

Cae un roba coches en la Cuauhtémoc

El pasado 13 de noviembre, las autoridades capitalinas reportaron el arresto de un roba coches en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el comunicado de las autoridades, el sujeto había robado un vehículo en la alcaldía Álvaro Obregón el día 5 del mismo mes.

Comprar autopartes robadas fortalece redes
Comprar autopartes robadas fortalece redes criminales y expone a sanciones legales y riesgos viales - crédito Secretaría de Seguridad

A inicios de año, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, liderada por Clara Brugada, delineó una táctica integral para enfrentar el robo de vehículos, motocicletas y la comercialización ilícita de autopartes dentro de la metrópoli, la cual busca contener una problemática que afecta no solo la seguridad de la ciudadanía, sino también el funcionamiento del mercado automotriz legal en la capital.

Durante la presentación de la estrategia contra el robo de vehículos en la Ciudad de México, Clara Brugada detalló que el plan contempló la implementación de arcos detectores para identificar autos robados, el uso de dispositivos de rastreo, inmovilizadores eléctricos, alarmas avanzadas y tecnología de identificación y reconocimiento mediante biométricos que reconozcan al conductor.

