Intentó meter más de medio kilo de marihuana al Reclusorio Oriente y terminó detenida

La mujer de 43 años fue presentada ante el Ministerio Público después de que personal de seguridad la descubrió intentando ingresar la droga durante una visita

La detenida llevaba el paquete
La detenida llevaba el paquete con la droga entre su ropa, según las autoridades. Crédito: SSC CDMX

Personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a una mujer al descubrir que llevaba un envoltorio con aparente marihuana con un peso de poco más de medio kilo, cuando intentaba ingresar como visitante al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos, según reportes oficiales, ocurrieron durante una revisión de rutina a las personas que buscan ingresar al centro penitenciario.

Cómo fue descubierta la mujer que intentó ingresar droga al Reclusorio Oriente

(Foto: Twitter/@c4jimenez)
(Foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con información proporcionada por la SSC, las custodias penitenciarias efectuaban revisiones en el acceso del reclusorio, localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Durante ese proceso identificaron a una mujer de 43 años cuya actitud nerviosa y evasión del contacto visual llamó la atención del personal de seguridad.

Según reportes oficiales, la detenida intentó alejarse de los puntos de inspección establecidos, por lo que fue interceptada por las autoridades.

Las oficiales siguieron los protocolos de actuación vigentes para estos casos, realizando una revisión de seguridad a la sospechosa.

En ese procedimiento, de acuerdo con datos oficiales obtenidos, hallaron entre sus prendas un envoltorio que contenía una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Este sería el paquete que
Este sería el paquete que la mujer intentó ingresar al centro penitenciario Crédito: SSC CDMX

Al determinar que el peso de la sustancia con características propias de la marihuana era de 519 gramos, la policía procedió a detener a la mujer en el lugar.

Procedimiento legal tras la detención

Según informes de la SCC de la CDMX, la mujer recibió información sobre sus derechos constitucionales y fue puesta a disposición.

Autoridades detallaron que tanto la presunta responsable como el envoltorio asegurado quedan bajo control del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Según medios oficiales, estas acciones se suma a las acciones emprendidas por las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México para evitar el ingreso de sustancias ilícitas a los reclusorios y proteger la integridad de las personas privadas de la libertad y del personal de los centros penitenciarios.

Otros hechos similares en el Reclusorio Oriente

Hace apenas 3 semanas, una mujer fue detenida en el mismo centro por un hecho similar.

La imputada en esa ocasión tenía 54 años y fue detenida después de que autoridades hallaran un paquete similar a una cápsula, envuelto en cinta canela, que contenía aproximadamente 250 gramos de una hierba verde y seca, con características propias de la marihuana.

Según las autoridades, la detenida fue informada de sus derechos y presentada ante el Ministerio Público junto con la posible droga, donde se determinaría su situación legal.

Sobre esa detención, destacó que mediante la revisión de antecedentes, se confirmó que la mujer contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2010, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

