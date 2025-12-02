México

Pepe Aguilar comparte fotografías para recordar a Flor Silvestre en su aniversario luctuoso

Este 2025 se cumplieron 5 años del fallecimiento de la famosa actriz y cantante mexicana

Este 2025 se cumplieron 5 años del fallecimiento de la famosa actriz y cantante mexicana. (IG: @_flor_silvestre_)

El 25 de noviembre fue una fecha significativa para la familia Aguilar. Pepe Aguilar conmemoró el quinto aniversario luctuoso de Flor Silvestre al compartir imágenes inéditas junto a sus hijos y nietos en sus redes sociales. El material difundido incluyó un video aparentemente editado mediante inteligencia artificial, donde se observa a la reconocida cantante y actriz en instantes significativos de su vida, acompañada de algunos de sus nietos.

Flor Silvestre, figura emblemática de la música regional mexicana, aparece en el video durante pasajes de su juventud, así como en eventos familiares de distintas épocas. Las imágenes abarcan reuniones familiares y momentos públicos, entre ellos la ocasión en que su hijo, Pepe Aguilar, fue acompañado por ella a develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Las escenas mostradas en el video aparece la actriz con sus nietos. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

En el emotivo homenaje visual se integran fotografías de los nietos de la artista: Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar. La inclusión de Emiliano resultó sorpresiva para muchos seguidores debido a la conocida relación distante entre él y su padre.

En la pieza audiovisual, Pepe Aguilar expresó: "Hoy se cumple otro año desde que mi mamá partió, y sí, claro que se le extraña, se extraña su voz, su risa, su fuerza, pero sobre todo se extraña cómo nos hacía sentir“. Las declaraciones se integraron en el video que también incluyó clips al lado de sus hijas Aneliz y Ángela.

La reacción de los internautas frente a la iniciativa no se hizo esperar. Decenas de comentarios se enfocaron en el notable parecido físico y vocal entre Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., y su abuela Flor Silvestre. Usuarios señalaron que los rasgos y el estilo interpretativo de Majo evocan claramente la memoria de la artista, generando comparaciones y referencias en distintas plataformas sociales.

El videoclip recopiló fotografías de Flor Silvestre intervenidas con IA. (Captura de pantalla @pepeaguilar_oficial)

Mientras el tributo se difundía ampliamente, la conversación entre seguidores de la familia Aguilar puso en el centro del debate la herencia artística de Flor Silvestre y la manera en que sus descendientes mantienen vivo su legado.

La conmemoración de Flor Silvestre se transformó en una oportunidad para repasar la influencia perdurable de una de las voces más representativas de la música mexicana y el papel de sus herederos en esa trayectoria.

“Majo, la nieta que si nos cae bien”, “Una diva”, “Es igualita a Majo”, “Majo, idéntica a Flor Silvestre”, “En sus fotos de joven se parece a Majo”, “Majo heredó todos los rasgos de Flor y su voz”, se lee en los comentarios de Instagram.

