Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

Las autoridades detectaron la fuga tras el pase de lista. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La noche del 23 de septiembre de 2025, la seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México (CDMX) reportó la desaparición de un interno durante el pase de lista.

Este hecho provocó la activación inmediata del protocolo de búsqueda y el inicio de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incidente. El hecho fue reportado por el personal de Custodia Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, que procedió a entrevistar a los custodios en turno e integrar una carpeta de investigación administrativa interna, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y reconstruir la secuencia de hechos que permitió la desaparición.

Como parte de las acciones de investigación, tanto los custodios responsables del turno como el Director del Reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Además, se inició el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, tanto en el interior como en el exterior del centro penitenciario, para obtener indicios sobre el paradero de la persona desaparecida y detectar posibles fallas en los controles de seguridad y supervisión.

Probables omisiones de seguridad y vigilancia dentro del penal capitalino

Las autoridades señalaron que, además de la búsqueda del interno, se evalúan posibles omisiones en los procedimientos de control y vigilancia. Estas revisiones podrían derivar en sanciones para el personal involucrado y en la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad dentro del reclusorio.

En cuanto a los antecedentes de la persona desaparecida, se sabe que fue detenida en febrero de 2025 e imputada por tentativa de homicidio. Según los registros, el individuo habría participado en una riña en la alcaldía Magdalena Contreras, donde presuntamente lesionó a vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades continúan revisando las imágenes de videovigilancia y evaluando los procedimientos internos, con la finalidad de localizar al interno y establecer las responsabilidades correspondientes en el manejo de los controles penitenciarios.