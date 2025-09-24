México

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

El hallazgo durante el pase de lista llevó a la revisión de grabaciones y a la presentación de custodios ante el Ministerio Público

Por Carlos Salas

Guardar
Las autoridades detectaron la fuga
Las autoridades detectaron la fuga tras el pase de lista. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La noche del 23 de septiembre de 2025, la seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México (CDMX) reportó la desaparición de un interno durante el pase de lista.

Este hecho provocó la activación inmediata del protocolo de búsqueda y el inicio de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incidente. El hecho fue reportado por el personal de Custodia Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos, que procedió a entrevistar a los custodios en turno e integrar una carpeta de investigación administrativa interna, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y reconstruir la secuencia de hechos que permitió la desaparición.

Como parte de las acciones de investigación, tanto los custodios responsables del turno como el Director del Reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Además, se inició el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, tanto en el interior como en el exterior del centro penitenciario, para obtener indicios sobre el paradero de la persona desaparecida y detectar posibles fallas en los controles de seguridad y supervisión.

Probables omisiones de seguridad y vigilancia dentro del penal capitalino

Las autoridades señalaron que, además de la búsqueda del interno, se evalúan posibles omisiones en los procedimientos de control y vigilancia. Estas revisiones podrían derivar en sanciones para el personal involucrado y en la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad dentro del reclusorio.

En cuanto a los antecedentes de la persona desaparecida, se sabe que fue detenida en febrero de 2025 e imputada por tentativa de homicidio. Según los registros, el individuo habría participado en una riña en la alcaldía Magdalena Contreras, donde presuntamente lesionó a vecinos con un cuchillo de cocina y un tubo.

Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades continúan revisando las imágenes de videovigilancia y evaluando los procedimientos internos, con la finalidad de localizar al interno y establecer las responsabilidades correspondientes en el manejo de los controles penitenciarios.

Temas Relacionados

Magdalena ContrerasReclusorio OrienteCDMXMinisterio PúblicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fans de ‘La Loba’ se pelean por apartar lugar para concierto de Shakira en Veracruz

Dos mujeres se enfrentaron por un lugar en la fila un día antes del show, generando un altercado que se volvió viral en redes sociales

Fans de ‘La Loba’ se

¿Por qué cambian los montos de las transferencias bancarias a partir de octubre?

La nueva regulación fue aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¿Por qué cambian los montos

Conagua concluye demolición de presa ilegal en rancho de César Duarte: “Se hizo justicia”

Se estima que el ex gobernador acaparaba alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua

Conagua concluye demolición de presa

Sheinbaum descarta que brote de gusano barrenador en Veracruz afecte reapertura comercial con EEUU, alista acciones para combatir plaga

Un ejemplar infectado fue identificado en un cargamento de ganado, activó protocolos de emergencia

Sheinbaum descarta que brote de

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

El último reporte oficial indica que el funcionario se encuentra en estado grave fuera agredido a tiros por parte de un par de hombres en motocicleta

Sujetos armados atacan a Dereck
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a Dereck

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

ENTRETENIMIENTO

Fans de ‘La Loba’ se

Fans de ‘La Loba’ se pelean por apartar lugar para concierto de Shakira en Veracruz

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

Televisa promociona final de La Casa de los Famosos con comercial de una persona a punto de morir y redes explotan

Universal Music vs Christian Nodal: confirman audiencia inicial por presunta falsificación de contratos

DEPORTES

Atlético de San Luis vs

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa