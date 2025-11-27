México

“El Goofy”, presunto autor intelectual del asesinato de David Cohen, ya fue trasladado al Reclusorio Oriente

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el arresto del imputado derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra

Al imputado se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen. Crédito: FGJCDMX y Consejería CDMX

Jorge “N”, alias “El Goofy”, ya fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica, debido a que está presuntamente relacionado con el asesinato del abogado David Cohen.

“El Goofy” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, mediante una orden de aprensión.

Su captura e ingreso fueron informados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), mediante un informe donde no abundaron en detalles sobre él.

Jorge “N” es señalado de ser el supuesto autor intelectual del asesinato de David Cohen, homicidio que destacó debido a que fue realizado a plena luz del día en la Ciudad Judicial.

Quién es “El Goofy”, presunto autor intelectual del asesinato de David Cohen

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo identifica como el probable autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre de 2025 en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la capital del país.

De acuerdo con las investigaciones, Jorge “N” está señalado como probable responsable de planear, coordinar y apoyar a quienes perpetraron el ataque directo contra Cohen, quien fue interceptado cuando se dirigía a su vehículo.

Autoridades informaron que el Ministerio Público recabó datos de prueba que permitieron solicitar la orden de aprehensión, ejecutada por la PDI para detener al presunto delincuente.

Traslado de “El Goofy” al Reclusorio Oriente

Tras su captura, la FGJCDMX informó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en el Reclusorio Oriente, donde se determinará su situación jurídica.

Actualmente, según reportes oficiales, el Reclusorio Oriente tiene espacio para recibir a 5 mil 604 personas privadas de la libertad.

Este centro penitenciario está ubicado
Este centro penitenciario está ubicado en la alcaldía Iztapalapa. (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Hay 8 dormitorios principales, 6 anexos, 6 dormitorios bis, un área de ingreso, un dormitorio para quienes participan en el programa contra adicciones, un módulo de seguridad y un centro donde se diagnostica a las personas para definir su tratamiento. Todo esto está distribuido en una superficie de 60 mil 171 metros cuadrados.

En el comunicado difundido por la FGJCDMX, la Fiscalía destacó que este avance representa un paso firme hacia el esclarecimiento del caso, con el compromiso de llevar ante los tribunales a todas las personas involucradas y de evitar que hechos de esta gravedad permanezcan sin respuesta judicial.

Además, la dependencia remarcó el cumplimiento de las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales y subrayó el respeto al principio de presunción de inocencia el detenido.

Asimismo, reiteraron que Jorge “N” y los otros imputados en el caso continuarán siendo tratadas como inocentes durante todas las etapas judiciales, salvo que una sentencia firme determine su responsabilidad.

Otros detenidos por el asesinato de David Cohen

La detención de “El Goofy” se suma a la de Héctor “N”, quien fue arrestado en flagrancia por un agente de la PDI que se encontraba en el sitio el día del crimen, y a la de Donovan “N”, localizado y capturado días después por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ambos continúan en prisión preventiva, vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

