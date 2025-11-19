Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La polémica gira en torno a Christian Nodal no se limita a lo sentimental o al escrutinio mediático por su matrimonio con Ángela Aguilar. Este martes y madrugada de miércoles, el cantante de regional mexicano compareció ante la justicia en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, para responder a una de las acusaciones más delicadas de su carrera: señalamientos por el presunto uso de documentos falsos en su pleito legal contra Universal Music.

El origen del caso

El conflicto entre Nodal y Universal Music se remonta a la pelea por los derechos de sus primeras canciones, incluidas algunas de las más populares de su carrera, como “Adiós, amor”, “Probablemente” y “Aquí abajo”.

El cantante está en la mira de las autoridades. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Universal sostiene que tanto Nodal como sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, presentaron 32 contratos presuntamente falsos para sustentar su demanda por la propiedad de esos temas cuando Nodal pasó a firmar con Sony Music en 2021.

Entre las pruebas controvertidas está una carta supuestamente firmada por la madre de Nodal, que la disquera asegura no es auténtica y cuyo notario público, Luis Fernando Ruibal Coker, no reconoció la firma ni el sello.

La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso el pasado 24 de septiembre y solicitó audiencia de imputación, con el delito principal de “uso de copia de documento público falso”.

Este delito, aunque no implica prisión preventiva automática, puede acarrear penas de hasta 15 años de cárcel si el juez determina responsabilidad penal, dependiendo del monto económico involucrado y la gravedad de la falsificación.

Jaloneos a la llegada de Nodal

El cantante tuvo un encuentro con la prensa Crédito: TikTok/ elytorres_91

Christian Nodal acudió puntual a la cita legal a las 13:58 horas, arribando en una camioneta blanca acompañado de su abogado penalista, Erik Rauda.

La jornada estuvo marcada por la persistencia de la prensa, que entre empujones y tumulto intentó a toda costa sacar declaraciones al sonorense, quien no emitió ni una sola palabra.

¿Qué pasó en la audiencia y por qué se retrasó?

La audiencia, originalmente programada para las 14:35 horas, acabó retrasándose y comenzando después de las 21:00, sin embargo, luego hubo un nuevo receso que retrasó el inicio de la misma cerca de la medianoche.

La audiencia se realiza en el Reclusorio Oriente. (Foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con la información de periodistas en el lugar, debido a la carga de trabajo de la jueza y a la necesidad de revisar documentos aportados por la defensa, el proceso tuvo retrasos.

Previo a ello, al salir al receso, otro de los abogados de Nodal, Rodrigo Flores Calderón, declaró a medios que la audiencia no iba a ser diferida y que se llevaría a cabo ese mismo día.

Señaló que no podía dar más detalles mientras la diligencia estuviera en curso: “La audiencia no se va a diferir... No puedo darte más datos, vamos desarrollando la audiencia y cuando terminemos les doy detalles”, mencionó a la prensa que aguardaba fuera del juzgado.

No queda claro si la situación jurídica de Nodal quedará resuelta este mismo día o en las siguientes 144 horas legales.

¿Qué consecuencias enfrenta Christian Nodal?

De ser vinculado a proceso por el delito de uso de copia de documento público falso, Nodal y sus padres tendrían que comparecer periódicamente ante las autoridades y enfrentar un juicio penal que puede alargarse meses.

En el extremo de los escenarios, el cantante podría ser detenido. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre las medidas cautelares que la jueza podría dictar están el retiro del pasaporte de Nodal (lo que implicaría la suspensión o cancelación de su gira prevista en Estados Unidos entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre), restricciones de movilidad o, en casos extremos, la prisión preventiva.

El pleito legal, que se originó cuando Nodal, aún menor de edad, intentó recuperar la autoría plena de canciones grabadas bajo Universal recurriendo a documentación que la disquera considera apócrifa, mantiene a Universal Music como dueña formal de “Me dejé llevar”, “Ayayay!” y “Ahora”, pese a procesos y testimonios presentados por la familia Nodal.

Al momento de cerrar esta edición, la audiencia seguía en desarrollo sin mayores actualizaciones.