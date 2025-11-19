México

Qué pasó con Nodal en el Reclusorio Oriente: últimos detalles de su audiencia

La audiencia, marcada por caos mediático y largas horas de espera, mantiene en vilo el futuro legal del cantante

Guardar
Christian Nodal comparece en el
Christian Nodal comparece en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

La polémica gira en torno a Christian Nodal no se limita a lo sentimental o al escrutinio mediático por su matrimonio con Ángela Aguilar. Este martes y madrugada de miércoles, el cantante de regional mexicano compareció ante la justicia en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, para responder a una de las acusaciones más delicadas de su carrera: señalamientos por el presunto uso de documentos falsos en su pleito legal contra Universal Music.

El origen del caso

El conflicto entre Nodal y Universal Music se remonta a la pelea por los derechos de sus primeras canciones, incluidas algunas de las más populares de su carrera, como “Adiós, amor”, “Probablemente” y “Aquí abajo”.

El cantante está en la
El cantante está en la mira de las autoridades. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Universal sostiene que tanto Nodal como sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, presentaron 32 contratos presuntamente falsos para sustentar su demanda por la propiedad de esos temas cuando Nodal pasó a firmar con Sony Music en 2021.

Entre las pruebas controvertidas está una carta supuestamente firmada por la madre de Nodal, que la disquera asegura no es auténtica y cuyo notario público, Luis Fernando Ruibal Coker, no reconoció la firma ni el sello.

La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso el pasado 24 de septiembre y solicitó audiencia de imputación, con el delito principal de “uso de copia de documento público falso”.

Este delito, aunque no implica prisión preventiva automática, puede acarrear penas de hasta 15 años de cárcel si el juez determina responsabilidad penal, dependiendo del monto económico involucrado y la gravedad de la falsificación.

Jaloneos a la llegada de Nodal

El cantante tuvo un encuentro
El cantante tuvo un encuentro con la prensa Crédito: TikTok/ elytorres_91

Christian Nodal acudió puntual a la cita legal a las 13:58 horas, arribando en una camioneta blanca acompañado de su abogado penalista, Erik Rauda.

La jornada estuvo marcada por la persistencia de la prensa, que entre empujones y tumulto intentó a toda costa sacar declaraciones al sonorense, quien no emitió ni una sola palabra.

¿Qué pasó en la audiencia y por qué se retrasó?

La audiencia, originalmente programada para las 14:35 horas, acabó retrasándose y comenzando después de las 21:00, sin embargo, luego hubo un nuevo receso que retrasó el inicio de la misma cerca de la medianoche.

La audiencia se realiza en
La audiencia se realiza en el Reclusorio Oriente. (Foto: Twitter/@c4jimenez)

De acuerdo con la información de periodistas en el lugar, debido a la carga de trabajo de la jueza y a la necesidad de revisar documentos aportados por la defensa, el proceso tuvo retrasos.

Previo a ello, al salir al receso, otro de los abogados de Nodal, Rodrigo Flores Calderón, declaró a medios que la audiencia no iba a ser diferida y que se llevaría a cabo ese mismo día.

Señaló que no podía dar más detalles mientras la diligencia estuviera en curso: “La audiencia no se va a diferir... No puedo darte más datos, vamos desarrollando la audiencia y cuando terminemos les doy detalles”, mencionó a la prensa que aguardaba fuera del juzgado.

No queda claro si la situación jurídica de Nodal quedará resuelta este mismo día o en las siguientes 144 horas legales.

¿Qué consecuencias enfrenta Christian Nodal?

De ser vinculado a proceso por el delito de uso de copia de documento público falso, Nodal y sus padres tendrían que comparecer periódicamente ante las autoridades y enfrentar un juicio penal que puede alargarse meses.

En el extremo de los
En el extremo de los escenarios, el cantante podría ser detenido. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre las medidas cautelares que la jueza podría dictar están el retiro del pasaporte de Nodal (lo que implicaría la suspensión o cancelación de su gira prevista en Estados Unidos entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre), restricciones de movilidad o, en casos extremos, la prisión preventiva.

El pleito legal, que se originó cuando Nodal, aún menor de edad, intentó recuperar la autoría plena de canciones grabadas bajo Universal recurriendo a documentación que la disquera considera apócrifa, mantiene a Universal Music como dueña formal de “Me dejé llevar”, “Ayayay!” y “Ahora”, pese a procesos y testimonios presentados por la familia Nodal.

Al momento de cerrar esta edición, la audiencia seguía en desarrollo sin mayores actualizaciones.

Temas Relacionados

Christian NodalaudienciaReclusorio Orientemexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar un delicioso atole de rompope, una bebida ideal para la temporada de frío

Esta preparación se ha convertido en el centro de reuniones familiares y festejos de temporada

Cómo preparar un delicioso atole

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Chapultepec prepara actividades sobre dinosaurios: conoce todos los detalles

También habrá actividades enfocadas a la poesía y otras más con enfoque de género

Chapultepec prepara actividades sobre dinosaurios:

Las mejores fotos de Fátima Bosch, Miss México, rumbo a la final de Miss Universo 2025

Las postales de Fátima Bosch durante su participación en Miss Universo 2025 capturan la esencia de la candidata mexicana

Las mejores fotos de Fátima

¿Labios secos y agrietados? Usa esta poderosa mezcla para hacer un bálsamo casero

Con la temporada de frío los labios tienden a resecarse y romperse, por lo que existen tratamientos caseros que ayudan a regenerar la piel y darles un mejor aspecto

¿Labios secos y agrietados? Usa
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG y la Camorra: qué

CJNG y la Camorra: qué se sabe de la alianza entre ‘El Mencho’ y la mafia italiana

Rumor sobre presunta muerte de “El Barbas”, líder del CJNG, desata pánico en Zitácuaro

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así desfiló Fátima Bosch en

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025

Quién es Xochiquetzal, la diosa prehispánica que inspiró el traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo

Nodal lanza indirecta a Ángela Aguilar y la deja en evidencia: “Gracias a Dios el talento no se cancela”

Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a Ciudad Juárez: fecha, hora y dónde verlo gratis

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

DEPORTES

Así fue el inesperado encuentro

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas