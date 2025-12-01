México

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, felicitó al Gabinete de Seguridad por la operación donde cayó “El Pichón”

Pedro “N”, alias “El Pichón”, también era buscado en Estados Unidos por diversos delitos y se le vinculaba con la organización de “El Chapo Isidro”

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de X del servidor. Crédito: Redes sociales

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó mediante un mensaje publicado en la red social X al Gabinete de Seguridad de México, debido a la operación que derivó en la neutralización de Pedro “N”, alias “El Pichón, quien fue descrito como un líder de segundo nivel en la organización de ”El Chapo Isidro", también conocidos como “El Cártel de los Beltrán Leyva” o “El Cártel de Guasave”.

“Felicidades al Gabinete de Seguridad por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por la Secretaría de Marina", escribió el embajador.

Sin embargo, la información señalada por Johnson no es precisa, debido a que las autoridades mexicanas informaron que la zona de los operativos fue en el municipio de Choix, Sinaloa, no en Michoacán.

En el mensaje, el mandatario también señaló que estos resultados reflejan lo que Estados Unidos y México pueden lograr cuando trabajan juntos contra quienes representan una amenaza para los ciudadanos.

Por último, afirmó que “La justicia prevalecerá”.

Quién era “El Pichón”, integrante del Cártel de los Beltrán Leyva abatido por autoridades

Pedro "N", alias "El Pichón", narcotraficante abatido tras los operativos realizados por la Marina en Choix, Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Pedro Inzunza Coronel, conocido como “El Pichón”, era un operador delictivo vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva o el Cártel de Guasave.

Autoridades lo consideraron cercano a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder de la organización.

El reciente informe tras su muerte reveló que presuntamente fue un operador de segundo nivel en la organización.

“El Pichón” era hijo de Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, señalado por EEUU como uno de los tres eslabones que mantienen vivo al Cártel de los Beltrán.

Ambos fueron señalados en mayo de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína.

Se les relacionó con uno de los mayores decomisos de fentanilo a nivel mundial, realizado en diciembre de 2024 en Sinaloa, donde se aseguraron 1,500 kilos de esta droga sintética.

Información en desarrollo...

