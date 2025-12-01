México

Así fueron los dos conciertos de ‘Mercurio and Friends’ en Monterrey con estos invitados especiales

El grupo de pop de los noventas sigue con este formato y proyecto para festejar sus 30 años de carrera musical

Mercurio contó con varios invitados
Mercurio contó con varios invitados especiales en su 'Mercurio and Friends'. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Luego de una larga espera, el grupo noventero ‘Mercurio’ se presentó en la ciudad de Monterrey con su ‘Mercurio and Friends’ con un doble concierto este fin de semana pasado.

Al principio este doble evento musical estaba programado para llevarse a cabo en el mes de septiembre, pero debido a temas ajenos al recinto y a la agrupación, las fechas cambiaron para este mes de noviembre.

Fue el pasado viernes 28 y sábado 29 de noviembre cuando Mercurio se presentó en el Dion Live Center en Monterrey, Nuevo León, para presentar su formato ‘Mercurio and Friends’.

Esta serie de presentaciones se llevan a cabo para festejar la trayectoria musical del grupo de pop de los noventas, ya que están cumpliendo 30 años de pisar los escenarios.

Bajo el formato 'Mercurio and Friends' la banda noventera sigue con su festejo por su 30 aniversario. Crédito: Instagram/@grupomercurio

‘Mercurio and Friends’ son conciertos donde los integrantes de este popular grupo noventero invitan a ‘amigos’, los cuales son: artistas y cantantes reconocidos en el ámbito y categorías de pop.

Algunos de estos artistas han formado parte de grupos musicales; ellos acompañarán y cantarán en conjunto algunas canciones de Mercurio, así como la propia agrupación también acompañará las melodías de sus invitados especiales.

La idea nació del propio grupo de pop para celebrar este 2025 sus 30 años de carrera musical. El primer concierto bajo el formato ‘Mercurio and Friends’ se llevó a cabo en la Ciudad de México en mayo de este año, por lo que decidieron presentarlo ahora en Monterrey.

La exOV7 pisó el escenario de Monterrey en la doble fecha de esta gira musical. Crédito: Instagram/@grupomercurio

¿Quiénes fueron los artistas invitados a ‘Mercurio and Friends’ en Monterrey?

En redes sociales se viralizaron varios videos de diferentes momentos del concierto de ‘Mercurio and Friends’ en su doble fecha. De igual manera, las cuentas oficiales de esta agrupación también subieron material de varios momentos de estos dos conciertos.

Meses anteriores y antes de que se pospusieran estas dos fechas, la agrupación ya había anunciado a los ‘friends’, artistas invitados para el concierto.

El exintegrante de Timbiriche cantó junto a la banda noventera de pop. Crédito: Instagram/@grupomercurio

Los artistas invitados son: Mario Sandoval; Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

Cabe destacar que estos tres artistas invitados no estuvieron presentes en el doble concierto. Erika Zaba sí se presentó en la doble fecha, mientras que Mario Sandoval pisó el escenario el viernes 28, mientras que Diego Shoening lo hizo el sábado 29.

Estas son las nuevas fechas
Estas son las nuevas fechas de 'Mercurio and Friends' en Monterrey. Foto: Instagram/grupomercurio.

Éxito de ‘Mercurio and Friends’ y próxima fecha en la CDMX

Los dos conciertos en Monterrey registraron un lleno total para la agrupación de pop noventera con ‘Mercurio and Friends’. Luego de que este formato comenzó en la Ciudad de México el pasado sábado 24 de mayo, ya se tiene programado un nuevo evento musical para antes de finalizar el año.

Será el viernes 19 de diciembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, de la capital del país, cuando nuevamente Mercurio pise el escenario con este proyecto.

Hasta el momento, los artistas invitados especiales son: Alan Ibarra, de Magneto y Ari Boroboy, exintegrante de OV7.

Estos son los artistas invitados
Estos son los artistas invitados para el concierto en la CDMX este viernes 19 de diciembre. Foto: X/@grupomercurio.

