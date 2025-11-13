Confirman primeros invitados especiales para ‘Mercurio and Friends’ en segundo concierto de CDMX

La agrupación ofrecerá un concierto con invitados especiales antes de finalizar 2025. Foto: Instagram/@grupomercurio.

El grupo musical Mercurio regresa con su proyecto ‘Mercurio and Friends’ y los primeros invitados especiales ya fueron revelados.

Fue en las redes sociales oficiales de la agrupación noventera, donde se anunció que el concierto programado para finales de 2025 ya tendría a los dos primeros invitados especiales.

Como el nombre del proyecto lo dice, ‘Mercurio and Friends’ es un concierto de esta alineación de pop, que tendrá a ‘amigos’ para acompañar las canciones de la agrupación y a su vez los integrantes cantarán las melodías de los invitados especiales.

Cabe destacar que este concierto se lleva a cabo por el festejo de los 30 años de Mercurio, ya que la agrupación se ha presentado en diferentes estados de la República Mexicana.

El concierto de la agrupación de pop se llevará a cabo en el mes de diciembre. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

El primer concierto de este formato de Mercurio se llevó a cabo el pasado sábado 24 de mayo en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en la Ciudad de México.

Durante su primera presentación, los invitados especiales para este evento fueron: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

Luego del exitoso concierto en CDMX, ahora la popular banda noventera vuelve pero a Monterrey. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Tras el éxito que tuvo esta presentación en este recinto de la capital del país, Mercurio prepara un segundo concierto en la Ciudad de México antes de finalizar el 2025.

El lugar será en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ el viernes 19 de diciembre, donde la agrupación se presentará para ofrecer nuevamente otro show.

La noche del pasado martes 11 de noviembre, a través de sus redes sociales oficiales, Mercurio notificó quiénes serán los invitados especiales para este evento musical a finales de 2025.

Alan Ibarra, de la agrupación Magneto, y Ari Boroboy, exintegrante de OV7, se presentarán en el concierto de ‘Mercurio and Friends’ para este viernes 17 de diciembre en La Maraka.

Estos son los artistas invitados para el concierto en la CDMX este viernes 19 de diciembre. Foto: X/@grupomercurio.

Breve historia de Mercurio

Mercurio es una banda mexicana de pop que se formó en 1995. El grupo surgió durante el auge de las boy bands en América Latina, con un concepto dirigido a un público juvenil. Su alineación original incluyó a Mauricio Martínez, Héctor Ugarte, Elías Chiprut, Rodrigo Sieres y Alex Sirvent.

Al poco tiempo, Daniel Merlo y Poncho Barbosa se incorporaron al grupo.

En 1996 lanzaron su primer álbum homónimo, que incluyó éxitos como “Enamoradísimo” y “Explota corazón”.

Mercurio ganó popularidad rápidamente en México y algunos países de América Latina, apareciendo en programas de televisión y realizando giras.

Mercurio es una banda mexicana de pop que se formó en 1995. Facebook/Mercurio.

Durante su trayectoria, varios integrantes fueron sustituidos, pero la banda mantuvo su esencia pop.

En 1998 publicaron el álbum “Tiempo de vivir”, que consolidó su presencia en la música juvenil mexicana con temas como “Chicas chic” y “Baile de amor”.

Tras el auge de fines de los años noventa, los miembros emprendieron diferentes proyectos, aunque el grupo ha realizado reuniones y giras de reencuentro en años recientes.

Mercurio es recordado por su contribución al pop adolescente y como parte destacada del fenómeno de bandas juveniles en la música latina de los años noventa.