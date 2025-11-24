México

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio tendrá doble concierto en
Mercurio tendrá doble concierto en Monterrey, Nuevo León. Foto: Instagram/grupomercurio.

La agrupación noventera de pop, Mercurio, ya ha comenzado su cuenta regresiva para el doble concierto que darán en Monterrey, Nuevo León, en los próximos días.

En un principio, la agrupación ofrecería esta doble fecha en el mes de septiembre, pero por causas ajenas al conjunto musical, así como al recinto donde se presentarían, fueron canceladas.

Por ello, la agrupación se presentaría bajo su formato ‘Mercurio and Friends’. Se trata de invitados especiales, ya sean artistas o integrantes de agrupaciones, que los acompañan para que junto con ellos toquen y canten los mejores éxitos de la banda de pop noventera.

De igual manera, los integrantes de Mercurio cantan las canciones de estos artistas.

'Mercurio and Friends' es el
'Mercurio and Friends' es el nuevo formato para festejar sus 30 años de carrera musical. Foto: Instagram/grupomercurio.

El formato fue realizado con la finalidad de festejar los 30 años de la agrupación, que, pese a los cambios, separación y demás de sus integrantes, sigue pisando los escenarios.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación ya comenzó la cuenta regresiva para esta doble fecha de los próximos días que darán en Monterrey con ‘Mercurio and Friends’.

La agrupación noventera ya prepara su 'Mercurio and Friends' Crédito: Instagram/@grupomercurio

Estas serán las dobles fechas de conciertos de ‘Mercurio and Friends’ en Monterrey

Las funciones reprogramadas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

- Los boletos del 5 de septiembre serán válidos para el 28 de noviembre de 2025.

- Los boletos del 6 de septiembre serán válidos para el 29 de noviembre de 2025.

El lugar donde se presentará Mercurio junto a los invitados especiales será el Dion Live Center, ubicado en Monterrey, Nuevo León.

¿Cuáles serán los artistas invitados?

Los ‘friends’, es decir, los artistas invitados a este doble concierto de ‘Mercurio and Friends’ en Monterrey serán:

En estos conciertos en Monterrey estarán presentes: Mario Sandoval, Erika Zaba y Diego Schoening. Cabe destacar que no estarán todos en la misma noche, ya que se presentarán distintos días.

Mario Sandoval estará el viernes 28 de noviembre cantando con la agrupación; en tanto Erika Zaba, exintegrante de OV7, también los acompañará ese día y para el concierto del sábado 29.

Por último, Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, estará acompañando a la agrupación noventera en su presentación del sábado 29 de noviembre.

Estas son las fechas de
Estas son las fechas de 'Mercurio and Friends' en Monterrey. Foto: Instagram/grupomercurio.

Éxito de ‘Mercurio and Friends’

El éxito del formato de ‘Mercurio and Friends’ comenzó a finales de mayo de este 2025 en la Ciudad de México, cuando la agrupación comenzó con los festejos de sus 30 años de carrera.

Fue el sábado 24 de mayo cuando la agrupación se presentó con invitados especiales, en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba y Diego Schoening.

Un nuevo concierto se prepara en este mismo recinto de la capital del país para el viernes 19 de diciembre. Hasta el momento, Ari Boroboy, exintegrante de OV7, y Alan Ibarra, de Magneto, son los primeros invitados confirmados.

Estos son los artistas invitados
Estos son los artistas invitados para el concierto en la CDMX este viernes 19 de diciembre. Foto: X/@grupomercurio.

