“Muy bien y muy contento”: Sheinbaum destaca el estado de AMLO en su regreso público

Andrés Manuel reafirmó su respaldo a la mandataria, a quien describió como una amiga y ‘extraordinaria presidenta’

Sheinbaum subrayó que vio a
Sheinbaum subrayó que vio a López Obrador ‘muy bien’, celebrando su regreso tras meses de silencio mediático. Crédito: Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una “noticia muy bonita” la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su nuevo libro Grandeza tras varios meses fuera del foco mediático.

Durante un evento en Cuernavaca, la mandataria aseguró que lo vio “muy bien, muy contento” en el video difundido por el exmandatario y envió un aplauso “con todo cariño” rumbo a Palenque, Chiapas, donde AMLO permanece desde que concluyó su sexenio.

Sheinbaum destacó que López Obrador retomó un compromiso anunciado al dejar el gobierno: escribir un libro centrado en las raíces históricas del país.

La presidente Claudia Sheinbaum destaca libro 'Grandeza' que escribió el expresidente AMLO. (Presidencia)

Subrayó que Grandeza estará disponible en librerías en los próximos días y que el texto recupera el valor de las civilizaciones que dieron origen a México.

AMLO busca reivindicar la herencia indígena con su nuevo libro

En un video de alrededor de 15 minutos publicado en su canal de YouTube y replicado en X, López Obrador explicó que Grandeza busca reconocer el legado de los pueblos originarios, al que el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla definió como la “civilización negada”.

El exmandatario insistió en que, pese a las adversidades históricas, México conserva una fortaleza cultural única gracias a los conocimientos, valores y tradiciones heredados de las civilizaciones prehispánicas.

Esta es la explicación que el Ex-presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, dejó la política después de ejercer su cargo. CRÉDITO: Youtube Andrés Manuel López Obrador

Acompañó su publicación con un mensaje en el que envió un “abrazo con todo el corazón” a quienes siguen su trabajo.

Imágenes desde Palenque: un AMLO relajado y en buen estado

Las fotografías que acompañaron la presentación del libro muestran a López Obrador en su rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, en un entorno natural y tranquilo.

Las imágenes lo retratan sentado en una mecedora de madera, sosteniendo una taza blanca y acompañado por una pila de ejemplares de Grandeza.

Otra captura lo muestra sonriendo a la cámara, mientras que una tercera destaca la portada del libro: un diseño en tonos verdes con una escultura prehispánica y elementos naturales.

Las imágenes de AMLO en
Las imágenes de AMLO en Palenque mostraron a un expresidente relajado, sonriente y rodeado de naturaleza. Crédito: @lopezobrador

Además de dar un vistazo a su vida cotidiana tras dejar la Presidencia, AMLO aseguró que se encuentra en buen estado de salud y con ánimo renovado.

AMLO sostiene su apoyo hacia Sheinbaum

Durante su mensaje, López Obrador recordó la entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, a quien describió como una amiga y “extraordinaria presidenta”.

La mención subraya la continuidad política entre ambos y el respaldo que, desde su retiro, mantiene hacia la actual mandataria.

¿Qué anunció AMLO en su aparición?

  • Presenta Grandeza, obra dedicada a reivindicar a los pueblos originarios.
  • Enfatiza la idea de la “civilización negada” de Guillermo Bonfil Batalla.
  • Se le observa con buen semblante y en un ambiente relajado en Palenque.
  • Ratifica su apoyo a Claudia Sheinbaum, a quien llama “extraordinaria presidenta”.

Andrés Manuel López ObradorClaudia SheinbaumCuernavacaPalenqueChiapasAMLOLa ChingadaPolítica Mexicana

