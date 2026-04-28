Estos son los resultados del Tris y Tris Clásico del lunes 27 de abril

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Tris han sido publicados. Estos son los números de la fortuna de este lunes 27 de abril.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo : 35933

Resultado: 03717

Tris De las Tres

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Sorteo : 35934

Resultado: 48141

Tris Extra

Sorteo : 35935

Resultado: 77730

Tris De las Siete

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Sorteo : 35936

Resultado: 64353

Tris Clásico

Sorteo : 35937

Resultado : 76534

Esfera seleccionada: Blanca

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los resultados del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

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Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

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El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

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Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

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RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.